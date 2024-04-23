Украина получила от Литвы очередную партию бронемашин M577
Литва передала партию командно-штабных бронированных машин M577 для Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля.
Точное количество транспортных средств не сообщается.
В ведомстве рассказали, что в этом году Литва уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, генераторы и легкий штурмовик, разобранный на части самолет L-39ZA "Albatros".
"Поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и уже составляет миллиард евро. Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму около 610 млн евро. В течение этого года уже оказана поддержка примерно на 84 миллиона евро", - отметили в Минобороны Литвы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з різних кінців нашого Глобуса.....
тільки в мене такі відчуття що скоро на московських болотах почнеться "*утін капут"???