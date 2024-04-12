Настав час для Заходу прокинутись, відновити дух Рейгана і Тетчер та інвестувати в оборону України, - експрем’єр Великої Британії Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав західні країни відмовитись від обмежень на постачання Україні зброї, необхідної їй для перемоги над Росією в повномасштабній війні.
Цьому Джонсон присвятив свою щотижневу колонку в таблоїді Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Джонсон риторично питає, "чому ми зволікаємо" і "що, чорт забирай, на нас найшло", критикуючи Захід за затримки з військовою допомогою Києву.
Колишній британський прем’єр застеріг, що гіпотетична поразка України у війні проти Росії стане "поворотним моментом в історії", коли Захід "остаточно втратить свою післявоєнну гегемонію", а агресори зможуть не зважати на кордони.
"Це буде жахливий момент для народу Тайваню і найчіткіший сигнал для Китаю, що Захід втратив силу волі для захисту демократії", – підкреслив він.
Джонсон у колонці пише, що через брак снарядів українські військові змушені перечікувати російські бомбардування, а через брак протиповітряної оборони Харків може перетворитися на "ще один Маріуполь".
Він закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, а Німеччину – поставити Києву ракети Taurus.
"Настав час для Заходу, зокрема і для Британії, прокинутись; відновити дух Рейгана і Тетчер та інвестувати в захист наших свобод. Найпростіший і найефективніший спосіб захистити свободу – це інвестувати зараз в оборону України", – підсумовує експрем’єр Британії.
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Британія збирається поповнити свій арсенал лазерною зброєю, здатною збивати безпілотники та ракети, вже до 2027 року. Але ще раніше цю зброю можуть відправити в Україну, пише The Telegraph.
Йдеться про зброю DragonFire, вартість одного пострілу з якої становить лише близько 10 доларів.
Міністерство оборони Британії прискорило розробку і випробування цієї "передової" зброї на тлі активізації використання безпілотників в Україні та Газі, пише видання.
Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над тим, щоб перед цим надіслати прототипи в Україну, навіть якщо вони не будуть вдосконалені на 100 відсотків.
DragonFire працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у формі шестикутника, і поєднання їх із дзеркалами для злиття та посилення потужності - це фізичне явище відоме як конструктивна інтерференція.
Тім Кендалл, старший лазерний фізик DSTL, який допомагав створювати DragonFire, сказав, що зброя створює "ідеальний лазерний промінь", який можна випустити через телескопічну лінзу.
Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі її світла становить близько одного мікрона - воно близьке до інфрачервоного спектра світла і його не видно людським оком.
Під час випробування DragonFire знищив безпілотники та підірвав міномети менш ніж за п'ять секунд.
Розробники сподіваються, що лазер зможе знищувати безпілотники за мізерну частину вартості запуску ракет-перехоплювачів, яка може досягати десятків і сотень тисяч доларів.
Лазер DragonFire подорожує зі швидкістю світла, а радіус його дії досі засекречений. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000C і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.
Систему створили у першу чергу з метою знищувати безпілотники, але система достатньо потужна, щоб нейтралізувати повітряні цілі, що рухаються швидше, наприклад, балістичні ракети.
Он, як засмерділо, московське лайно…
Смерть московітам убивцям!
"Начнем с того, что Трамп стал не причиной, а следствием изменения в республиканской партии. В партии формировался новый запрос уже лет 30 - запрос на открытый фашизм, расизм, авторитаризм, путинизм, гомофобию и тд. И Трамп https://www.ponomaroleg.com/chto-stalo-s-nyneshnej-respublikanskoj-partiej-ssha/ стал ответом на запрос . Трамп привлек к выборам самое темное дно общества - https://www.ponomaroleg.com/kak-dzhill-bajden-podorvala-perdaki-maga/ миллионов 20 мега-ультра-правых , которые раньше не ходили на выборы, так как не видели своего кандидата. И всё равно он проиграл в 2020 году.
Что будет если\когда он проиграет в ноябре?
Для него это однозначно - политическая смерть. Два поражения подряд - лузер навеки. Он мог бы попытаться пройти в Конгресс в 2026 году и стать спикером Палаты, но к тому времени ему будет 80 лет и есть большой шанс, что к тому времени он будет осужденным преступником по нескольким делам.
А теперь главное. Кто займет место лидера?
И здесь - главная хорошая новость. После Трампа в партии - вакуум по уровню харизмы.
Харизма - это главное, что есть в Трампе. Пусть это отрицательная харизма, но в мире мало таких моральных уродов, таких искусных демагогов, таких талантливых аферистов, таких гипнотизеров в https://www.ponomaroleg.com/tramp-hot-i-sukin-syn-no-on-globalnyj-sukin-syn/ одном флаконе как Трамп . В истории человечества мало, один из них был Гитлер.
Без харизмы нельзя подхватить те несколько десятков миллионов MAGA избирателей, которые останутся без пастуха.
На горизонте в партии нет и на 10% кого-то, кто мог бы сравниться с Трампом по харизме. Процентов на 10-15 это Вивек Рамасвами, но MAGA будет иметь трудности с признанием его за своего.
На другой стороне партии - https://www.ponomaroleg.com/pervaya-pobeda-hejli/ Хейли и https://www.ponomaroleg.com/pens-publichno-otkazalsya-podderzhat-trampa/ Пенс , которые представляют традиционных республиканцев. Но потолок этой части партии на сегодня - 20%.
Поэтому надеемся, что темная часть американского общества снова останется без поводыря.
И еще один фактор, который не в пользу республиканской партии - демография. Беби-бумеры уходят, на их место приходят мигранты и миллениалы, но это https://www.ponomaroleg.com/faktor-tejlor-svift/ не избиратели республиканской партии .
И вообще - если вы еще надеесь, что эта партия когда-нибудь вернется к рейганизму, то это пустые надежды. Это правая фашистская партия, как Фидес в Венгрии, надолго.
Пара цитат з його промови на порталі DEFENSE EXPRESS:
""Ми повинні змусити громадян ЄС зрозуміти, що парасолька США, яка захищала нас під час Холодної війни та після неї, може не залишатися відкритою весь час. Що, можливо, залежно від того, хто керує у Вашингтоні, ми не можемо покладатися на американську підтримку і на американську здатність захистити нас. ""
""Попри те, що Україна ще не є членом Європейського Союзу, війна проти України є загрозою для ЄС в цілому. Ми не можемо відокремлювати долю українського народу від долі народу Європейського Союзу, тим більше, що Путін має намір поширити свою дестабілізуючу діяльність на весь Євросоюз""
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fminds_and_ideas%2Fssha_sami_znischujut_svoje_polozhennja_garanta_bezpeki_scho_dali_ta_chomu_promova_zhozepa_borrelja_dijsno_vazhliva-15000.html%3Ffbclid%3DIwAR0DPcM7Yies2Mi-RaBErkqtw_mWzEb9L09CGfvz1MKeaf-Na620_KxgY8s_aem_ASWIZvfFImCpxbuFZhRPF8GL34rI-ln33SgN-wxGlSZKY4S1Jtmj40AbQPvOmjNWMwyHaValBkfWL2wvX-SKmZPd&h=AT1opqVBtp4XeaKOeuxq-NQxFsCGLby6LmJOpg4oxdp3xH9uvssIc3k7iLwBZp-wX9pbwd6i7-4pYoSz5Mzs5S5EnMyvn7PsOH_ilYkupjLvA_GtJHpyKjvCpciEAp6doK8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT18MXDRdD-YwNxJv9ioyThBjwDzZuRZbionrPDQ_z0wjBVxSNH-74GCj4jtmUnUN7Zgbnn2SMKgDIE6nj49nQiDz1gDHZAH5fTqfFJp-BwAnQqg0ryS6QA5nJiaJzLe3vh2pqqSuT5Q6gHH_ZxJoJ-m76obYro5e_fdYe5OurDsxI-TSsl5 https://defence-ua.com/.../ssha_sami_znischujut_svoje...
Тоді все зразу дадуть.
В нас є руда,є відпрацьоване паливо,є реактори для збагачення,ще може трохи ракет.