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Ракетний удар по Черкащині: у Смілі пошкоджено 47 приватних будинків. ФОТОрепортаж

У Смілі Черкаської області триває ліквідація наслідків ракетної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Спершу про потерпілих. По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці", - йдеться в повідомленні.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Ремонтні бригади вже сформовані. Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт", – додав Табурець.

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Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня
Ракетний удар по Смілі 25 квітня

Автор: 

обстріл (28435) ракети (4022) Сміла (59) Чернігівська область (905)


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У нас ППО вже не працює?
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25.04.2024 10:59 Відповісти
Скоріше навпаки - спрацювало і уламки попадали
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25.04.2024 11:21 Відповісти
Зеля в травні шампурами буде збивати
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25.04.2024 11:19 Відповісти
То ти з лісу кацапського і нічого не чув про американську допомогу?
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25.04.2024 12:52 Відповісти
Шмаркля зелена, ти й далі будеш ковиряти шмарклі та чекати допомоги від США
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25.04.2024 13:02 Відповісти
сцуки рашистські прокляті. Здохніть!
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25.04.2024 11:40 Відповісти
ППО спрацювало відмінно. По вокзалам не влучили.
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25.04.2024 11:49 Відповісти
 
 