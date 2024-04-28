Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген относительно решения Шольца не передавать Taurus Украине: Отказ становится все более непонятным
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обратился к Шольцу с призывом пересмотреть свой отказ после поставки США ракет ATACMS Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Хойсген заявил в интервью Германской редакционной сети (RND).
"В этом контексте решение канцлера не поставлять ракеты Taurus в Украину становится все более непонятным... Сейчас мы видим, насколько похожее американское оружие - ATACMS - имеет большое влияние", - сказал дипломат.
Он отметил, что обучение украинских военных на системе Taurus можно было бы начать давно, чтобы запустить ее в действие без необходимости отправлять солдат Бундесвера.
"В последние недели нам, европейцам, пришлось с болью осознать, что наших поставок оружия в Украину недостаточно, чтобы остановить жестокую российскую агрессию", - констатировал Хойсген.
Он убежден, что Владимир Путин согласится на переговоры только в том случае, если убедится, что он не может выиграть эту войну.
Что такое Таурус?
Taurus - германско-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограммов (из них 480 килограммов это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.
Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.
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німці бояться внутрішнього викриття, що тауруси не мають заявлених можливостей
А чому Шольц розслідує підриви рашистських газопроводів під час війни проти агресора?
Чому досі не заборонено закуповувати російський скраплений газ?
Немецкие политики давно на КРЮЧКЕ советских , а сегодня российских спецслужб
Сначала российские спецслужбы помогают таким СЕРЕНЬКИМ как Меркель и Шольц - войти в политику
А когда серенькие заглотнули крючок и стали знаменитыми
Им показывают пухлые папочки с компроматом
И тогда уже не СЕРЕНЬКАЯ Меркель готова русский газ заливать во все свои щели
А Шольц - готов ТАУРУСЫ в трусы свои спрятать
Чтобы только компромат на СВЕРХСЕРЕНЬКОГО шольца не всплыл
Мне противен Шредер со своей зшкаливающей продажностью
Но он хотя бы из себя целку не корчит- как Меркель и Шольц
Которые как говно в проруби
Так и не смогли принять решение по поводу крестика и трусов
Таком же продажном - как и Шредер
Но наш Зеленский любит корчить из себя патриота
Ухилянт- патриот - это - что - то новенькое !
Пора Зеленскому оформить патент на это
УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ!