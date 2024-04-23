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Україна отримала від Литви чергову партію бронемашин M577

литва,бронемашина,m577

Литва передала партію командно-штабних броньованих машин M577 для Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

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У відомстві розповіли, що цьогоріч Литва вже передала Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, генератори та легкий штурмовик, розібраний на частини літак L-39ZA "Albatros".

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони. євро", - наголосили в Міноборони Литви.

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Автор: 

Литва (2377) допомога (8288) БМП (407)


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пішла зброя.....
з різних кінців нашого Глобуса.....
тільки в мене такі відчуття що скоро на московських болотах почнеться "*утін капут"???
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23.04.2024 14:02 Відповісти
Це не Цензор "фейки" друкує, а https://kam.lt/lietuva-perdave-ukrainai-sarvuocius-m577/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR04Mahwp_8ywS7D0siX6Iiho_dQ4kjnDJoo4w6RrHrmkpDuT7p5GMuek6w_aem_AfPtMONmwc1E3BKZUVIgfKChN72NKV46w4doQTFBY_ai4ISMeilFS0nLxFxkp3xniOFFoo1Kkx79lUk1nZrlJ8Jq Міністерства оборони Литви
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23.04.2024 14:32 Відповісти
 
 