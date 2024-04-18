Конфіскація активів РФ та розширення санкцій: посол Маркарова розповіла про плани Конгресу США
Конгрес США планує дозволити конфіскацію на користь України суверенних активів РФ та розширення антиросійських санкцій.
Такі норми містить запропонований у середу на розгляд Палати представників Конгресу США 21st Century Peace through Strength Act ("Акт про мир у XXI столітті через силу"). Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України. Президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів - Compensation Fund, Ukraine Support Fund.
- кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;
- кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; виконавчим указом президента США №14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); виконавчим указом президента США №14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ); виконавчим указом президента США №14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію). Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначену звіті, як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.
Президент при цьому може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Великої сімки, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.
Законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити:
Закон містить ще кілька інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США.
Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроєкту і погодити його винесення на загальні дебати. Один з варіантів - вибір процедури, яка поєднуватиме усі законопроєкти по міжнародній допомозі США та 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.
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