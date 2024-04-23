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Враг атаковал Полтавщину. Предварительно, без жертв и пострадавших - ОВА

вибух

Сегодня, 23 апреля, россияне атаковали Полтавщину. В Воздушных силах сообщали о ракетной угрозе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Полтавщину. Звук взрыва слышали в пределах Полтавской громады. По предварительной информации, без жертв и пострадавших", - отметил он.

Ранее сообщалось, что войска РФ запустили ракеты в направлении Полтавы. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Также читайте: Группа "шахедов" на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный, - Воздушные силы ВСУ

Автор: 

Пронин Филипп (17) Полтавская область (1144)


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Били по старій, давно не працюючій нафтобазі. Там ще заправка Татнафти була колись поряд. По старим картам працюють.
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23.04.2024 17:17 Ответить
Мудило закрий рота ти ж допомагаєш ворогу по новим картах працювать
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23.04.2024 19:55 Ответить
 
 