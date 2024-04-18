Оскароносний український фільм "20 днів у Маріуполі" показали у Європарламенті
Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який здобув перемогу в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" на премії "Оскар-2024", представили у Європарламенті.
Про це повідомляє UNITED24, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо показувати кадри цих реальних подій, щоб вони не повторилися. Ще важливіше показувати їх, щоб нарешті покласти цьому край", - йдеться у повідомленні.
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі"
20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.
Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.
Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.
"20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм — це перша перемога на премії для України. У своїй промові Чернов заявив, що хотів би, щоб не довелося знімати цей фільм, щоб Росія не нападала на Україну.
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