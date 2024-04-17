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Новини
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Сім’я ексголови Львівської облради володіє численною нерухомістю, яку "подарували батьки"

олександр,ганущин

Колишній голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин разом із дружиною Соломією володіють кількома розкішними квартирами і гектарами землі, які нібито отримали у подарунок від батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

45-річний Ганущин був головою Львівської обласної ради у 2015-2020 роках. Практично усе своє свідоме життя провів у політиці і на державній службі. Почавши у 25 помічником нардепа, він уже за три роки вперше був обраний депутатом Львівської облради, а у 37 очолив її. Він ніколи не займався бізнесом і декларував скромний стиль життя. Якщо вірити документам, у власності Ганущина є лише стара батьківська хата з маленькою ділянкою у закарпатському Рахові, успадкована ним у березні 2021 року.

Натомість його дружина є власницею чисельної нерухомості, отриманої у подарунок від своїх батьків.

Зазначається, що теща Ганущина, 72-річна Надія Томинець, мешкає у гірському селищі Бориня і працює інфекціоністкою у місцевій лікарні. Лише за минулі два роки сільська лікарка стала власницею семи ділянок у Карпатах загальною площею 8,3 га — в тому числі їй належить майже п’ять гектарів землі в околицях фортеці Тустань, давньоруської пам’ятки, навколо якої активно розвивається туристичний бізнес.

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Раніше Томинець володіла двома квартирами на проспекті Шевченка у центрі Львова. У травні 2021 року вона подарувала їх своїй доньці Соломії, дружині Ганущина. Це був не перший розкішний подарунок – раніше мама подарувала Соломії будинок із кількома ділянками у Брюховичах, престижному передмісті Львова.

Батько дружини, 76-річний Нестор Томинець також подарував доньці три квартири у львівському житловому комплексі "Велика Британія".

"Я ціле життя працюю! Я працюю лікаркою і на землі працюю! І чоловік 17 років в Португалії був на заробітках! Невже я не маю права придбати ці ділянки?", - наголосила Надія Томинець в розмові з журналістами.

Як з'ясували журналісти NGL.media, земля навколо фортеці Тустань опинилася у власності тещі ексголови облради завдяки рішенням міськради міста Сколе, з мером якого Миколою Романишиним у Ганущина склалися особливо довірчі стосунки. Наприклад, у липні 2019 року Ганущин з дружиною були почесними гостями на весіллі доньки Романишина. Саме підпис Романишина стоїть на рішеннях Сколівської міськради про безкоштовне виділення землі в Уричі, яка в результаті опинилася у власності тещі Ганущина.

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У розмові з NGL.media Ганущин відкинув припущення про його причетність до появи цього майна.

"У мене шлюбний контракт з дружиною. Пункт номер один цього контракту – моя дружина та її батьки, яких я дуже люблю, це абсолютно фінансово самостійні люди і не потребують ніякої моєї допомоги", - заявив він.

Уже багато років сім’я Ганущиних живе у будинку площею 368 кв. м у селищі Брюховичі, престижному районі на околицях Львова. Цей будинок разом з ділянкою офіційно належить Соломії Ганущин та її дітям. Коли свого часу цим будинком зацікавилися журналісти, Олександр Ганущин стверджував, що це "подарунок батьків". Опитані журналістами рієлтори станом на 2012 рік оцінювали цей будинок у 2 млн грн.

При цьому оцінити реальні фінансові доходи ексголови Львівської облради за відкритими джерелами сьогодні неможливо – його свіжі декларації приховані через статус військовослужбовця. Остання описана в медіа його декларація за 2020 рік. Згідно з нею, чотири роки тому його річний дохід склав 635,3 тис. грн – це була зарплата голови Львівської обласної ради. У тому ж році його дружина Соломія Ганущин задекларувала лише 21,3 тис. грн доходу за рік.

Автор: 

корупція (4675) нерухомість (882) Львівська область (2417)


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Топ коментарі
+9
Вони "Ганущаки ці всі" ще й "вояки ЗСУ чи НГУ!!! Гей, хлопці з 3-ї штурмової, бачили цього хлопаку і йому подібних рядом в окопі?! Яка ж це все ГИДОТА!!! Визнаємо, що більш мерзенного явища під час війни і уявити складно... Бо ворог є ворог, тут зрозуміло! А ці всі... Тільки через ТАКИХ путін і напав на Україну, бо ВОНИ його рідні по гнилому жадібному духу!
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17.04.2024 09:30
+8
Так що там відносно допомоги США коштами,Данії літаками, а Чехії снарядами?! Що ще потрібно злодіям України для знищення України!
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17.04.2024 09:17
+8
мене ЦЕ НЕ дивує....
яНЕлоха-херПіду.....обіцяв Лохторату "подолати корупцію"....
все по-плану....по-оманському плану..
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17.04.2024 09:18
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17.04.2024 09:15 Відповісти
Так що там відносно допомоги США коштами,Данії літаками, а Чехії снарядами?! Що ще потрібно злодіям України для знищення України!
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17.04.2024 09:17 Відповісти
мене ЦЕ НЕ дивує....
яНЕлоха-херПіду.....обіцяв Лохторату "подолати корупцію"....
все по-плану....по-оманському плану..
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17.04.2024 09:18 Відповісти
Там ше и діди нехило иому насипали
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17.04.2024 09:20 Відповісти
А хто ж його посадить?
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17.04.2024 09:20 Відповісти
а я вірю! це і є "українська мрія"
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17.04.2024 09:21 Відповісти
Є питання, чому США та Європа іноді тягнуть з фіндопомогою?!?!?!
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17.04.2024 09:23 Відповісти
українці, категорично проти корупції!
але, як що, що, то кум допоможе.
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17.04.2024 09:24 Відповісти
Порішає
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17.04.2024 11:04 Відповісти
Во Львове на первом месте вне конкуренции это таможенники, потом мусора и третьими идут чиновники с земельными приколами. Так там все работает уже десятки лет
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17.04.2024 09:25 Відповісти
Що то ви Андрія Івановича образили ?...
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17.04.2024 09:45 Відповісти
Он не обижается, он знает что мы знаем, что он знает, что мы знаем
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17.04.2024 10:12 Відповісти
Вони "Ганущаки ці всі" ще й "вояки ЗСУ чи НГУ!!! Гей, хлопці з 3-ї штурмової, бачили цього хлопаку і йому подібних рядом в окопі?! Яка ж це все ГИДОТА!!! Визнаємо, що більш мерзенного явища під час війни і уявити складно... Бо ворог є ворог, тут зрозуміло! А ці всі... Тільки через ТАКИХ путін і напав на Україну, бо ВОНИ його рідні по гнилому жадібному духу!
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17.04.2024 09:30 Відповісти
Цікаво чи вийде якийсь комбат і скаже, що тим хто назживається під час війни треба прострілити коліно? Чи вони таке кажуть тільки по команді?
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17.04.2024 09:38 Відповісти
"Практично усе своє свідоме життя провів у політиці і на державній службі." О, я одну таку сім'ю у нас - в Запоріжжі, знаю. Величні Марченки - тіньові забудовники.
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17.04.2024 09:32 Відповісти
Мені як порохоботу найприкріше те, що він обирався і був головою Львівської обласної ради від Європейської Солідарності...
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17.04.2024 09:36 Відповісти
Це фактично і є моя головна і найбільша претензія до Порошенка - кадри в ЄС, в регіонах, культурно кажучи - не дуже. Щиро не розумію, чому він відбираючи в ВР, більш менш нормальних людей, так "запустив" регіональний відбір кадрів.
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17.04.2024 09:44 Відповісти
То ще тягнеться з часів Ющенка, який тоді у Нашій Україні попригрівав ну таких злодюг у вишиванках, що аж ніяково було.
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17.04.2024 09:46 Відповісти
оцінити реальні фінансові доходи ексголови Львівської облради за відкритими джерелами сьогодні неможливо - його свіжі декларації приховані через статус військовослужбовця.
Н чому всі до людини причепились? Він зараз в окопі, під Часовим Яром напевно, стримує навалу рашистів. Не вірите? А даремно, хіба ж не видно по обличчю, що це чесний і патріотичний чоловік? А по завершенню війни, його обвішаного нагородами від голови до п'ят, елехторат обере кудись в Верховну Раду.
Все більше і більше вилазить з нор таких от "військовослужбовців". Потім з них сколотять партію "Захисник народу", і 73% радо оберуть їх до парламенту.
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17.04.2024 09:41 Відповісти
Головне, що хрунь у вишиванці...
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17.04.2024 09:44 Відповісти
"Захисник зброду" - 80 % підтримки
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17.04.2024 09:44 Відповісти
Ха , у 2015 і 2020 роках він був
 обраний https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6401e08a26d9b124ce29ff8d/ депутатом до Львівської обласної ради від партії https://www.chesno.org/party/37/ "Європейська Солідарність" . Так що його два рази обирали 'наймудріші', а не 73%'лохторату'. І він такий точно не один був і буде ще.
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17.04.2024 09:52 Відповісти
Повезло ніщеброду з тещею .

А львівяни дурні - замість того ,щоб вибирати таких нікчем - потрбіно було вибирати в депутати його геніяльну бізнесвумен тещу - тоді б місто процвітало б
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17.04.2024 09:42 Відповісти
Обіцяний Хрінпіду " Кінець епохи бідності" настав, та ніхто ж не казав, що для мудроно наріду.
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17.04.2024 09:49 Відповісти
звичайні українські мразі - нічого дивного...
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17.04.2024 09:53 Відповісти
Таке може бути. Заводьте справу на батьків. Їхні декларації і сплачені податки. Може вони наркобарони, а може московські колаборанти. Починайте тягати їх на допити, поліграф, СІЗО, бо то не жарти.
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17.04.2024 09:55 Відповісти
Та любого депутата любої міськ(обл)ради можна сміливо садити без суду на 15 років. Всі вони одним миром мазані. Просто одні паляться, а інші ні.
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17.04.2024 11:08 Відповісти
Ооо, ну как всегда. Надо пойти срочно какого-то автозаправщика запаковать в бус и на фронт и тачку у него забрать.

А с таким как Сашка Ганущин сложно, с ним нада по закону.
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17.04.2024 11:26 Відповісти
Джонсон, почему денег не даешь?! Уссался? Усрался?Бидон, Трамп, дайте денег! Дайте немедленно, сейчас хорошие цены на участки в Карпатах!
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17.04.2024 15:34 Відповісти
 
 