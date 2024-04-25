Ракетний удар по Черкащині: у Смілі пошкоджено 47 приватних будинків. ФОТОрепортаж
У Смілі Черкаської області триває ліквідація наслідків ракетної атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Спершу про потерпілих. По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились.
За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці", - йдеться в повідомленні.
На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
"Ремонтні бригади вже сформовані. Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт", – додав Табурець.
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John Doe #144831
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Зэлэный_Змий
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