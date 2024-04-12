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Настав час для Заходу прокинутись, відновити дух Рейгана і Тетчер та інвестувати в оборону України, - експрем’єр Великої Британії Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав західні країни відмовитись від обмежень на постачання Україні зброї, необхідної їй для перемоги над Росією в повномасштабній війні.

Цьому Джонсон присвятив свою щотижневу колонку в таблоїді Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Джонсон риторично питає, "чому ми зволікаємо" і "що, чорт забирай, на нас найшло", критикуючи Захід за затримки з військовою допомогою Києву.

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Колишній британський прем’єр застеріг, що гіпотетична поразка України у війні проти Росії стане "поворотним моментом в історії", коли Захід "остаточно втратить свою післявоєнну гегемонію", а агресори зможуть не зважати на кордони.

"Це буде жахливий момент для народу Тайваню і найчіткіший сигнал для Китаю, що Захід втратив силу волі для захисту демократії", – підкреслив він.

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Джонсон у колонці пише, що через брак снарядів українські військові змушені перечікувати російські бомбардування, а через брак протиповітряної оборони Харків може перетворитися на "ще один Маріуполь".

Він закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, а Німеччину – поставити Києву ракети Taurus.

"Настав час для Заходу, зокрема і для Британії, прокинутись; відновити дух Рейгана і Тетчер та інвестувати в захист наших свобод. Найпростіший і найефективніший спосіб захистити свободу – це інвестувати зараз в оборону України", – підсумовує експрем’єр Британії.

Автор: 

допомога і підтримка (1155) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+23
Великий друг України Борис Джонсонюк. Надпотужний велетень.
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12.04.2024 23:32
+15
Джонсон здорової людини
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12.04.2024 23:31
+13
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12.04.2024 23:54
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Джонсон здорової людини
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12.04.2024 23:31 Відповісти
Великий друг України Борис Джонсонюк. Надпотужний велетень.
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12.04.2024 23:32 Відповісти
Підтримую. Особистість Джонсона ВЖЕ стала визначальною в Історіі. Нехай інші керівники наслідують його приклад. Вчинками. І хороший привіт народу Британії
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13.04.2024 01:21 Відповісти
BBC

Британія збирається поповнити свій арсенал лазерною зброєю, здатною збивати безпілотники та ракети, вже до 2027 року. Але ще раніше цю зброю можуть відправити в Україну, пише The Telegraph.

Йдеться про зброю DragonFire, вартість одного пострілу з якої становить лише близько 10 доларів.

Міністерство оборони Британії прискорило розробку і випробування цієї "передової" зброї на тлі активізації використання безпілотників в Україні та Газі, пише видання.

Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над тим, щоб перед цим надіслати прототипи в Україну, навіть якщо вони не будуть вдосконалені на 100 відсотків.

DragonFire працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у формі шестикутника, і поєднання їх із дзеркалами для злиття та посилення потужності - це фізичне явище відоме як конструктивна інтерференція.

Тім Кендалл, старший лазерний фізик DSTL, який допомагав створювати DragonFire, сказав, що зброя створює "ідеальний лазерний промінь", який можна випустити через телескопічну лінзу.

Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі її світла становить близько одного мікрона - воно близьке до інфрачервоного спектра світла і його не видно людським оком.

Під час випробування DragonFire знищив безпілотники та підірвав міномети менш ніж за п'ять секунд.

Розробники сподіваються, що лазер зможе знищувати безпілотники за мізерну частину вартості запуску ракет-перехоплювачів, яка може досягати десятків і сотень тисяч доларів.

Лазер DragonFire подорожує зі швидкістю світла, а радіус його дії досі засекречений. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000C і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.

Систему створили у першу чергу з метою знищувати безпілотники, але система достатньо потужна, щоб нейтралізувати повітряні цілі, що рухаються швидше, наприклад, балістичні ракети.
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12.04.2024 23:33 Відповісти
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13.04.2024 00:50 Відповісти
Лазер для перехоплення повітряних цілей на короткій відстані - світовий тренд. Такі установки розробляються всіма провідними військовими державами.
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13.04.2024 00:57 Відповісти
Трампу - дружбану твоєму божевільному подзвони та скажи це. Ось Джонсон поїхав до нього за вказівками. А ми знаємо, якою буде відповідь: "ні цента Україні. Я такий крутий, як прийду до влади закінчу війну за 24 години - нехай домовляються".
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12.04.2024 23:34 Відповісти
Це замісць подяки Джонсону?
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13.04.2024 00:02 Відповісти
Нічого сказати, нажаль... та й недоречно.
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12.04.2024 23:41 Відповісти
Лукашенко видав страхи Путіна. Виявилося, що капітуляцію "мирний договір" треба підписати до 31 травня, поки Зеленський легітимний ще, бо потім, не дай боже, знову повернеться Порошенко та країна знову стане сильною...
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12.04.2024 23:47 Відповісти
Це де він таке казав.
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12.04.2024 23:57 Відповісти
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13.04.2024 00:03 Відповісти
"знову стане сильною"? Що ви курите? Країна не може стати сильною без грошей. Країна не може стати сильною без технологій, які можуть ці гроші принести пізніше. В України нічого з цього не було, за 30 років нічого не винайдено, не розроблено. Про яку силу ви кажете?
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13.04.2024 00:05 Відповісти
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13.04.2024 00:10 Відповісти
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13.04.2024 00:26 Відповісти
Не стримуйте себе. В 100500 разів!
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13.04.2024 06:54 Відповісти
Сподiваемось, що так i буде-страхи пуйла збудуться...
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13.04.2024 09:34 Відповісти
По моему британцы лучше чем америкосы. Пока Байден пьет транквилизаторы и катаеца в одних трусах вверхом на своих овчарках по Белому Дому, ВБ реально оказывает Украине помощь и дает оружие!
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12.04.2024 23:49 Відповісти
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12.04.2024 23:54 Відповісти
Ще б Аденауера додати..
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12.04.2024 23:57 Відповісти
Джонсон своїми словами, попав у ЦІЛЬ!!
Он, як засмерділо, московське лайно…
Смерть московітам убивцям!
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13.04.2024 00:13 Відповісти
Так Тетчер вказувала нам щоб не виходили з совка!!
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13.04.2024 00:15 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/chto-budet-s-respublikanskoj-partiej-posle-trampa/ Олег Пономарь: Что будет с республиканской партией после Трампа?
"Начнем с того, что Трамп стал не причиной, а следствием изменения в республиканской партии. В партии формировался новый запрос уже лет 30 - запрос на открытый фашизм, расизм, авторитаризм, путинизм, гомофобию и тд. И Трамп https://www.ponomaroleg.com/chto-stalo-s-nyneshnej-respublikanskoj-partiej-ssha/ стал ответом на запрос . Трамп привлек к выборам самое темное дно общества - https://www.ponomaroleg.com/kak-dzhill-bajden-podorvala-perdaki-maga/ миллионов 20 мега-ультра-правых , которые раньше не ходили на выборы, так как не видели своего кандидата. И всё равно он проиграл в 2020 году.
Что будет если\когда он проиграет в ноябре?
Для него это однозначно - политическая смерть. Два поражения подряд - лузер навеки. Он мог бы попытаться пройти в Конгресс в 2026 году и стать спикером Палаты, но к тому времени ему будет 80 лет и есть большой шанс, что к тому времени он будет осужденным преступником по нескольким делам.
А теперь главное. Кто займет место лидера?
И здесь - главная хорошая новость. После Трампа в партии - вакуум по уровню харизмы.
Харизма - это главное, что есть в Трампе. Пусть это отрицательная харизма, но в мире мало таких моральных уродов, таких искусных демагогов, таких талантливых аферистов, таких гипнотизеров в https://www.ponomaroleg.com/tramp-hot-i-sukin-syn-no-on-globalnyj-sukin-syn/ одном флаконе как Трамп . В истории человечества мало, один из них был Гитлер.
Без харизмы нельзя подхватить те несколько десятков миллионов MAGA избирателей, которые останутся без пастуха.
На горизонте в партии нет и на 10% кого-то, кто мог бы сравниться с Трампом по харизме. Процентов на 10-15 это Вивек Рамасвами, но MAGA будет иметь трудности с признанием его за своего.
На другой стороне партии - https://www.ponomaroleg.com/pervaya-pobeda-hejli/ Хейли и https://www.ponomaroleg.com/pens-publichno-otkazalsya-podderzhat-trampa/ Пенс , которые представляют традиционных республиканцев. Но потолок этой части партии на сегодня - 20%.
Поэтому надеемся, что темная часть американского общества снова останется без поводыря.
И еще один фактор, который не в пользу республиканской партии - демография. Беби-бумеры уходят, на их место приходят мигранты и миллениалы, но это https://www.ponomaroleg.com/faktor-tejlor-svift/ не избиратели республиканской партии .
И вообще - если вы еще надеесь, что эта партия когда-нибудь вернется к рейганизму, то это пустые надежды. Это правая фашистская партия, как Фидес в Венгрии, надолго.
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13.04.2024 00:19 Відповісти
Якби в США прийшли до влади фашисти це було б краще чим ******* ліваки демократи
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13.04.2024 06:36 Відповісти
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на Форумі Європи 9 квітня 2024 року зробив вкрай важливу промову.

Пара цитат з його промови на порталі DEFENSE EXPRESS:

""Ми повинні змусити громадян ЄС зрозуміти, що парасолька США, яка захищала нас під час Холодної війни та після неї, може не залишатися відкритою весь час. Що, можливо, залежно від того, хто керує у Вашингтоні, ми не можемо покладатися на американську підтримку і на американську здатність захистити нас. ""

""Попри те, що Україна ще не є членом Європейського Союзу, війна проти України є загрозою для ЄС в цілому. Ми не можемо відокремлювати долю українського народу від долі народу Європейського Союзу, тим більше, що Путін має намір поширити свою дестабілізуючу діяльність на весь Євросоюз""

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fminds_and_ideas%2Fssha_sami_znischujut_svoje_polozhennja_garanta_bezpeki_scho_dali_ta_chomu_promova_zhozepa_borrelja_dijsno_vazhliva-15000.html%3Ffbclid%3DIwAR0DPcM7Yies2Mi-RaBErkqtw_mWzEb9L09CGfvz1MKeaf-Na620_KxgY8s_aem_ASWIZvfFImCpxbuFZhRPF8GL34rI-ln33SgN-wxGlSZKY4S1Jtmj40AbQPvOmjNWMwyHaValBkfWL2wvX-SKmZPd&h=AT1opqVBtp4XeaKOeuxq-NQxFsCGLby6LmJOpg4oxdp3xH9uvssIc3k7iLwBZp-wX9pbwd6i7-4pYoSz5Mzs5S5EnMyvn7PsOH_ilYkupjLvA_GtJHpyKjvCpciEAp6doK8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT18MXDRdD-YwNxJv9ioyThBjwDzZuRZbionrPDQ_z0wjBVxSNH-74GCj4jtmUnUN7Zgbnn2SMKgDIE6nj49nQiDz1gDHZAH5fTqfFJp-BwAnQqg0ryS6QA5nJiaJzLe3vh2pqqSuT5Q6gHH_ZxJoJ-m76obYro5e_fdYe5OurDsxI-TSsl5 https://defence-ua.com/.../ssha_sami_znischujut_svoje...
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13.04.2024 00:35 Відповісти
Кажется, НАТО гаплык.
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13.04.2024 07:02 Відповісти
Він про того самого Рейгана який дружив з радянським союзом або іншого?

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13.04.2024 01:57 Відповісти
Так дружив, що знищив.
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13.04.2024 02:09 Відповісти
Так, це улюблена байка місцевих старперів.
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13.04.2024 02:12 Відповісти
Тетчер до того ж була напрочуд конструктивною і мала лідокольну харизму.
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13.04.2024 06:46 Відповісти
скажіть будь-ласка пан Джонсон, до кого ви звертаєтесь, бо республіканці кастровані або проводять ворожу політику до заходу
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13.04.2024 07:48 Відповісти
Ошибка товарищ Боря! Когда зажираются, дух теряют навсегда. Равнодушие вылазит надолго. Пока не ткнуть харю в гамно налетевшие варвары, не выйдет. Классика жанра.
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13.04.2024 07:55 Відповісти
Кушаем рейтинг Голобородьки и его братанов Татарова дЕрмака и Гетьманцевых прочих ...
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13.04.2024 08:10 Відповісти
6 менеджеров типа крутых...вместо 73%>>>будет 173%>>>
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13.04.2024 08:13 Відповісти
Борис Джонсонюк. Презедент України
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13.04.2024 10:11 Відповісти
Треба нашому кращебвтік вже заявити про те що якщо Захід не спроможні нам допомогати,ми змушені запустити ядерну програму.
Тоді все зразу дадуть.
В нас є руда,є відпрацьоване паливо,є реактори для збагачення,ще може трохи ракет.
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13.04.2024 15:38 Відповісти
 
 