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Новини Війна
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Росіяни робитимуть "неприємні для нас сюрпризи", намагатимуться просунутися вперед, де зможуть, - командувач Нацгвардії Півненко

олександр,півненко

Російські окупаційні війська можуть посилити наміри просування вглиб України на інших напрямках.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з мобілізацією і брaком військових в Україні може стабілізуватися влітку, або коли противник посилить наміри просування вглиб України на інших напрямках.

"Значною проблемою наступ росіян був у лютому 2022 року, коли ми не були готові до проникнення противника вглиб країни. Але ми швидко перелаштувались на багатьох напрямках. Провели серйозну харківську операцію, росіяни залишили Київ і Херсонщину", - зазначив він.

Півненко наголосив, що зараз окупанти не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити.

"Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне. Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", - додав командувач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контролюють переважну частину с. Очеретине на Донеччині. Ситуація складна, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Півненко Олександр (23)


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Топ коментарі
+7
Як ти заіпав своїм ниттям.
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23.04.2024 14:46
+5
Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо.Джерело:
А розвідка для чого існує?
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23.04.2024 14:30
+5
Вода мокра, сонце сходить на сході...
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23.04.2024 14:49
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Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо.Джерело:
А розвідка для чого існує?
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23.04.2024 14:30 Відповісти
Що він сказав ?

» Іде війна… противник наступае та буде наступати…» ?!

Що тут нового? Нічого.

Всі розуміють що ворог не збирається здаватися… Що він вчиться воювати…
Що ресурси в него е.

Навіщо він це каже? Не зрозуміло. Яку мету він мае?
Просто піар? Ось я! Командувач Нації Гвардії. Я працюю…
Так зараз не до піару!
Часу немае. Набоїв не вистачає. Бійці ЗСУ, тер оборона-працюють на межі сил. До Перемоги ще далеко. Нажаль.
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23.04.2024 14:50 Відповісти
Півмільйона діючих військових сидить в тилу та не були жодного дня на фронті.
Для чого їх тримають та оберігають?
Щоб числились в армії для галочки?
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23.04.2024 14:30 Відповісти
Хто це тобі розказав? Охфіс прастих рєшеній?
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23.04.2024 14:34 Відповісти
Майже кожний день бачу купу ТЦКшників, шастаючих по місту в пошуках потенційних жертв.
Більшість з них ніколи не були на фронті, навіть згідно офіційних даних.
І навіть в приватних розмовах вони кажуть , що ніколи і не підуть на фронт, хоча є діючими військовослужбовцями.
І це тільки мала частина з тих півмільйона, які сидять у тилу.
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23.04.2024 14:38 Відповісти
Як ти заіпав своїм ниттям.
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23.04.2024 14:46 Відповісти
Ти чому не на фронті, засраний герой, сциш, провладна шавка?
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23.04.2024 15:26 Відповісти
пріЗЕдєнт пріказал: "Аживіцца!", Тваражок атвєтіл: "Єсть!"он ета умєєт...
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23.04.2024 14:31 Відповісти
це буде відбуватися лише після тго як виступив командувач. Противник чекав на ці слова і раніше цього всього не робив. Командувачам доплачують за такий глибокий аналіз планів противника?
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23.04.2024 14:33 Відповісти
Аналітик від бога
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23.04.2024 14:40 Відповісти
Залужного треба назад повертати, бо з ціми немає ніякого позитиву
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23.04.2024 14:48 Відповісти
Да охренеть позитив был при попытке наступления на пять линий упреплений, отличный был план. Что могло пойти не так
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23.04.2024 15:32 Відповісти
Вода мокра, сонце сходить на сході...
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23.04.2024 14:49 Відповісти
Спасибо кэп. Продолжайте наблюдение.
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23.04.2024 15:30 Відповісти
Будангу вже заплювали за прогнози, на горизонті замаячив Півненко.
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23.04.2024 17:06 Відповісти
бла-бла-бла... І це командувач НГУ??
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23.04.2024 17:49 Відповісти
 
 