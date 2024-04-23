Литва приобретет радары для ПВО Украины, - министр обороны Кашюнас
Литва планирует приобрести и передать Украине радары для усиления противовоздушной обороны.
Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.
"Литва стремится заполнить еще один пробел в противовоздушной обороне Украины - мы купим радары. Сейчас мы пересматриваем наши приоритеты, чтобы как можно быстрее сделать свой вклад в безопасность Украины радиолокационными системами воздушного пространства. Все альтернативы приобретению противовоздушной обороны должны быть использованы и сделаны срочно", - заявил Кашюнас.
Министр отметил, что недавно посетил Украину и подтвердил, что потребности противовоздушной обороны являются самым неотложным приоритетом Украины.
Он добавил, что украинцам не хватает не только систем ПВО, но и боеприпасов.
"Через несколько месяцев Украина, вероятно, снова столкнется с нехваткой боеприпасов. Поэтому нужно искать возможности для немедленного предоставления боеприпасов. Сейчас для этого есть хорошая возможность на международных рынках", - сказал Кашюнас.
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Залужний має бажання ним стати?
вашим кандидатом є хто?
сам Порошенко не справиться, і ваші надії не виправдає.., без нових законів тим більше..
Армія-Мова-Віра.. - добра основа для відбудови України..
так само, як працьовиті та порядні українці..