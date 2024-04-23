Ворог атакував Полтавщину. Попередньо, без жертв та постраждалих, - ОВА

Сьогодні, 23 квітня, росіяни атакували Полтавську область. У Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ,

"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули в межах Полтавської громади. За попередньою інформацією, без жертв і постраждалих", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що війська РФ запустили ракети в напрямку Полтави. У регіоні оголошували повітряну тривогу.

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