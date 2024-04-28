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Сподіваюсь, що Шольц змінить рішення та поставить Україні ракети Taurus, - Сікорський

сікорський,радислав

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що у Німеччині змінять рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Польщі заявив в інтерв'ю  Bild am Sonntag.

Сікорський підкреслив, що Німеччина може змінити рішення щодо постачання Україні ракет Taurus після того, як США погодились передати  більше ракет ATACMS. Такий крок він назвав "відповіддю на різку російську ескалацію". Він сподівається, що й Шольц зверне на це увагу.

"Росіяни уже зруйнували 70% [теплової] електрогенерації України. Це фактично воєнний злочин", - сказав Сікорський.

Міністр додав, що деякі західні політики спочатку вважали, що Путін зробив помилку, розпочавши повномасштабну війну проти України, і його можна у цьому переконати.

"Сьогодні ми всі знаємо, що Путін реагує лише на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили", – продовжив Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воллес закликав Німеччину відправити Україні Taurus: Шольц має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну, чи ні

Що таке Taurus?

Taurus - німецько-шведська крилата ракета класу "повітря-земля", що виробляється компанією Taurus Systems і використовується Німеччиною, Іспанією та Південною Кореєю. Ракета важить близько 1400 кілограмів (з них 480 кілограмів це маса боєголовки) та має радіус дії понад 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово відмовляв Україні у передачі Taurus, попри численні запити Києва та тиск з боку партнерів і власного парламенту.

Нещодавно він вкотре заявив, що не збирається наразі змінювати своє рішення не постачати Україні ракети Taurus.

Автор: 

ракети (4000) Сікорський (241) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+5
Дуже цікаво, а що заважає польщі розблокувати кордон? Може це є головною причиною чому німці не хочуть везти тауруси в Україну, аби не світити російській агентурі що блокує кордон факт поставки
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28.04.2024 10:28
+3
А с чего Таурусы запускать? Су-24 не подойдет для этого, слишком специфическая ракета. Только Ф-16, да и то после модернизации...
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28.04.2024 10:25
+2
Якби ці "українці" виконували свій конституційний обов'язок, то були б живі
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28.04.2024 10:26
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28.04.2024 10:09 Відповісти
Якби ці "українці" виконували свій конституційний обов'язок, то були б живі
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28.04.2024 10:26 Відповісти
Дивний висновок.

Яка гарантія на війні залишитись живим?
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28.04.2024 11:23 Відповісти
По опыту второй мировой (для СССР) - 75%
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28.04.2024 12:38 Відповісти
з другої світової пройшло 80-т років
з'явилися реактивні системи, касетні, ядерна зброя і багато іншого ще більш смертоносного
вважаю недоречним порівняння з 2-ю світовою
пропоную порівнювати з походом Наполеона на Москву - там хоть результат втішає
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28.04.2024 14:00 Відповісти
А с чего Таурусы запускать? Су-24 не подойдет для этого, слишком специфическая ракета. Только Ф-16, да и то после модернизации...
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28.04.2024 10:25 Відповісти
Якщо просять, то про це вже подумали.
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28.04.2024 10:42 Відповісти
И что надумали? Еврофайтеры или Торнадо потом просить?
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28.04.2024 10:54 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
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29.04.2024 08:47 Відповісти
Дуже цікаво, а що заважає польщі розблокувати кордон? Може це є головною причиною чому німці не хочуть везти тауруси в Україну, аби не світити російській агентурі що блокує кордон факт поставки
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28.04.2024 10:28 Відповісти
Ніхто через фермерів не возить зброю.
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28.04.2024 10:37 Відповісти
Цікава стаття про плюси та мінуси таурусів:

https://24tv.ua/taurus-dlya-********-chomu-problema-postachannya-raket_n2512633
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28.04.2024 10:43 Відповісти
О чем все и говорят... запускать их с чего будем?
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28.04.2024 10:55 Відповісти
Ну, наскільки я зрозумів, то ми розраховували на французські міражі. Але французи щось з ними не поспішають. ЬТак само як і шведи з гріпенами. А на F-16 тауруси не розраховані.

Якийсь глухий кут виходить...
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28.04.2024 11:07 Відповісти
Не змінить, Шольц сцикун комуняцкий. Німці перевились. Ось зараз би в Німеччину Фрідріха цвайте. Це був геній, як він трощив кацапів...
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28.04.2024 10:55 Відповісти
Може німці НЕ хочуть бойового застосуваня по реальних цілях в умовах рельних бойових дій,бо ТТХ рекламовані і реальні мають сутеви розбіжності?
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28.04.2024 10:58 Відповісти
Ні, не так. Просто керувати цими ракетами будуть тільки німці. А у німців є комплекс провини після другої світової війни.
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28.04.2024 11:11 Відповісти
Окрім німців ніхто не може керувати?! Чим відрізняється тіло німця від інших?
Може в систему керуваня необхідно вставити паспорт німця,систама проведе ідентіфікацію,і надасть дозвіл,чи як?
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28.04.2024 13:33 Відповісти
Шо там фермери?
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28.04.2024 11:13 Відповісти
Краще сподіваємось що ми нарешті запустимо виробництво Грім2 і Сапсан а не будемо дивитись в рот заходу
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28.04.2024 11:41 Відповісти
Мабуть у них просто нема ніяких ракет, просто понти, або корупціонери вкрали
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28.04.2024 12:12 Відповісти
для зміни рішення треба щоб ракети падали не за 15 км від кордону а 15км від столиць
бо ж коли хтость палить хату сусіда, можна дати воду з своєї криниці а можна відключити насос
бо ж самому буде треба, коли прийдуть палити його хату.
а про те щоб вбити паліїв, мови взагалі нема.
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28.04.2024 12:26 Відповісти
..совет p.Sicorsky, может следовало купить у Германии Taurus y....
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28.04.2024 13:26 Відповісти
Вы уже два года дро,,,те, на эти ракеты! 10 Щварцнерегов ( не убиваемых терминаторов) с мини ганами решат все вопросы )
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28.04.2024 13:51 Відповісти
"Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz"- застерігають Шредер і Меркель.

Сам т. Путін убєдітєльно просіт.

Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..
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28.04.2024 13:51 Відповісти
апять сікорський...
... Папа ваш Студебеккер сикорский? Чего вы прилипли к человеку?!
Сикорский типовий польський прихований імперіаліст - Україна для нього як бампер для трактора
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28.04.2024 14:02 Відповісти
мабуть скоріше зміниться Шольц...
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28.04.2024 17:15 Відповісти
 
 