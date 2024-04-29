Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором "Российского университета спецназа имени Путина"
Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором університету спецпризначенців.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Так, свого сина Адама Кадиров призначив куратором Російського університету спецназу імені Путіна.
"На прохання дорогого брата, керівника РУС Байбетара Вайханова, я вирішив призначити Адама Кадирова куратором РУС. Він тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету, тому я вважаю, що чудово впорається з покладеними обов'язками", - написав Кадиров.
Російський університет спецназу - перший навчальний заклад у РФ, створений для підготовки спеціальних підрозділів. Заснований 1 серпня 2013 року розпорядженням Кадирова. У листопаді Адам Кадиров був призначений куратором батальйону імені шейха Мансура.
Адам Кадиров отримав щонайменше 10 нагород після побиття у СІЗО 19-річного волгоградського студента Микити Журавеля.
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"Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ (стара назва НАУ - ред.) теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату", - https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid02ENWYyG8i1MPYn3TA9LhQgp3uZdMEX2iEtTx5vq4iipRtJbeDbndqRX6xDJTz6BApl зазначила у своєму дописі Семенова.
Ксенія Семенова стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", діяльність якого зосереджена на тактичній медицині та розмінуванні.
але мусимо дивитися та робити висновки.
наші керуни теж хочуть так.
незмінно керувати, передавати владу своїм дітям, і як казав "великий ленін"
(((красти, красти, красти!!!)))
Якщо інак, то це призведе до поганих наслідків. Так що "Лікар сказав до моргу, отже, до моргу."
Коли путя здохне, від щастя оніміють солов'ї.