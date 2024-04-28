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Голова Мюнхенської безпекової конференції Гойсген щодо рішення Шольца не передавати Taurus Україні: Відмова стає все більш незрозумілою

гойсген,крістоф

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген звернувся до Шольца зі закликом переглянути свою відмову після поставки США ракет ATACMS Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гойсген заявив в інтерв'ю Німецькій редакційній мережі (RND).

"У цьому контексті рішення канцлера не постачати ракети Taurus в Україну стає дедалі незрозумілішим… Зараз ми бачимо, наскільки схожа американська зброя - ATACMS - має великий вплив", - сказав дипломат.

Він зазначив, що навчання українських військових на системі Taurus можна було б розпочати давно, щоб запустити її в дію без необхідності відряджати солдатів Бундесверу.

"Останніми тижнями нам, європейцям, довелося з болем усвідомити, що наших поставок зброї в Україну недостатньо, щоб зупинити жорстоку російську агресію", - констатував Гойсген.

Він переконаний, що Володимир Путін погодиться на переговори лише в тому разі, якщо переконається, що він не може виграти цю війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюсь, що Шольц змінить рішення та поставить Україні ракети Taurus, - Сікорський

Що таке Taurus?

Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограмів (з них 480 кілограмів це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.

Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Автор: 

ракети (4000) Шольц Олаф (1135) Гойсген Крістоф (14) Taurus Таурус (30)


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Топ коментарі
+8
А що тут "незрозуміло" - ескалація, дуже страшне слово для чоловіка без яєць.
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28.04.2024 14:32
+5
нам все зрозуміло, бздун або на крючку
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28.04.2024 14:38
+4
"У цьому контексті рішення канцлера не постачати ракети Taurus в Україну стає дедалі незрозумілішим… СТАЄ ЗРОЗУМІЛИМ ОЧЕВИДНЕ ,Рішення фріца штольца не надавати Україні ракети , є рішенням завербованого куйлом німецького агента- штольца , але не рішенням канцлера Німеччини
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28.04.2024 14:43
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А що тут "незрозуміло" - ескалація, дуже страшне слово для чоловіка без яєць.
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28.04.2024 14:32 Відповісти
Сцикло, або паРаша має на нього якийсь компромат
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28.04.2024 14:33 Відповісти
думаю діло в "таурусах"
німці бояться внутрішнього викриття, що тауруси не мають заявлених можливостей
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28.04.2024 15:23 Відповісти
Історично для Німеччині вдарити в спину ...нормальна поведінка ...вони і цей час за 20 центів, продадуть ліпшого друга ,і потім все життя згадують , як вони наварили на ньому...фактор людянності на задньому плані ...
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28.04.2024 14:37 Відповісти
нам все зрозуміло, бздун або на крючку
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28.04.2024 14:38 Відповісти
Мабуть вони їх продали кудись на ліво, а тут бац війна
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28.04.2024 14:41 Відповісти
"У цьому контексті рішення канцлера не постачати ракети Taurus в Україну стає дедалі незрозумілішим… СТАЄ ЗРОЗУМІЛИМ ОЧЕВИДНЕ ,Рішення фріца штольца не надавати Україні ракети , є рішенням завербованого куйлом німецького агента- штольца , але не рішенням канцлера Німеччини
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28.04.2024 14:43 Відповісти
Німеччина не має власної ЯЗ щоб себе захистити від РФ, ось і вся суть проблеми, а реальних гарантій, що у разі атаки по її території військами РФ "гаранти" не засцять її захищати нема, щоб не було ескалації...
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28.04.2024 14:45 Відповісти
Вони досі пам'ятають що розв'язали 2 світові війни.тому і мають побоювання що до того що спровокують третю.але те що вони не надають нам необхідну зброю навпаки наближає її
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28.04.2024 14:47 Відповісти
Шольс пдрс
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28.04.2024 15:02 Відповісти
В США Салівон до останнього тримався цього ж. Ліваки всіх мастей тільки і мріють про замирення з х...... Салівон на другий день після прийняття рішення повідомив х....,що він проти ударів по росії ( а це рівнозначно проти поставок). А з Салівоном путається один з двох глобалістів Банкової. Тому Шольц і зай няв "тверду" жостку позицію по Таурусах - є партнери і симпатики.
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28.04.2024 15:18 Відповісти
І я теж кажу, що той гєр шольц дивний дуже. Таке враження, що пуйло йому (так саме, як і трампу та орбану) здорово таки яйця прищемив.
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28.04.2024 15:24 Відповісти
Чому Шольц не дає ракети?
А чому Шольц розслідує підриви рашистських газопроводів під час війни проти агресора?
Чому досі не заборонено закуповувати російський скраплений газ?
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28.04.2024 15:30 Відповісти
Меня спросите - я объсню
Немецкие политики давно на КРЮЧКЕ советских , а сегодня российских спецслужб
Сначала российские спецслужбы помогают таким СЕРЕНЬКИМ как Меркель и Шольц - войти в политику
А когда серенькие заглотнули крючок и стали знаменитыми
Им показывают пухлые папочки с компроматом
И тогда уже не СЕРЕНЬКАЯ Меркель готова русский газ заливать во все свои щели
А Шольц - готов ТАУРУСЫ в трусы свои спрятать
Чтобы только компромат на СВЕРХСЕРЕНЬКОГО шольца не всплыл
Мне противен Шредер со своей зшкаливающей продажностью
Но он хотя бы из себя целку не корчит- как Меркель и Шольц
Которые как говно в проруби
Так и не смогли принять решение по поводу крестика и трусов
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28.04.2024 15:45 Відповісти
И ровно то же я могу сказать о президенте Зеленском
Таком же продажном - как и Шредер
Но наш Зеленский любит корчить из себя патриота
Ухилянт- патриот - это - что - то новенькое !
Пора Зеленскому оформить патент на это
УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ!
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28.04.2024 15:50 Відповісти
А ще ігнорування виробника ТАУРУСів який готовий збільшити виробництво , наводить на думку , шо Шольц ,таки да ...кремлівський Тузик ...
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28.04.2024 23:38 Відповісти
хай той шольц в сраку собі їх засуне свої тауруси і далі смокче у *****
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29.04.2024 11:47 Відповісти
 
 