Надеюсь, что Шольц изменит решение и поставит Украине ракеты Taurus, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что в Германии изменят решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Польши заявил в интервью Bild am Sonntag.
Сикорский подчеркнул, что Германия может изменить решение о поставках Украине ракет Taurus после того, как США согласились передать больше ракет ATACMS. Такой шаг он назвал "ответом на резкую российскую эскалацию". Он надеется, что и Шольц обратит на это внимание.
"Россияне уже разрушили 70% [тепловой] электрогенерации Украины. Это фактически военное преступление", - сказал Сикорский.
Министр добавил, что некоторые западные политики сначала считали, что Путин совершил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины, и его можно в этом убедить.
"Сегодня мы все знаем, что Путин реагирует только на давление, на самые жесткие аргументы грубой силы", - продолжил Сикорский.
Что такое Таурус?
Taurus - немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограммов (из них 480 килограммов это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.
Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.
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Яка гарантія на війні залишитись живим?
з'явилися реактивні системи, касетні, ядерна зброя і багато іншого ще більш смертоносного
вважаю недоречним порівняння з 2-ю світовою
пропоную порівнювати з походом Наполеона на Москву - там хоть результат втішає
https://24tv.ua/taurus-dlya-********-chomu-problema-postachannya-raket_n2512633
Якийсь глухий кут виходить...
Може в систему керуваня необхідно вставити паспорт німця,систама проведе ідентіфікацію,і надасть дозвіл,чи як?
бо ж коли хтость палить хату сусіда, можна дати воду з своєї криниці а можна відключити насос
бо ж самому буде треба, коли прийдуть палити його хату.
а про те щоб вбити паліїв, мови взагалі нема.
Сам т. Путін убєдітєльно просіт.
Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..
... Папа ваш
Студебеккерсикорский? Чего вы прилипли к человеку?!
Сикорский типовий польський прихований імперіаліст - Україна для нього як бампер для трактора