Питання допомоги Україні розділило Республіканську партію США, - New York Times

Голосування Палати представників 20 квітня про надання американської допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів стало найяскравішим свідченням того, що принаймні у зовнішній політиці Республіканська партія не повністю підтримує колишнього президента Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Більше республіканців проголосували проти допомоги, аніж за неї. Журналіст пише, що Трамп пом’якшив свою опозицію щодо допомоги Україні в останні дні. Він також "промовчав" у день голосування, відмовившись тиснути на республіканців.

Але його соратники, такі як Марджорі Тейлор Грін та Метт Гетц, очолили спроби заблокувати допомогу. Ще один прихильник колишнього президента Лорен Боберт висміяла демократів під час голосування, коли вони розмахували українськими прапорами у Палаті представників, пише видання.

Інші республіканці, які підтримали допомогу Україні, такі як конгресмен Ларрі Бакшон, обґрунтовуючи свою позицію, посилалися на президента-республіканця Рональда Рейгана.

Видання пише, що прихильники Трампа показали, наскільки далеко вони готові зайти зі своєю опозицією. 21 із них проголосував проти військової допомоги Ізраїлю.

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Республіканець Скотт Перрі, лідер радикальної правої фракції Свободи, заявив, що голосував проти пакета допомоги Ізраїлю, оскільки він включав гуманітарну допомогу Газі.

Журналіст зазначає, що положення законопроєкту про передачу допомоги Україні без жодних умов є поразкою для Трампа. Адже останніми днями він виступав за будь-яку допомогу лише у вигляді позики, "а не просто подарунку", проте марно.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.