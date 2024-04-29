Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором "Российского университета спецназа имени Путина"

Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором університету спецпризначенців.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Так, свого сина Адама Кадиров призначив куратором Російського університету спецназу імені Путіна.

"На прохання дорогого брата, керівника РУС Байбетара Вайханова, я вирішив призначити Адама Кадирова куратором РУС. Він тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету, тому я вважаю, що чудово впорається з покладеними обов'язками", - написав Кадиров.

Російський університет спецназу - перший навчальний заклад у РФ, створений для підготовки спеціальних підрозділів. Заснований 1 серпня 2013 року розпорядженням Кадирова. У листопаді Адам Кадиров був призначений куратором батальйону імені шейха Мансура.

Адам Кадиров отримав щонайменше 10 нагород після побиття у СІЗО 19-річного волгоградського студента Микити Журавеля.

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