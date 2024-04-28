Италия тоже передала Украине крылатые ракеты, - министр обороны Британии Шеппс

Италия передала Украине крылатые ракеты.

Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс сказал в интервью The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, ранее об этом официально не сообщалось.

"Storm Shadow - чрезвычайное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие имеет очень существенное влияние", - сказал он на заводе MBDA в Великобритании, где собирают и модернизируют британские ракеты Storm Shadow.

Италия покупает Storm Shadow с конца 1990-х годов, указывает Defense Blog, и, по неофициальной информации, за это время приобрела около двух сотен единиц.

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Шеппс также отметил, что Германия, по его мнению, тоже должна передать Украине крылатые ракеты.

"Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они создали бы заметную разницу", - сказал министр.

Особенности ракет Storm Shadow

Storm Shadow / SCALP- франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия. Разработка ракеты началась компанией MBDA в 1995 году на основе французской КР Apache по заказу военных ведомств Франции и Великобритании. Первые успешные испытания состоялись в декабре 2000-го. Ракета была введена в эксплуатацию в 2003-м британскими военно-воздушными силами.

Французский и британские варианты ракеты, в целом, - идентичны, различия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет. На основе SCALP EG были разработаны Black Shaheen и MdCN. Первая из них - экспортная модификация, созданная по заказу ОАЭ, а другая - предназначена для эксплуатации на кораблях и подводных лодках.