Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген относительно решения Шольца не передавать Taurus Украине: Отказ становится все более непонятным

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обратился к Шольцу с призывом пересмотреть свой отказ после поставки США ракет ATACMS Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Хойсген заявил в интервью Германской редакционной сети (RND).

"В этом контексте решение канцлера не поставлять ракеты Taurus в Украину становится все более непонятным... Сейчас мы видим, насколько похожее американское оружие - ATACMS - имеет большое влияние", - сказал дипломат.

Он отметил, что обучение украинских военных на системе Taurus можно было бы начать давно, чтобы запустить ее в действие без необходимости отправлять солдат Бундесвера.

"В последние недели нам, европейцам, пришлось с болью осознать, что наших поставок оружия в Украину недостаточно, чтобы остановить жестокую российскую агрессию", - констатировал Хойсген.

Он убежден, что Владимир Путин согласится на переговоры только в том случае, если убедится, что он не может выиграть эту войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что Шольц изменит решение и поставит Украине ракеты Taurus, - Сикорский

Что такое Таурус?

Taurus - германско-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограммов (из них 480 килограммов это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.

Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.