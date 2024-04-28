Голова Мюнхенської безпекової конференції Гойсген щодо рішення Шольца не передавати Taurus Україні: Відмова стає все більш незрозумілою
Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген звернувся до Шольца зі закликом переглянути свою відмову після поставки США ракет ATACMS Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гойсген заявив в інтерв'ю Німецькій редакційній мережі (RND).
"У цьому контексті рішення канцлера не постачати ракети Taurus в Україну стає дедалі незрозумілішим… Зараз ми бачимо, наскільки схожа американська зброя - ATACMS - має великий вплив", - сказав дипломат.
Він зазначив, що навчання українських військових на системі Taurus можна було б розпочати давно, щоб запустити її в дію без необхідності відряджати солдатів Бундесверу.
"Останніми тижнями нам, європейцям, довелося з болем усвідомити, що наших поставок зброї в Україну недостатньо, щоб зупинити жорстоку російську агресію", - констатував Гойсген.
Він переконаний, що Володимир Путін погодиться на переговори лише в тому разі, якщо переконається, що він не може виграти цю війну.
Що таке Taurus?
Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограмів (з них 480 кілограмів це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.
Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.
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німці бояться внутрішнього викриття, що тауруси не мають заявлених можливостей
А чому Шольц розслідує підриви рашистських газопроводів під час війни проти агресора?
Чому досі не заборонено закуповувати російський скраплений газ?
Немецкие политики давно на КРЮЧКЕ советских , а сегодня российских спецслужб
Сначала российские спецслужбы помогают таким СЕРЕНЬКИМ как Меркель и Шольц - войти в политику
А когда серенькие заглотнули крючок и стали знаменитыми
Им показывают пухлые папочки с компроматом
И тогда уже не СЕРЕНЬКАЯ Меркель готова русский газ заливать во все свои щели
А Шольц - готов ТАУРУСЫ в трусы свои спрятать
Чтобы только компромат на СВЕРХСЕРЕНЬКОГО шольца не всплыл
Мне противен Шредер со своей зшкаливающей продажностью
Но он хотя бы из себя целку не корчит- как Меркель и Шольц
Которые как говно в проруби
Так и не смогли принять решение по поводу крестика и трусов
Таком же продажном - как и Шредер
Но наш Зеленский любит корчить из себя патриота
Ухилянт- патриот - это - что - то новенькое !
Пора Зеленскому оформить патент на это
УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ!