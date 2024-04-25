Росіяни, ймовірно, вдарили "Іскандером" по залізниці у Черкаській області, - Повітряні сили

Російський ракетний удар по Смілі пошкодив залізницю, цивільну інфраструктуру та приватні будинки. За попередньою інформацією ворог вдарив ракетою "Іскандер-К".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Під ранок противник випустив одну ракету, попередньо це "Іскандер-К", по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було уражено цивільну інфраструктуру та пошкоджено залізничне сполучення. Крім того, ударом було пошкоджено адміністративні будинки, автівки та цивільне майно", - заявив речник.

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Нагадаємо, зранку 25 квітня окупанти атакували Черкаську область – пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, по медичну допомогу звернулися шестеро людей.