Надеюсь, что Шольц изменит решение и поставит Украине ракеты Taurus, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что в Германии изменят решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Польши заявил в интервью Bild am Sonntag.

Сикорский подчеркнул, что Германия может изменить решение о поставках Украине ракет Taurus после того, как США согласились передать больше ракет ATACMS. Такой шаг он назвал "ответом на резкую российскую эскалацию". Он надеется, что и Шольц обратит на это внимание.

"Россияне уже разрушили 70% [тепловой] электрогенерации Украины. Это фактически военное преступление", - сказал Сикорский.

Министр добавил, что некоторые западные политики сначала считали, что Путин совершил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины, и его можно в этом убедить.

"Сегодня мы все знаем, что Путин реагирует только на давление, на самые жесткие аргументы грубой силы", - продолжил Сикорский.

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Что такое Таурус?

Taurus - немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограммов (из них 480 килограммов это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.

Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.