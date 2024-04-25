Российский "суд" оставил гражданку Украины Умерову под стражей до 4 мая, - адвокат Динзе
"Суд" РФ оставил незаконно задержанную гражданку Украины Ление Умерову в СИЗО до 4 мая 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Крим" сообщила адвокат Ольга Динзе.
"Российский "суд" не удовлетворил апелляцию на меру пресечения крымской татарке Ление Умеровой в виде содержания под стражей, которую продлили в марте до 4 мая", - говорится в сообщении.
Адвокат была у Умеровой несколько дней назад. Крымская татарка "настроена очень оптимистично, сдаваться не собирается".
Что известно о Ление Умеровой
Напомним, российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря прошлого года после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. Ее обвинили в якобы нарушении правил режимной зоны.
Умерову поместили в Центр временного содержания иностранных граждан во Владикавказе. Российский суд признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" (ч. 1 ст. 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и оштрафовал на две тысячи рублей. В РФ ей несколько раз продлевали арест.
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А була в Києві, працювала. Тепер має клопіт.
Це як би редакторка Української Правди вирішила відвідати батьківщину. Було б теж саме.