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Новини
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Італія теж передала Україні крилаті ракети, - міністр оборони Британії Шеппс

storm,shadow

Італія передала Україні крилаті ракети.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в інтерв'ю The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, раніше про це офіційно не повідомлялося.

"Storm Shadow - надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив", - сказав він на заводі MBDA у Великій Британії, де збирають і модернізують британські ракети Storm Shadow.

Італія купує Storm Shadow з кінця 1990-х років, вказує Defense Blog, і, за неофіційною інформацією, за цей час придбала близько двох сотень одиниць.

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Шеппс також зауважив, що Німеччина, на його думку, теж повинна передати Україні крилаті ракети.

"Франція, Великобританія та Італія продемонстрували, що Taurus, Storm Shadow чи SCALP мають нищівну ефективність. Їхня кількість обмежена, а у Німеччині їх дуже багато. Тому так, без сумніву, їх треба надати. Вони зробили б помітну різницю", - сказав міністр.

Особливості ракет Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP- франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", яка призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Розробка ракети почалася компанією MBDA 1995 року на основі французької КР Apache на замовлення військових відомств Франції та Великої Британії. Перші успішні випробування відбулися у грудні 2000-го. Ракета була введена в експлуатацію в 2003-у британськими військово-повітряними силами.

Французький та британські варіанти ракети в цілому ідентичні, відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет. На основі SCALP EG були розроблені Black Shaheen та MdCN. Перша із них - експортна модифікація, створена на замовлення ОАЕ, а інша — призначена для експлуатації на кораблях та підводних човнах.

Автор: 

Велика Британія (5541) Італія (1564) ракети (4000) Грант Шеппс (63)


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Топ коментарі
+16
Італії теж респект...
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28.04.2024 15:45
+14
Німеччина повинна відчувати вину за Другу Світову не перед рашою, а перед Україною. І трохи ту вину загладжуючи - передати 300-400 Таурусів.
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28.04.2024 15:42
+13
Гарні цукерочки - штук 500 - і рашка буде в захваті
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28.04.2024 15:42
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Гарні цукерочки - штук 500 - і рашка буде в захваті
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28.04.2024 15:42 Відповісти
А особливо *****, який від цієї новини вже ріденько обісрався.
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28.04.2024 16:04 Відповісти
Німеччина повинна відчувати вину за Другу Світову не перед рашою, а перед Україною. І трохи ту вину загладжуючи - передати 300-400 Таурусів.
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28.04.2024 15:42 Відповісти
Якби " відповідальність другу світову" і справді була фактором стримування- вже давно б на цю "відповідальність" наплювали і розтерли.
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28.04.2024 20:16 Відповісти
Якби не було, але поляки молодці - вони підрахували репарації за збитки внасідок окупації Німеччиною під час Другої світової і, хоч офіційно ще не виставили рахунок, тикають шольців в нього носом при кожній нагоді. Ще з весни 22-го і соромної для Німеччини епопеї з 5-ма тисячами тактичних шоломів пишу, що Україні потрібно стимулювати шольців на поставки озброєння і Таурусів в т.ч., підготовкою позову в Міжнародний суд на відшкодквання збитків під гітлерівської інтервенції. Питання репарацій за Другу світову для Німеччини було відкладено на невизначений термін, але сьогодні в України форс-мажор і ми мусимо цим скористатись -

Берлін має виплатити Варшаві за завдані кривди під час Другої світової війни воєнних репарацій на суму понад 6,2 трлн злотих (понад $1,5 трлн станом на 2021 рік).

Про це під час презентації рапорту про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни, заявив у четвер у Варшаві лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив Качинський, суму, на яку https://www.ukrinform.ua/tag-polsa Польща оцінює втрати, завдані Німеччиною в роки війни, визначено "консервативним методом, і її можна значно збільшити".
Збитки України не менші, а можливо суттєво більші, якщо порівняти лише площу країн.
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28.04.2024 22:12 Відповісти
Ти іншого місця, що б цю галіматью нашкрябати не знайшов ?
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28.04.2024 22:27 Відповісти
Ого, слово яке вивчив - галіматью! Це підсилу тільки крутому інтелектуалу нашкрябати, типу Мілованова, якого навіть профан Щоневтік не зацінив, але через те, що в урядовому кварталі Києва заправляють твої безхребетні клеврети, шольци і байдени дозволяють собі помикати Україною.
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28.04.2024 23:39 Відповісти
Щизоід, ти собі тут місце для самореалізації знайшов ?
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29.04.2024 00:35 Відповісти
Нє. Вже дебілів напоумлюю.
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29.04.2024 01:22 Відповісти
Італії теж респект...
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28.04.2024 15:45 Відповісти
Perfettamente !
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28.04.2024 15:47 Відповісти
Польові випробовування.
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28.04.2024 15:48 Відповісти
поки по теріторії кацапстану не почнуть прилітати крилаті ракети ніякої перемоги не буде.
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28.04.2024 15:56 Відповісти
та путлеру до сраки , що буде палати в ростові чи бєлгороді , нада щоб мацква палала з підером ... все інше то лиш комарині укуси....
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28.04.2024 16:35 Відповісти
Если сразу две сотни из выпустить то в Крыму не останется ПВО вообще. Где результат?
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28.04.2024 16:53 Відповісти
Сразу ты даже две сотни комментариев на Цензоре не запостишь. Подумать не пробовал прежде, чем писать?
Украина запускает Штормы с Су-24.
Чтобы запустить сразу две сотни, надо во-первых их накопить, во-вторых иметь 100 штук Су-24 в воздухе.
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28.04.2024 17:39 Відповісти
Сейчас самое главное завалить ПВО и аэродромы с Су-34 котрые ФАБы сбрасывают.
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28.04.2024 20:17 Відповісти
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28.04.2024 20:54 Відповісти
SUPER!
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29.04.2024 08:10 Відповісти
Шёльць!!!!! агов!!!!
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29.04.2024 11:51 Відповісти
 
 