Росіяни робитимуть "неприємні для нас сюрпризи", намагатимуться просунутися вперед, де зможуть, - командувач Нацгвардії Півненко

Російські окупаційні війська можуть посилити наміри просування вглиб України на інших напрямках.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з мобілізацією і брaком військових в Україні може стабілізуватися влітку, або коли противник посилить наміри просування вглиб України на інших напрямках.

"Значною проблемою наступ росіян був у лютому 2022 року, коли ми не були готові до проникнення противника вглиб країни. Але ми швидко перелаштувались на багатьох напрямках. Провели серйозну харківську операцію, росіяни залишили Київ і Херсонщину", - зазначив він.

Півненко наголосив, що зараз окупанти не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити.

"Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне. Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", - додав командувач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контролюють переважну частину с. Очеретине на Донеччині. Ситуація складна, - ОСУВ "Хортиця"