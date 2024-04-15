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Новини
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У Кривому Розі аварійне відключення світла майже по всьому місту (оновлено)

світло

У Кривому Розі на Дніпропетровщині енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту. Згодом ДТЕК відновив електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту. Лікарні та критична інфраструктура перейшла на генератори", - написав він.

Вілкул нагадав, що в місті 213 Пунктів незламності, де все є.

"Енергетики обіцяють відновлення за декілька годин", - додав Вілкул.

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ДОПОВНЕНО о 21.42:

Офіційний канал компанії ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання.

"Кривий Ріг: 145 000 родин знову зі світлом після негоди. Погодні умови спричинили знеструмлення частини жителів Криворізького району. Наразі більшість мешканців міста зі світлом. Продовжуємо працювати з точковими заявками".

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1356) енергетика (2585) відключення світла (1087)


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Це не назавжди. Ніхто ще нікого не вбив у кам'яну епоху. Ні американці в'єтнамців у 1960-х ні росіяни українців.
Головне щоб люди були живі, а добро нове нажити можна.
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15.04.2024 21:45 Відповісти
Повідомляють, що у кацапів в готовності мінімум 11 Ту. Мабуть, так само, як 5 днів назад буде "комплексний" наліт безпілотники + ракети.
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15.04.2024 22:01 Відповісти
В этом причина?

Сильная гроза накрыла Украину: Кривой Рог и Кропивницкий даже оказались без света

В Днепре и Запорожье поваленные деревья перекрыли некоторые дороги.

Такая погода ожидается и завтра, поэтому подзарядите свои гаджеты и посоветуйте это сделать близким.
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15.04.2024 21:46 Відповісти
Гризуни перегризли дамби на росії, а в нас кабелі цілих обленерго
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15.04.2024 22:02 Відповісти
Навчання по светомаскiровцi почались.
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15.04.2024 21:55 Відповісти
Тільки щойно в іншій темі зелебобіки писали що в нас все добре з електрикою і можна руйнувати скільки завгодно ТЕС бо в Україні велилий надлишок . Вони самі особисто все перевірили та виміряли. Тріпільська ТЕС була точно зайвою, як і решта подібних, бо вона була Ахметовим корумпована
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15.04.2024 21:58 Відповісти
Маєте "толкового" зємляка товаріші криворожАні...
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16.04.2024 07:19 Відповісти
 
 