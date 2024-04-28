РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5389 посетителей онлайн
Новости
9 578 20

Италия тоже передала Украине крылатые ракеты, - министр обороны Британии Шеппс

storm,shadow

Италия передала Украине крылатые ракеты.

Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс сказал в интервью The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, ранее об этом официально не сообщалось.

"Storm Shadow - чрезвычайное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие имеет очень существенное влияние", - сказал он на заводе MBDA в Великобритании, где собирают и модернизируют британские ракеты Storm Shadow.

Италия покупает Storm Shadow с конца 1990-х годов, указывает Defense Blog, и, по неофициальной информации, за это время приобрела около двух сотен единиц.

Также читайте: Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген по решению Шольца не передавать Taurus Украине: Отказ становится все более непонятным

Шеппс также отметил, что Германия, по его мнению, тоже должна передать Украине крылатые ракеты.

"Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они создали бы заметную разницу", - сказал министр.

Особенности ракет Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP- франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия. Разработка ракеты началась компанией MBDA в 1995 году на основе французской КР Apache по заказу военных ведомств Франции и Великобритании. Первые успешные испытания состоялись в декабре 2000-го. Ракета была введена в эксплуатацию в 2003-м британскими военно-воздушными силами.

Французский и британские варианты ракеты, в целом, - идентичны, различия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет. На основе SCALP EG были разработаны Black Shaheen и MdCN. Первая из них - экспортная модификация, созданная по заказу ОАЭ, а другая - предназначена для эксплуатации на кораблях и подводных лодках.

Автор: 

Великобритания (4919) Италия (1640) ракеты (3549) Грант Шеппс (56)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Італії теж респект...
показать весь комментарий
28.04.2024 15:45
+14
Німеччина повинна відчувати вину за Другу Світову не перед рашою, а перед Україною. І трохи ту вину загладжуючи - передати 300-400 Таурусів.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:42
+13
Гарні цукерочки - штук 500 - і рашка буде в захваті
показать весь комментарий
28.04.2024 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарні цукерочки - штук 500 - і рашка буде в захваті
показать весь комментарий
28.04.2024 15:42 Ответить
А особливо *****, який від цієї новини вже ріденько обісрався.
показать весь комментарий
28.04.2024 16:04 Ответить
Німеччина повинна відчувати вину за Другу Світову не перед рашою, а перед Україною. І трохи ту вину загладжуючи - передати 300-400 Таурусів.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:42 Ответить
Якби " відповідальність другу світову" і справді була фактором стримування- вже давно б на цю "відповідальність" наплювали і розтерли.
показать весь комментарий
28.04.2024 20:16 Ответить
Якби не було, але поляки молодці - вони підрахували репарації за збитки внасідок окупації Німеччиною під час Другої світової і, хоч офіційно ще не виставили рахунок, тикають шольців в нього носом при кожній нагоді. Ще з весни 22-го і соромної для Німеччини епопеї з 5-ма тисячами тактичних шоломів пишу, що Україні потрібно стимулювати шольців на поставки озброєння і Таурусів в т.ч., підготовкою позову в Міжнародний суд на відшкодквання збитків під гітлерівської інтервенції. Питання репарацій за Другу світову для Німеччини було відкладено на невизначений термін, але сьогодні в України форс-мажор і ми мусимо цим скористатись -

Берлін має виплатити Варшаві за завдані кривди під час Другої світової війни воєнних репарацій на суму понад 6,2 трлн злотих (понад $1,5 трлн станом на 2021 рік).

Про це під час презентації рапорту про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни, заявив у четвер у Варшаві лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив Качинський, суму, на яку https://www.ukrinform.ua/tag-polsa Польща оцінює втрати, завдані Німеччиною в роки війни, визначено "консервативним методом, і її можна значно збільшити".
Збитки України не менші, а можливо суттєво більші, якщо порівняти лише площу країн.
показать весь комментарий
28.04.2024 22:12 Ответить
Ти іншого місця, що б цю галіматью нашкрябати не знайшов ?
показать весь комментарий
28.04.2024 22:27 Ответить
Ого, слово яке вивчив - галіматью! Це підсилу тільки крутому інтелектуалу нашкрябати, типу Мілованова, якого навіть профан Щоневтік не зацінив, але через те, що в урядовому кварталі Києва заправляють твої безхребетні клеврети, шольци і байдени дозволяють собі помикати Україною.
показать весь комментарий
28.04.2024 23:39 Ответить
Щизоід, ти собі тут місце для самореалізації знайшов ?
показать весь комментарий
29.04.2024 00:35 Ответить
Нє. Вже дебілів напоумлюю.
показать весь комментарий
29.04.2024 01:22 Ответить
Італії теж респект...
показать весь комментарий
28.04.2024 15:45 Ответить
Perfettamente !
показать весь комментарий
28.04.2024 15:47 Ответить
Польові випробовування.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:48 Ответить
поки по теріторії кацапстану не почнуть прилітати крилаті ракети ніякої перемоги не буде.
показать весь комментарий
28.04.2024 15:56 Ответить
та путлеру до сраки , що буде палати в ростові чи бєлгороді , нада щоб мацква палала з підером ... все інше то лиш комарині укуси....
показать весь комментарий
28.04.2024 16:35 Ответить
Если сразу две сотни из выпустить то в Крыму не останется ПВО вообще. Где результат?
показать весь комментарий
28.04.2024 16:53 Ответить
Сразу ты даже две сотни комментариев на Цензоре не запостишь. Подумать не пробовал прежде, чем писать?
Украина запускает Штормы с Су-24.
Чтобы запустить сразу две сотни, надо во-первых их накопить, во-вторых иметь 100 штук Су-24 в воздухе.
показать весь комментарий
28.04.2024 17:39 Ответить
Сейчас самое главное завалить ПВО и аэродромы с Су-34 котрые ФАБы сбрасывают.
показать весь комментарий
28.04.2024 20:17 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2024 20:54 Ответить
SUPER!
показать весь комментарий
29.04.2024 08:10 Ответить
Шёльць!!!!! агов!!!!
показать весь комментарий
29.04.2024 11:51 Ответить
 
 