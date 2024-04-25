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Российский "суд" оставил гражданку Украины Умерову под стражей до 4 мая, - адвокат Динзе

Кримська татарка Леніє Умерова у російському суді.

"Суд" РФ оставил незаконно задержанную гражданку Украины Ление Умерову в СИЗО до 4 мая 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспільне Крим" сообщила адвокат Ольга Динзе.

"Российский "суд" не удовлетворил апелляцию на меру пресечения крымской татарке Ление Умеровой в виде содержания под стражей, которую продлили в марте до 4 мая", - говорится в сообщении.

Адвокат была у Умеровой несколько дней назад. Крымская татарка "настроена очень оптимистично, сдаваться не собирается".

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Что известно о Ление Умеровой

Напомним, российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря прошлого года после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. Ее обвинили в якобы нарушении правил режимной зоны.

Умерову поместили в Центр временного содержания иностранных граждан во Владикавказе. Российский суд признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" (ч. 1 ст. 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и оштрафовал на две тысячи рублей. В РФ ей несколько раз продлевали арест.

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Автор: 

Крым (26363) репрессии (2766) СИЗО (1360) крымские татары (2716)


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Бувають і такі Умєрови, не як наш єрмаковський міністр
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25.04.2024 10:45 Ответить
Вона поїхала знаючи про ризики. Бо в Криму її батька зробили активістом проти рашки.
А була в Києві, працювала. Тепер має клопіт.
Це як би редакторка Української Правди вирішила відвідати батьківщину. Було б теж саме.
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25.04.2024 16:05 Ответить
Покинул
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25.04.2024 11:23 Ответить
 
 