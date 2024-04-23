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Литва придбає радари для ППО України, - міністр оборони Кашюнас

кащюнас,лаурінас

Литва планує придбати та передати Україні радари для посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані і зроблені терміново", — заявив Кашюнас.

Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України. 

Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.

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"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", — сказав Кашюнас.

Автор: 

Литва (2377) ППО (3142) радар (56)


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Топ коментарі
+7
Класс Литва придбає. Бюджет ЗЕрмака особистий перевищую бюджет усієї Литви. Але ЗАрмаки не витрати атні копійки особистих грошей
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23.04.2024 17:35
+4
Дякуємо!!!
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23.04.2024 17:51
+3
Дуже б хотілося їх чемно послати подалі..але не можемо...бо коли така купа зелених злодюг і злодюг "патріотів" статки яких перевищують бюджет Литви не дадуть ні копійки....просто неприємно..чому це повинна робити маленька Литва за рахунок своїх працьовитих і порядних громадян
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23.04.2024 17:52
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Класс Литва придбає. Бюджет ЗЕрмака особистий перевищую бюджет усієї Литви. Але ЗАрмаки не витрати атні копійки особистих грошей
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23.04.2024 17:35 Відповісти
кого пропонуєте замість зермака?
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23.04.2024 17:40 Відповісти
НИКОГО и дитятко вместе с ним на цугундер.
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23.04.2024 17:47 Відповісти
Залужного
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23.04.2024 18:07 Відповісти
А ермака послать послом куда нибудь в Африку
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23.04.2024 18:08 Відповісти
Десь ще збереглися племена канібалів? Йому якраз туди.
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23.04.2024 19:02 Відповісти
Це прерогатива майбутнього Президента.
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23.04.2024 18:09 Відповісти
хто є гідний бути майбутнім Президентом?
Залужний має бажання ним стати?
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23.04.2024 18:11 Відповісти
Коли будуть вибори, то дізнаємось, хто бажає їм стати. Як думаєш, коли будуть вибори?
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23.04.2024 18:32 Відповісти
не знаю так доконало законів України..
вашим кандидатом є хто?
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23.04.2024 18:37 Відповісти
Порошенко.
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23.04.2024 18:42 Відповісти
якщо не переможете нелюстровану номенклатуру, цих державних урядовців, систему татарова-портнова, підкупне судійство, орг.злочин,
сам Порошенко не справиться, і ваші надії не виправдає.., без нових законів тим більше..
Армія-Мова-Віра.. - добра основа для відбудови України..
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23.04.2024 19:00 Відповісти
Дякуємо!!!
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23.04.2024 17:51 Відповісти
Дуже б хотілося їх чемно послати подалі..але не можемо...бо коли така купа зелених злодюг і злодюг "патріотів" статки яких перевищують бюджет Литви не дадуть ні копійки....просто неприємно..чому це повинна робити маленька Литва за рахунок своїх працьовитих і порядних громадян
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23.04.2024 17:52 Відповісти
вони, працьовиті та порядні, роблять це добровільно..
так само, як працьовиті та порядні українці..
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23.04.2024 18:14 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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23.04.2024 20:15 Відповісти
 
 