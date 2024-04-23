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Украина получила от Литвы очередную партию бронемашин M577

литва,бронемашина,m577

Литва передала партию командно-штабных бронированных машин M577 для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля.

Точное количество транспортных средств не сообщается.

Также смотрите: Литва передала Украине очередную партию военной поддержки. ФОТО

В ведомстве рассказали, что в этом году Литва уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, генераторы и легкий штурмовик, разобранный на части самолет L-39ZA "Albatros".

"Поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и уже составляет миллиард евро. Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму около 610 млн евро. В течение этого года уже оказана поддержка примерно на 84 миллиона евро", - отметили в Минобороны Литвы.

Также смотрите: Сырский в Киеве встретился с военным руководством Литвы: Обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Литва (2444) помощь (7754) БМП (397)


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пішла зброя.....
з різних кінців нашого Глобуса.....
тільки в мене такі відчуття що скоро на московських болотах почнеться "*утін капут"???
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23.04.2024 14:02 Ответить
Це не Цензор "фейки" друкує, а https://kam.lt/lietuva-perdave-ukrainai-sarvuocius-m577/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR04Mahwp_8ywS7D0siX6Iiho_dQ4kjnDJoo4w6RrHrmkpDuT7p5GMuek6w_aem_AfPtMONmwc1E3BKZUVIgfKChN72NKV46w4doQTFBY_ai4ISMeilFS0nLxFxkp3xniOFFoo1Kkx79lUk1nZrlJ8Jq Міністерства оборони Литви
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23.04.2024 14:32 Ответить
 
 