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Новости
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Надеюсь, что Шольц изменит решение и поставит Украине ракеты Taurus, - Сикорский

сікорський,радислав

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что в Германии изменят решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Польши заявил в интервью Bild am Sonntag.

Сикорский подчеркнул, что Германия может изменить решение о поставках Украине ракет Taurus после того, как США согласились передать больше ракет ATACMS. Такой шаг он назвал "ответом на резкую российскую эскалацию". Он надеется, что и Шольц обратит на это внимание.

"Россияне уже разрушили 70% [тепловой] электрогенерации Украины. Это фактически военное преступление", - сказал Сикорский.

Министр добавил, что некоторые западные политики сначала считали, что Путин совершил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины, и его можно в этом убедить.

"Сегодня мы все знаем, что Путин реагирует только на давление, на самые жесткие аргументы грубой силы", - продолжил Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уоллес призвал Германию отправить Украине Taurus: Шольц должен решить, хочет он, чтобы Украина выиграла войну, или нет

Что такое Таурус?

Taurus - немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограммов (из них 480 килограммов это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.

Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.

Автор: 

ракеты (3549) Сикорский (399) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+5
Дуже цікаво, а що заважає польщі розблокувати кордон? Може це є головною причиною чому німці не хочуть везти тауруси в Україну, аби не світити російській агентурі що блокує кордон факт поставки
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28.04.2024 10:28
+3
А с чего Таурусы запускать? Су-24 не подойдет для этого, слишком специфическая ракета. Только Ф-16, да и то после модернизации...
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28.04.2024 10:25
+2
Якби ці "українці" виконували свій конституційний обов'язок, то були б живі
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28.04.2024 10:26
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Правила форума Совет форумчан
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28.04.2024 10:09 Ответить
Якби ці "українці" виконували свій конституційний обов'язок, то були б живі
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28.04.2024 10:26 Ответить
Дивний висновок.

Яка гарантія на війні залишитись живим?
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28.04.2024 11:23 Ответить
По опыту второй мировой (для СССР) - 75%
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28.04.2024 12:38 Ответить
з другої світової пройшло 80-т років
з'явилися реактивні системи, касетні, ядерна зброя і багато іншого ще більш смертоносного
вважаю недоречним порівняння з 2-ю світовою
пропоную порівнювати з походом Наполеона на Москву - там хоть результат втішає
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28.04.2024 14:00 Ответить
А с чего Таурусы запускать? Су-24 не подойдет для этого, слишком специфическая ракета. Только Ф-16, да и то после модернизации...
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28.04.2024 10:25 Ответить
Якщо просять, то про це вже подумали.
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28.04.2024 10:42 Ответить
И что надумали? Еврофайтеры или Торнадо потом просить?
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28.04.2024 10:54 Ответить
А ти з якою метою цікавишся?
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29.04.2024 08:47 Ответить
Дуже цікаво, а що заважає польщі розблокувати кордон? Може це є головною причиною чому німці не хочуть везти тауруси в Україну, аби не світити російській агентурі що блокує кордон факт поставки
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28.04.2024 10:28 Ответить
Ніхто через фермерів не возить зброю.
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28.04.2024 10:37 Ответить
Цікава стаття про плюси та мінуси таурусів:

https://24tv.ua/taurus-dlya-********-chomu-problema-postachannya-raket_n2512633
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28.04.2024 10:43 Ответить
О чем все и говорят... запускать их с чего будем?
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28.04.2024 10:55 Ответить
Ну, наскільки я зрозумів, то ми розраховували на французські міражі. Але французи щось з ними не поспішають. ЬТак само як і шведи з гріпенами. А на F-16 тауруси не розраховані.

Якийсь глухий кут виходить...
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28.04.2024 11:07 Ответить
Не змінить, Шольц сцикун комуняцкий. Німці перевились. Ось зараз би в Німеччину Фрідріха цвайте. Це був геній, як він трощив кацапів...
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28.04.2024 10:55 Ответить
Може німці НЕ хочуть бойового застосуваня по реальних цілях в умовах рельних бойових дій,бо ТТХ рекламовані і реальні мають сутеви розбіжності?
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28.04.2024 10:58 Ответить
Ні, не так. Просто керувати цими ракетами будуть тільки німці. А у німців є комплекс провини після другої світової війни.
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28.04.2024 11:11 Ответить
Окрім німців ніхто не може керувати?! Чим відрізняється тіло німця від інших?
Може в систему керуваня необхідно вставити паспорт німця,систама проведе ідентіфікацію,і надасть дозвіл,чи як?
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28.04.2024 13:33 Ответить
Шо там фермери?
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28.04.2024 11:13 Ответить
Краще сподіваємось що ми нарешті запустимо виробництво Грім2 і Сапсан а не будемо дивитись в рот заходу
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28.04.2024 11:41 Ответить
Мабуть у них просто нема ніяких ракет, просто понти, або корупціонери вкрали
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28.04.2024 12:12 Ответить
для зміни рішення треба щоб ракети падали не за 15 км від кордону а 15км від столиць
бо ж коли хтость палить хату сусіда, можна дати воду з своєї криниці а можна відключити насос
бо ж самому буде треба, коли прийдуть палити його хату.
а про те щоб вбити паліїв, мови взагалі нема.
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28.04.2024 12:26 Ответить
..совет p.Sicorsky, может следовало купить у Германии Taurus y....
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28.04.2024 13:26 Ответить
Вы уже два года дро,,,те, на эти ракеты! 10 Щварцнерегов ( не убиваемых терминаторов) с мини ганами решат все вопросы )
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28.04.2024 13:51 Ответить
"Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz"- застерігають Шредер і Меркель.

Сам т. Путін убєдітєльно просіт.

Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..
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28.04.2024 13:51 Ответить
апять сікорський...
... Папа ваш Студебеккер сикорский? Чего вы прилипли к человеку?!
Сикорский типовий польський прихований імперіаліст - Україна для нього як бампер для трактора
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28.04.2024 14:02 Ответить
мабуть скоріше зміниться Шольц...
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28.04.2024 17:15 Ответить
 
 