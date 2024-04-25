Російський "суд" залишив громадянку України Умерову під вартою до 4 травня, - адвокатка Дінзе
"Суд" РФ залишив незаконно затриману громадянку України Леніє Умерову в СІЗО до 4 травня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільне Крим" повідомила адвокатка Ольга Дінзе.
"Російський "суд" не задовольнив апеляцію на міру запобіжного заходу кримській татарці Леніє Умеровій у вигляді тримання під вартою, який продовжили у березні до 4 травня", - йдеться у повідомленні.
Адвокат була в Умерової кілька днів тому. Кримська татарка "налаштована дуже оптимістично, здаватися не збирається".
Що відомо про Леніє Умерову
Нагадаємо, російські силовики затримали Леніє Умерову 4 грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Її звинуватили в нібито порушенні правил режимної зони.
Умерову помістили до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі. Російський суд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" (ч. 1 ст. 18 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення) та оштрафував на дві тисячі рублів. У РФ їй декілька разів продовжували арешт.
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