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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген относительно решения Шольца не передавать Taurus Украине: Отказ становится все более непонятным

гойсген,крістоф

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обратился к Шольцу с призывом пересмотреть свой отказ после поставки США ракет ATACMS Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Хойсген заявил в интервью Германской редакционной сети (RND).

"В этом контексте решение канцлера не поставлять ракеты Taurus в Украину становится все более непонятным... Сейчас мы видим, насколько похожее американское оружие - ATACMS - имеет большое влияние", - сказал дипломат.

Он отметил, что обучение украинских военных на системе Taurus можно было бы начать давно, чтобы запустить ее в действие без необходимости отправлять солдат Бундесвера.

"В последние недели нам, европейцам, пришлось с болью осознать, что наших поставок оружия в Украину недостаточно, чтобы остановить жестокую российскую агрессию", - констатировал Хойсген.

Он убежден, что Владимир Путин согласится на переговоры только в том случае, если убедится, что он не может выиграть эту войну.

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Что такое Таурус?

Taurus - германско-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией Taurus Systems и используемая Германией, Испанией и Южной Кореей. Ракета весит около 1400 килограммов (из них 480 килограммов это масса боеголовки) и имеет радиус действия более 500 километров.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывал Украине в передаче Taurus, несмотря на многочисленные запросы Киева и давление со стороны партнеров и собственного парламента.

Недавно он в очередной раз заявил, что не собирается пока менять свое решение не поставлять Украине ракеты Taurus.

Автор: 

ракеты (3549) Шольц Олаф (905) Хойсген Кристоф (10)


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Топ комментарии
+8
А що тут "незрозуміло" - ескалація, дуже страшне слово для чоловіка без яєць.
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28.04.2024 14:32
+5
нам все зрозуміло, бздун або на крючку
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28.04.2024 14:38
+4
"У цьому контексті рішення канцлера не постачати ракети Taurus в Україну стає дедалі незрозумілішим… СТАЄ ЗРОЗУМІЛИМ ОЧЕВИДНЕ ,Рішення фріца штольца не надавати Україні ракети , є рішенням завербованого куйлом німецького агента- штольца , але не рішенням канцлера Німеччини
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28.04.2024 14:43
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А що тут "незрозуміло" - ескалація, дуже страшне слово для чоловіка без яєць.
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28.04.2024 14:32 Ответить
Сцикло, або паРаша має на нього якийсь компромат
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28.04.2024 14:33 Ответить
думаю діло в "таурусах"
німці бояться внутрішнього викриття, що тауруси не мають заявлених можливостей
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28.04.2024 15:23 Ответить
Історично для Німеччині вдарити в спину ...нормальна поведінка ...вони і цей час за 20 центів, продадуть ліпшого друга ,і потім все життя згадують , як вони наварили на ньому...фактор людянності на задньому плані ...
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28.04.2024 14:37 Ответить
нам все зрозуміло, бздун або на крючку
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28.04.2024 14:38 Ответить
Мабуть вони їх продали кудись на ліво, а тут бац війна
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28.04.2024 14:41 Ответить
"У цьому контексті рішення канцлера не постачати ракети Taurus в Україну стає дедалі незрозумілішим… СТАЄ ЗРОЗУМІЛИМ ОЧЕВИДНЕ ,Рішення фріца штольца не надавати Україні ракети , є рішенням завербованого куйлом німецького агента- штольца , але не рішенням канцлера Німеччини
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28.04.2024 14:43 Ответить
Німеччина не має власної ЯЗ щоб себе захистити від РФ, ось і вся суть проблеми, а реальних гарантій, що у разі атаки по її території військами РФ "гаранти" не засцять її захищати нема, щоб не було ескалації...
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28.04.2024 14:45 Ответить
Вони досі пам'ятають що розв'язали 2 світові війни.тому і мають побоювання що до того що спровокують третю.але те що вони не надають нам необхідну зброю навпаки наближає її
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28.04.2024 14:47 Ответить
Шольс пдрс
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28.04.2024 15:02 Ответить
В США Салівон до останнього тримався цього ж. Ліваки всіх мастей тільки і мріють про замирення з х...... Салівон на другий день після прийняття рішення повідомив х....,що він проти ударів по росії ( а це рівнозначно проти поставок). А з Салівоном путається один з двох глобалістів Банкової. Тому Шольц і зай няв "тверду" жостку позицію по Таурусах - є партнери і симпатики.
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28.04.2024 15:18 Ответить
І я теж кажу, що той гєр шольц дивний дуже. Таке враження, що пуйло йому (так саме, як і трампу та орбану) здорово таки яйця прищемив.
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28.04.2024 15:24 Ответить
Чому Шольц не дає ракети?
А чому Шольц розслідує підриви рашистських газопроводів під час війни проти агресора?
Чому досі не заборонено закуповувати російський скраплений газ?
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28.04.2024 15:30 Ответить
Меня спросите - я объсню
Немецкие политики давно на КРЮЧКЕ советских , а сегодня российских спецслужб
Сначала российские спецслужбы помогают таким СЕРЕНЬКИМ как Меркель и Шольц - войти в политику
А когда серенькие заглотнули крючок и стали знаменитыми
Им показывают пухлые папочки с компроматом
И тогда уже не СЕРЕНЬКАЯ Меркель готова русский газ заливать во все свои щели
А Шольц - готов ТАУРУСЫ в трусы свои спрятать
Чтобы только компромат на СВЕРХСЕРЕНЬКОГО шольца не всплыл
Мне противен Шредер со своей зшкаливающей продажностью
Но он хотя бы из себя целку не корчит- как Меркель и Шольц
Которые как говно в проруби
Так и не смогли принять решение по поводу крестика и трусов
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28.04.2024 15:45 Ответить
И ровно то же я могу сказать о президенте Зеленском
Таком же продажном - как и Шредер
Но наш Зеленский любит корчить из себя патриота
Ухилянт- патриот - это - что - то новенькое !
Пора Зеленскому оформить патент на это
УНИКАЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ!
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28.04.2024 15:50 Ответить
А ще ігнорування виробника ТАУРУСів який готовий збільшити виробництво , наводить на думку , шо Шольц ,таки да ...кремлівський Тузик ...
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28.04.2024 23:38 Ответить
хай той шольц в сраку собі їх засуне свої тауруси і далі смокче у *****
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29.04.2024 11:47 Ответить
 
 