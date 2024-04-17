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Новости
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Семья экс-председателя Львовского облсовета владеет многочисленной недвижимостью, которую "подарили родители"

олександр,ганущин

Бывший глава Львовского областного совета Александр Ганущин вместе с женой Соломией владеют несколькими роскошными квартирами и гектарами земли, якобы полученными в подарок от родителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании NGL.media.

45-летний Ганущин был председателем Львовского областного совета в 2015-2020 годах. Практически всю свою сознательную жизнь провел в политике и государственной службе. Начав в 25 лет помощником нардепа, уже через три года он впервые был избран депутатом Львовского облсовета, а в 37 - возглавил его. Он никогда не занимался бизнесом и декларировал скромный образ жизни. Если верить документам, в собственности Ганущина есть только старый родительский дом с маленьким участком в закарпатском Рахове, унаследованный им в марте 2021 года.

Его жена является владелицей многочисленной недвижимостью, полученной в подарок от своих родителей.

Отмечается, что теща Ганущина, 72-летняя Надежда Томинец, проживает в горном поселке Борыня и работает инфекционисткой в местной больнице. Только за прошедшие два года сельский врач стала владелицей семи участков в Карпатах общей площадью 8,3 га — в том числе, ей принадлежит почти пять гектаров земли в окрестностях крепости Тустань, древнеруськой достопримечательности, вокруг которой активно развивается туристический бизнес.

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Ранее Томинец владела двумя квартирами на проспекте Шевченко в центре Львова. В мае 2021 года она подарила их своей дочери Соломии, жене Ганущина. Это был не первый роскошный подарок – раньше мама подарила Соломии дом с несколькими участками в Брюховичах, престижном пригороде Львова.

Отец жены, 76-летний Нестор Томинец также подарил дочери три квартиры во львовском жилом комплексе "Великобритания".

"Я всю жизнь работаю! Я работаю врачом и на земле работаю! И муж 17 лет в Португалии был на заработках! Неужели я не имею права приобрести эти участки?" - подчеркнула Надежда в беседе с журналистами.

Как выяснили журналисты NGL.media, земля вокруг крепости Тустань оказалась в собственности тещи экс-председателя облсовета благодаря решениям горсовета города Сколе, с мэром которого, Николаем Романишиным, у Ганущина сложились особо доверительные отношения. К примеру, в июле 2019 года Ганущин с женой были почетными гостями на свадьбе дочери Романишина. Именно подпись Романишина стоит на решениях Сколевского горсовета о бесплатном выделении земли в Уриче, которая в результате оказалась в собственности тещи Ганущина.

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В разговоре с NGL.media Ганущин отверг предположение о его причастности к появлению этого имущества.

"У меня брачный контракт с женой. Пункт номер один этого контракта – моя жена и ее родители, которых я очень люблю, это абсолютно финансово самостоятельные люди и не нуждаются в никакой моей помощи", - заявил он.

Уже много лет семья Ганущиных живет в доме площадью 368 кв. м в поселке Брюховичи, престижном районе в окрестностях Львова. Этот дом вместе с участком официально принадлежит Соломии Ганущин и ее детям. Когда в свое время этим домом заинтересовались журналисты, Александр Ганущин утверждал, что это - "подарок родителей". Опрошенные журналистами риелторы по состоянию на 2012 год оценивали этот дом в 2 млн грн.

При этом оценить реальные финансовые доходы экс-председателя Львовского облсовета по открытым источникам сегодня невозможно – его свежие декларации скрыты из-за статуса военнослужащего. Последняя описанная в СМИ его декларация - за 2020 год. Согласно ей, четыре года назад его годовой доход составил 635,3 тыс. грн – это была зарплата председателя Львовского областного совета. В том же году его жена Соломия Ганущин задекларировала лишь 21,3 тыс. грн дохода за год.

Автор: 

коррупция (8554) недвижимость (817) Львовская область (2894)


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Топ комментарии
+9
Вони "Ганущаки ці всі" ще й "вояки ЗСУ чи НГУ!!! Гей, хлопці з 3-ї штурмової, бачили цього хлопаку і йому подібних рядом в окопі?! Яка ж це все ГИДОТА!!! Визнаємо, що більш мерзенного явища під час війни і уявити складно... Бо ворог є ворог, тут зрозуміло! А ці всі... Тільки через ТАКИХ путін і напав на Україну, бо ВОНИ його рідні по гнилому жадібному духу!
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17.04.2024 09:30
+8
Так що там відносно допомоги США коштами,Данії літаками, а Чехії снарядами?! Що ще потрібно злодіям України для знищення України!
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17.04.2024 09:17
+8
мене ЦЕ НЕ дивує....
яНЕлоха-херПіду.....обіцяв Лохторату "подолати корупцію"....
все по-плану....по-оманському плану..
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17.04.2024 09:18
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17.04.2024 09:15 Ответить
Так що там відносно допомоги США коштами,Данії літаками, а Чехії снарядами?! Що ще потрібно злодіям України для знищення України!
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17.04.2024 09:17 Ответить
мене ЦЕ НЕ дивує....
яНЕлоха-херПіду.....обіцяв Лохторату "подолати корупцію"....
все по-плану....по-оманському плану..
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17.04.2024 09:18 Ответить
Там ше и діди нехило иому насипали
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17.04.2024 09:20 Ответить
А хто ж його посадить?
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17.04.2024 09:20 Ответить
а я вірю! це і є "українська мрія"
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17.04.2024 09:21 Ответить
Є питання, чому США та Європа іноді тягнуть з фіндопомогою?!?!?!
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17.04.2024 09:23 Ответить
українці, категорично проти корупції!
але, як що, що, то кум допоможе.
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17.04.2024 09:24 Ответить
Порішає
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17.04.2024 11:04 Ответить
Во Львове на первом месте вне конкуренции это таможенники, потом мусора и третьими идут чиновники с земельными приколами. Так там все работает уже десятки лет
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17.04.2024 09:25 Ответить
Що то ви Андрія Івановича образили ?...
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17.04.2024 09:45 Ответить
Он не обижается, он знает что мы знаем, что он знает, что мы знаем
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17.04.2024 10:12 Ответить
Вони "Ганущаки ці всі" ще й "вояки ЗСУ чи НГУ!!! Гей, хлопці з 3-ї штурмової, бачили цього хлопаку і йому подібних рядом в окопі?! Яка ж це все ГИДОТА!!! Визнаємо, що більш мерзенного явища під час війни і уявити складно... Бо ворог є ворог, тут зрозуміло! А ці всі... Тільки через ТАКИХ путін і напав на Україну, бо ВОНИ його рідні по гнилому жадібному духу!
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17.04.2024 09:30 Ответить
Цікаво чи вийде якийсь комбат і скаже, що тим хто назживається під час війни треба прострілити коліно? Чи вони таке кажуть тільки по команді?
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17.04.2024 09:38 Ответить
"Практично усе своє свідоме життя провів у політиці і на державній службі." О, я одну таку сім'ю у нас - в Запоріжжі, знаю. Величні Марченки - тіньові забудовники.
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17.04.2024 09:32 Ответить
Мені як порохоботу найприкріше те, що він обирався і був головою Львівської обласної ради від Європейської Солідарності...
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17.04.2024 09:36 Ответить
Це фактично і є моя головна і найбільша претензія до Порошенка - кадри в ЄС, в регіонах, культурно кажучи - не дуже. Щиро не розумію, чому він відбираючи в ВР, більш менш нормальних людей, так "запустив" регіональний відбір кадрів.
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17.04.2024 09:44 Ответить
То ще тягнеться з часів Ющенка, який тоді у Нашій Україні попригрівав ну таких злодюг у вишиванках, що аж ніяково було.
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17.04.2024 09:46 Ответить
оцінити реальні фінансові доходи ексголови Львівської облради за відкритими джерелами сьогодні неможливо - його свіжі декларації приховані через статус військовослужбовця.
Н чому всі до людини причепились? Він зараз в окопі, під Часовим Яром напевно, стримує навалу рашистів. Не вірите? А даремно, хіба ж не видно по обличчю, що це чесний і патріотичний чоловік? А по завершенню війни, його обвішаного нагородами від голови до п'ят, елехторат обере кудись в Верховну Раду.
Все більше і більше вилазить з нор таких от "військовослужбовців". Потім з них сколотять партію "Захисник народу", і 73% радо оберуть їх до парламенту.
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17.04.2024 09:41 Ответить
Головне, що хрунь у вишиванці...
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17.04.2024 09:44 Ответить
"Захисник зброду" - 80 % підтримки
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17.04.2024 09:44 Ответить
Ха , у 2015 і 2020 роках він був
 обраний https://youcontrol.com.ua/check-individuals/6401e08a26d9b124ce29ff8d/ депутатом до Львівської обласної ради від партії https://www.chesno.org/party/37/ "Європейська Солідарність" . Так що його два рази обирали 'наймудріші', а не 73%'лохторату'. І він такий точно не один був і буде ще.
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17.04.2024 09:52 Ответить
Повезло ніщеброду з тещею .

А львівяни дурні - замість того ,щоб вибирати таких нікчем - потрбіно було вибирати в депутати його геніяльну бізнесвумен тещу - тоді б місто процвітало б
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17.04.2024 09:42 Ответить
Обіцяний Хрінпіду " Кінець епохи бідності" настав, та ніхто ж не казав, що для мудроно наріду.
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17.04.2024 09:49 Ответить
звичайні українські мразі - нічого дивного...
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17.04.2024 09:53 Ответить
Таке може бути. Заводьте справу на батьків. Їхні декларації і сплачені податки. Може вони наркобарони, а може московські колаборанти. Починайте тягати їх на допити, поліграф, СІЗО, бо то не жарти.
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17.04.2024 09:55 Ответить
Та любого депутата любої міськ(обл)ради можна сміливо садити без суду на 15 років. Всі вони одним миром мазані. Просто одні паляться, а інші ні.
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17.04.2024 11:08 Ответить
Ооо, ну как всегда. Надо пойти срочно какого-то автозаправщика запаковать в бус и на фронт и тачку у него забрать.

А с таким как Сашка Ганущин сложно, с ним нада по закону.
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17.04.2024 11:26 Ответить
Джонсон, почему денег не даешь?! Уссался? Усрался?Бидон, Трамп, дайте денег! Дайте немедленно, сейчас хорошие цены на участки в Карпатах!
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17.04.2024 15:34 Ответить
 
 