Оскароносний український фільм "20 днів у Маріуполі" показали у Європарламенті

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який здобув перемогу в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" на премії "Оскар-2024", представили у Європарламенті.

Про це повідомляє UNITED24, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо показувати кадри цих реальних подій, щоб вони не повторилися. Ще важливіше показувати їх, щоб нарешті покласти цьому край", - йдеться у повідомленні.

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Документальний фільм "20 днів у Маріуполі"

20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.

Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.

"20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм — це перша перемога на премії для України. У своїй промові Чернов заявив, що хотів би, щоб не довелося знімати цей фільм, щоб Росія не нападала на Україну.

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