Италия тоже передала Украине крылатые ракеты, - министр обороны Британии Шеппс
Италия передала Украине крылатые ракеты.
Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс сказал в интервью The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Как отмечается, ранее об этом официально не сообщалось.
"Storm Shadow - чрезвычайное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие имеет очень существенное влияние", - сказал он на заводе MBDA в Великобритании, где собирают и модернизируют британские ракеты Storm Shadow.
Италия покупает Storm Shadow с конца 1990-х годов, указывает Defense Blog, и, по неофициальной информации, за это время приобрела около двух сотен единиц.
Шеппс также отметил, что Германия, по его мнению, тоже должна передать Украине крылатые ракеты.
"Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они создали бы заметную разницу", - сказал министр.
Особенности ракет Storm Shadow
Storm Shadow / SCALP- франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия. Разработка ракеты началась компанией MBDA в 1995 году на основе французской КР Apache по заказу военных ведомств Франции и Великобритании. Первые успешные испытания состоялись в декабре 2000-го. Ракета была введена в эксплуатацию в 2003-м британскими военно-воздушными силами.
Французский и британские варианты ракеты, в целом, - идентичны, различия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет. На основе SCALP EG были разработаны Black Shaheen и MdCN. Первая из них - экспортная модификация, созданная по заказу ОАЭ, а другая - предназначена для эксплуатации на кораблях и подводных лодках.
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