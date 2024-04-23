Враг атаковал Полтавщину. Предварительно, без жертв и пострадавших - ОВА
Сегодня, 23 апреля, россияне атаковали Полтавщину. В Воздушных силах сообщали о ракетной угрозе.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Полтавщину. Звук взрыва слышали в пределах Полтавской громады. По предварительной информации, без жертв и пострадавших", - отметил он.
Ранее сообщалось, что войска РФ запустили ракеты в направлении Полтавы. В регионе объявляли воздушную тревогу.
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фывафы фываф
показать весь комментарий23.04.2024 17:17 Ответить Мне нравится 1
Alex Buyvol
показать весь комментарий23.04.2024 19:55 Ответить Мне нравится 0
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