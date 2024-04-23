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Ворог атакував Полтавщину. Попередньо, без жертв та постраждалих, - ОВА

вибух

Сьогодні, 23 квітня, росіяни атакували Полтавську область. У Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ,

"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули в межах Полтавської громади. За попередньою інформацією, без жертв і постраждалих", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що війська РФ запустили ракети в напрямку Полтави. У регіоні оголошували повітряну тривогу.

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Автор: 

Пронін Філіп (19) Полтавська область (1099)


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Били по старій, давно не працюючій нафтобазі. Там ще заправка Татнафти була колись поряд. По старим картам працюють.
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23.04.2024 17:17 Відповісти
Мудило закрий рота ти ж допомагаєш ворогу по новим картах працювать
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23.04.2024 19:55 Відповісти
 
 