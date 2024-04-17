Семья экс-председателя Львовского облсовета владеет многочисленной недвижимостью, которую "подарили родители"

Бывший глава Львовского областного совета Александр Ганущин вместе с женой Соломией владеют несколькими роскошными квартирами и гектарами земли, якобы полученными в подарок от родителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании NGL.media.

45-летний Ганущин был председателем Львовского областного совета в 2015-2020 годах. Практически всю свою сознательную жизнь провел в политике и государственной службе. Начав в 25 лет помощником нардепа, уже через три года он впервые был избран депутатом Львовского облсовета, а в 37 - возглавил его. Он никогда не занимался бизнесом и декларировал скромный образ жизни. Если верить документам, в собственности Ганущина есть только старый родительский дом с маленьким участком в закарпатском Рахове, унаследованный им в марте 2021 года.

Его жена является владелицей многочисленной недвижимостью, полученной в подарок от своих родителей.

Отмечается, что теща Ганущина, 72-летняя Надежда Томинец, проживает в горном поселке Борыня и работает инфекционисткой в местной больнице. Только за прошедшие два года сельский врач стала владелицей семи участков в Карпатах общей площадью 8,3 га — в том числе, ей принадлежит почти пять гектаров земли в окрестностях крепости Тустань, древнеруськой достопримечательности, вокруг которой активно развивается туристический бизнес.

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Ранее Томинец владела двумя квартирами на проспекте Шевченко в центре Львова. В мае 2021 года она подарила их своей дочери Соломии, жене Ганущина. Это был не первый роскошный подарок – раньше мама подарила Соломии дом с несколькими участками в Брюховичах, престижном пригороде Львова.

Отец жены, 76-летний Нестор Томинец также подарил дочери три квартиры во львовском жилом комплексе "Великобритания".

"Я всю жизнь работаю! Я работаю врачом и на земле работаю! И муж 17 лет в Португалии был на заработках! Неужели я не имею права приобрести эти участки?" - подчеркнула Надежда в беседе с журналистами.

Как выяснили журналисты NGL.media, земля вокруг крепости Тустань оказалась в собственности тещи экс-председателя облсовета благодаря решениям горсовета города Сколе, с мэром которого, Николаем Романишиным, у Ганущина сложились особо доверительные отношения. К примеру, в июле 2019 года Ганущин с женой были почетными гостями на свадьбе дочери Романишина. Именно подпись Романишина стоит на решениях Сколевского горсовета о бесплатном выделении земли в Уриче, которая в результате оказалась в собственности тещи Ганущина.

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В разговоре с NGL.media Ганущин отверг предположение о его причастности к появлению этого имущества.

"У меня брачный контракт с женой. Пункт номер один этого контракта – моя жена и ее родители, которых я очень люблю, это абсолютно финансово самостоятельные люди и не нуждаются в никакой моей помощи", - заявил он.

Уже много лет семья Ганущиных живет в доме площадью 368 кв. м в поселке Брюховичи, престижном районе в окрестностях Львова. Этот дом вместе с участком официально принадлежит Соломии Ганущин и ее детям. Когда в свое время этим домом заинтересовались журналисты, Александр Ганущин утверждал, что это - "подарок родителей". Опрошенные журналистами риелторы по состоянию на 2012 год оценивали этот дом в 2 млн грн.

При этом оценить реальные финансовые доходы экс-председателя Львовского облсовета по открытым источникам сегодня невозможно – его свежие декларации скрыты из-за статуса военнослужащего. Последняя описанная в СМИ его декларация - за 2020 год. Согласно ей, четыре года назад его годовой доход составил 635,3 тыс. грн – это была зарплата председателя Львовского областного совета. В том же году его жена Соломия Ганущин задекларировала лишь 21,3 тыс. грн дохода за год.