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Російський "суд" залишив громадянку України Умерову під вартою до 4 травня, - адвокатка Дінзе

Кримська татарка Леніє Умерова у російському суді.

"Суд" РФ залишив незаконно затриману громадянку України Леніє Умерову в СІЗО до 4 травня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільне Крим" повідомила адвокатка Ольга Дінзе.

"Російський "суд" не задовольнив апеляцію на міру запобіжного заходу кримській татарці Леніє Умеровій у вигляді тримання під вартою, який продовжили у березні до 4 травня", - йдеться у повідомленні.

Адвокат була в Умерової кілька днів тому. Кримська татарка "налаштована дуже оптимістично, здаватися не збирається".

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Що відомо про Леніє Умерову

Нагадаємо, російські силовики затримали Леніє Умерову 4 грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Її звинуватили в нібито порушенні правил режимної зони.

Умерову помістили до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі. Російський суд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" (ч. 1 ст. 18 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення) та оштрафував на дві тисячі рублів. У РФ їй декілька разів продовжували арешт.

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Автор: 

Крим (14125) репресії (1621) СІЗО (723) кримські татари (2003)


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Бувають і такі Умєрови, не як наш єрмаковський міністр
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25.04.2024 10:45 Відповісти
Вона поїхала знаючи про ризики. Бо в Криму її батька зробили активістом проти рашки.
А була в Києві, працювала. Тепер має клопіт.
Це як би редакторка Української Правди вирішила відвідати батьківщину. Було б теж саме.
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25.04.2024 16:05 Відповісти
Покинул
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25.04.2024 11:23 Відповісти
 
 