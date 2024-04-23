Литва придбає радари для ППО України, - міністр оборони Кашюнас

Литва планує придбати та передати Україні радари для посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані і зроблені терміново", — заявив Кашюнас.

Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України.

Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.

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"За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках", — сказав Кашюнас.