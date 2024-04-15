У Кривому Розі аварійне відключення світла майже по всьому місту (оновлено)

У Кривому Розі на Дніпропетровщині енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту. Згодом ДТЕК відновив електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту. Лікарні та критична інфраструктура перейшла на генератори", - написав він.

Вілкул нагадав, що в місті 213 Пунктів незламності, де все є.

"Енергетики обіцяють відновлення за декілька годин", - додав Вілкул.

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ДОПОВНЕНО о 21.42:

Офіційний канал компанії ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання.

"Кривий Ріг: 145 000 родин знову зі світлом після негоди. Погодні умови спричинили знеструмлення частини жителів Криворізького району. Наразі більшість мешканців міста зі світлом. Продовжуємо працювати з точковими заявками".