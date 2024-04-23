Украина получила от Литвы очередную партию бронемашин M577

Литва передала партию командно-штабных бронированных машин M577 для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля.

Точное количество транспортных средств не сообщается.

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В ведомстве рассказали, что в этом году Литва уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, генераторы и легкий штурмовик, разобранный на части самолет L-39ZA "Albatros".

"Поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и уже составляет миллиард евро. Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму около 610 млн евро. В течение этого года уже оказана поддержка примерно на 84 миллиона евро", - отметили в Минобороны Литвы.

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