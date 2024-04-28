Сподіваюсь, що Шольц змінить рішення та поставить Україні ракети Taurus, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що у Німеччині змінять рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Польщі заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag.
Сікорський підкреслив, що Німеччина може змінити рішення щодо постачання Україні ракет Taurus після того, як США погодились передати більше ракет ATACMS. Такий крок він назвав "відповіддю на різку російську ескалацію". Він сподівається, що й Шольц зверне на це увагу.
"Росіяни уже зруйнували 70% [теплової] електрогенерації України. Це фактично воєнний злочин", - сказав Сікорський.
Міністр додав, що деякі західні політики спочатку вважали, що Путін зробив помилку, розпочавши повномасштабну війну проти України, і його можна у цьому переконати.
"Сьогодні ми всі знаємо, що Путін реагує лише на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили", – продовжив Сікорський.
Що таке Taurus?
Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограмів (з них 480 кілограмів це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.
Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.
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Яка гарантія на війні залишитись живим?
з'явилися реактивні системи, касетні, ядерна зброя і багато іншого ще більш смертоносного
вважаю недоречним порівняння з 2-ю світовою
пропоную порівнювати з походом Наполеона на Москву - там хоть результат втішає
https://24tv.ua/taurus-dlya-********-chomu-problema-postachannya-raket_n2512633
Якийсь глухий кут виходить...
Може в систему керуваня необхідно вставити паспорт німця,систама проведе ідентіфікацію,і надасть дозвіл,чи як?
бо ж коли хтость палить хату сусіда, можна дати воду з своєї криниці а можна відключити насос
бо ж самому буде треба, коли прийдуть палити його хату.
а про те щоб вбити паліїв, мови взагалі нема.
Сам т. Путін убєдітєльно просіт.
Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..
... Папа ваш
Студебеккерсикорский? Чего вы прилипли к человеку?!
Сикорский типовий польський прихований імперіаліст - Україна для нього як бампер для трактора