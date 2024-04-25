Росіяни, ймовірно, вдарили "Іскандером" по залізниці у Черкаській області, - Повітряні сили
Російський ракетний удар по Смілі пошкодив залізницю, цивільну інфраструктуру та приватні будинки. За попередньою інформацією ворог вдарив ракетою "Іскандер-К".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
"Під ранок противник випустив одну ракету, попередньо це "Іскандер-К", по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було уражено цивільну інфраструктуру та пошкоджено залізничне сполучення. Крім того, ударом було пошкоджено адміністративні будинки, автівки та цивільне майно", - заявив речник.
Нагадаємо, зранку 25 квітня окупанти атакували Черкаську область – пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, по медичну допомогу звернулися шестеро людей.
Топ коментарі
+8 Gary Grant
показати весь коментар25.04.2024 11:22
+5 igor romanenko #506975
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+4 Andrew Moon
показати весь коментар25.04.2024 11:46
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а ти краще української навчись, бо з логікою в тебе хрєново і її не навчитися...
Навіть якщо ракета попаде по коліям там ремонту на пару годин.
Але як терор проти цивільних, які живуть поруч воно працює, так...
.
На логістику це ніяк не впливає, крім пасажирських поїздів.