Італія теж передала Україні крилаті ракети, - міністр оборони Британії Шеппс

Італія передала Україні крилаті ракети.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в інтерв'ю The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, раніше про це офіційно не повідомлялося.

"Storm Shadow - надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив", - сказав він на заводі MBDA у Великій Британії, де збирають і модернізують британські ракети Storm Shadow.

Італія купує Storm Shadow з кінця 1990-х років, вказує Defense Blog, і, за неофіційною інформацією, за цей час придбала близько двох сотень одиниць.

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Шеппс також зауважив, що Німеччина, на його думку, теж повинна передати Україні крилаті ракети.

"Франція, Великобританія та Італія продемонстрували, що Taurus, Storm Shadow чи SCALP мають нищівну ефективність. Їхня кількість обмежена, а у Німеччині їх дуже багато. Тому так, без сумніву, їх треба надати. Вони зробили б помітну різницю", - сказав міністр.

Особливості ракет Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP- франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", яка призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Розробка ракети почалася компанією MBDA 1995 року на основі французької КР Apache на замовлення військових відомств Франції та Великої Британії. Перші успішні випробування відбулися у грудні 2000-го. Ракета була введена в експлуатацію в 2003-у британськими військово-повітряними силами.

Французький та британські варіанти ракети в цілому ідентичні, відмінності полягають лише в програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет. На основі SCALP EG були розроблені Black Shaheen та MdCN. Перша із них - експортна модифікація, створена на замовлення ОАЕ, а інша — призначена для експлуатації на кораблях та підводних човнах.