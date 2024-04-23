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Новости Помощь Украине
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Литва приобретет радары для ПВО Украины, - министр обороны Кашюнас

кащюнас,лаурінас

Литва планирует приобрести и передать Украине радары для усиления противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

"Литва стремится заполнить еще один пробел в противовоздушной обороне Украины - мы купим радары. Сейчас мы пересматриваем наши приоритеты, чтобы как можно быстрее сделать свой вклад в безопасность Украины радиолокационными системами воздушного пространства. Все альтернативы приобретению противовоздушной обороны должны быть использованы и сделаны срочно", - заявил Кашюнас.

Министр отметил, что недавно посетил Украину и подтвердил, что потребности противовоздушной обороны являются самым неотложным приоритетом Украины.

Он добавил, что украинцам не хватает не только систем ПВО, но и боеприпасов.

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"Через несколько месяцев Украина, вероятно, снова столкнется с нехваткой боеприпасов. Поэтому нужно искать возможности для немедленного предоставления боеприпасов. Сейчас для этого есть хорошая возможность на международных рынках", - сказал Кашюнас.

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Автор: 

Литва (2444) ПВО (2704) радар (69)


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Топ комментарии
+7
Класс Литва придбає. Бюджет ЗЕрмака особистий перевищую бюджет усієї Литви. Але ЗАрмаки не витрати атні копійки особистих грошей
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23.04.2024 17:35
+4
Дякуємо!!!
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23.04.2024 17:51
+3
Дуже б хотілося їх чемно послати подалі..але не можемо...бо коли така купа зелених злодюг і злодюг "патріотів" статки яких перевищують бюджет Литви не дадуть ні копійки....просто неприємно..чому це повинна робити маленька Литва за рахунок своїх працьовитих і порядних громадян
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23.04.2024 17:52
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Класс Литва придбає. Бюджет ЗЕрмака особистий перевищую бюджет усієї Литви. Але ЗАрмаки не витрати атні копійки особистих грошей
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23.04.2024 17:35 Ответить
кого пропонуєте замість зермака?
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23.04.2024 17:40 Ответить
НИКОГО и дитятко вместе с ним на цугундер.
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23.04.2024 17:47 Ответить
Залужного
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23.04.2024 18:07 Ответить
А ермака послать послом куда нибудь в Африку
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23.04.2024 18:08 Ответить
Десь ще збереглися племена канібалів? Йому якраз туди.
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23.04.2024 19:02 Ответить
Це прерогатива майбутнього Президента.
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23.04.2024 18:09 Ответить
хто є гідний бути майбутнім Президентом?
Залужний має бажання ним стати?
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23.04.2024 18:11 Ответить
Коли будуть вибори, то дізнаємось, хто бажає їм стати. Як думаєш, коли будуть вибори?
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23.04.2024 18:32 Ответить
не знаю так доконало законів України..
вашим кандидатом є хто?
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23.04.2024 18:37 Ответить
Порошенко.
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23.04.2024 18:42 Ответить
якщо не переможете нелюстровану номенклатуру, цих державних урядовців, систему татарова-портнова, підкупне судійство, орг.злочин,
сам Порошенко не справиться, і ваші надії не виправдає.., без нових законів тим більше..
Армія-Мова-Віра.. - добра основа для відбудови України..
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23.04.2024 19:00 Ответить
Дякуємо!!!
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23.04.2024 17:51 Ответить
Дуже б хотілося їх чемно послати подалі..але не можемо...бо коли така купа зелених злодюг і злодюг "патріотів" статки яких перевищують бюджет Литви не дадуть ні копійки....просто неприємно..чому це повинна робити маленька Литва за рахунок своїх працьовитих і порядних громадян
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23.04.2024 17:52 Ответить
вони, працьовиті та порядні, роблять це добровільно..
так само, як працьовиті та порядні українці..
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23.04.2024 18:14 Ответить
Дякуємо, друзі.
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23.04.2024 20:15 Ответить
 
 