Ворог атакував Полтавщину. Попередньо, без жертв та постраждалих, - ОВА
Сьогодні, 23 квітня, росіяни атакували Полтавську область. У Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ,
"Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули в межах Полтавської громади. За попередньою інформацією, без жертв і постраждалих", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що війська РФ запустили ракети в напрямку Полтави. У регіоні оголошували повітряну тривогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фывафы фываф
показати весь коментар23.04.2024 17:17 Відповісти Мені подобається 1
Alex Buyvol
показати весь коментар23.04.2024 19:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль