Україна й Іспанія провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди

Українська сторона провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українську офіційну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й посилили його ключові положення.

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"Радий відзначити, що угода з Іспанією матиме низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки", – зауважив Жовква.

Також повідомляється, що делегації узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

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