Росіяни робитимуть "неприємні для нас сюрпризи", намагатимуться просунутися вперед, де зможуть, - командувач Нацгвардії Півненко
Російські окупаційні війська можуть посилити наміри просування вглиб України на інших напрямках.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація з мобілізацією і брaком військових в Україні може стабілізуватися влітку, або коли противник посилить наміри просування вглиб України на інших напрямках.
"Значною проблемою наступ росіян був у лютому 2022 року, коли ми не були готові до проникнення противника вглиб країни. Але ми швидко перелаштувались на багатьох напрямках. Провели серйозну харківську операцію, росіяни залишили Київ і Херсонщину", - зазначив він.
Півненко наголосив, що зараз окупанти не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити.
"Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне. Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", - додав командувач.
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А розвідка для чого існує?
» Іде війна… противник наступае та буде наступати…» ?!
Що тут нового? Нічого.
Всі розуміють що ворог не збирається здаватися… Що він вчиться воювати…
Що ресурси в него е.
Навіщо він це каже? Не зрозуміло. Яку мету він мае?
Просто піар? Ось я! Командувач Нації Гвардії. Я працюю…
Так зараз не до піару!
Часу немае. Набоїв не вистачає. Бійці ЗСУ, тер оборона-працюють на межі сил. До Перемоги ще далеко. Нажаль.
Для чого їх тримають та оберігають?
Щоб числились в армії для галочки?
Більшість з них ніколи не були на фронті, навіть згідно офіційних даних.
І навіть в приватних розмовах вони кажуть , що ніколи і не підуть на фронт, хоча є діючими військовослужбовцями.
І це тільки мала частина з тих півмільйона, які сидять у тилу.