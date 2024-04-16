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Новини
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Україна й Іспанія провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди

іспанія

Українська сторона провела черговий раунд переговорів з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українську офіційну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й посилили його ключові положення.

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"Радий відзначити, що угода з Іспанією матиме низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки", – зауважив Жовква.

Також повідомляється, що делегації узгодили графік переговорів і майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Іспанія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Автор: 

безпека (932) Іспанія (900)


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Топ коментарі
+2
Які перемовини можуть бути, це фількіна грамота від гнусавого йолопа для зелених лохів, гріш їй ціна, про що там перемовлятися
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16.04.2024 19:18
+1
РАЗОМ ПОГРАЛИ НА РОЯЛІ, ІМІТАТОРИ ?
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16.04.2024 19:26
+1
Чому ФСБшник Єрмак туди їде як офіційна особа?
якщо він навіть офіційно не в ОП.
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16.04.2024 19:26
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Які перемовини можуть бути, це фількіна грамота від гнусавого йолопа для зелених лохів, гріш їй ціна, про що там перемовлятися
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16.04.2024 19:18 Відповісти
То що,безпекові угоди з ЄС підпишуть? Не чув такого.Може з НАТО, про що в Конституції прописано? Ні.Нам треба новий Будапешт,какая разица, що він в Іспанії, так казали
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16.04.2024 19:48 Відповісти
Ботоскот від дєрмакаки?
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16.04.2024 19:49 Відповісти
ОПЗЄ буде цими папірцями воювати з Роісєй?

Це навіть потужніше ніж асфальтом.
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16.04.2024 19:24 Відповісти
РАЗОМ ПОГРАЛИ НА РОЯЛІ, ІМІТАТОРИ ?
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16.04.2024 19:26 Відповісти
Чому ФСБшник Єрмак туди їде як офіційна особа?
якщо він навіть офіційно не в ОП.
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16.04.2024 19:26 Відповісти
І шо, як результат ?
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16.04.2024 19:48 Відповісти
Всі ці угоди про небезпеку то ні про що.

то так щоб робити вигляд що влада приносить якусь користь, щоб замилити питання де мобілізація економіки, де виробництво техніки, снарядів , патронів, побудова фортифікацій тощо.
Угода про небезпеку кажете? З пів європою вона заключна і що?
Де вона та безпека для України? Розху@чено 80% енергетичного потенціалу, міста вщент. Сотні тисяч загиблих. Де вона та безпека?
Продовжують винищувати пересічних українців співаючи колискову про договори про безпеку!
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16.04.2024 21:35 Відповісти
Україна й Іспанія провели черговий раунд переговорів щодо переговорів щодо переговорів
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16.04.2024 21:44 Відповісти
Задовбав усіх безпековими угодами. Їх ніхто не розуміє.
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16.04.2024 21:54 Відповісти
 
 