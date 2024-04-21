Вопрос помощи Украине разделил Республиканскую партию США, - New York Times

Голосование Палаты представителей 20 апреля о предоставлении американской помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов стало самым ярким свидетельством того, что, во всяком случае, во внешней политике Республиканская партия не полностью поддерживает бывшего президента Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Больше республиканцев проголосовали против помощи, чем за нее. Журналист пишет, что Трамп смягчил свою оппозицию относительно помощи Украине в последние дни. Он также "промолчал" в день голосования, отказавшись давить на республиканцев.

Но его соратники, такие как Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гетц, возглавили попытки заблокировать помощь. Еще одна сторонница бывшего президента Лорен Боберт высмеяла демократов во время голосования, когда они размахивали украинскими флагами в Палате представителей, пишет издание.

Другие республиканцы, поддержавшие помощь Украине, такие как конгрессмен Ларри Бакшон, обосновывая свою позицию, ссылались на президента-республиканца Рональда Рейгана.

Издание пишет, что сторонники Трампа показали, как далеко они готовы зайти со своей оппозицией. 21 из них проголосовали против военной помощи Израилю.

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Республиканец Скотт Перри, лидер радикальной правой фракции Свободы, заявил, что голосовал против пакета помощи Израилю, поскольку включал гуманитарную помощь Газе.

Журналист отмечает, что положение законопроекта о передаче помощи Украине без всяких условий является поражением для Трампа. Ведь в последние дни он выступал за любую помощь только в виде ссуды, "а не просто подарка", однако бесполезно.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине свыше $60 млрд помощи. Он также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.