Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором "Российского университета спецназа имени Путина"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором университета спецназа.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Так, своего сына Адама Кадыров назначил куратором Российского университета спецназа имени Путина.
"По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я решил назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что прекрасно справится с возложенными обязанностями", - написал Кадыров.
Российский университет спецназа - первое учебное заведение в РФ, созданное для подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года распоряжением Кадырова. В ноябре Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени шейха Мансура.
Адам Кадыров получил по меньшей мере 10 наград после избиения в СИЗО 19-летнего волгоградского студента Никиты Журавеля.
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"Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ (стара назва НАУ - ред.) теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату", - https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid02ENWYyG8i1MPYn3TA9LhQgp3uZdMEX2iEtTx5vq4iipRtJbeDbndqRX6xDJTz6BApl зазначила у своєму дописі Семенова.
Ксенія Семенова стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", діяльність якого зосереджена на тактичній медицині та розмінуванні.
але мусимо дивитися та робити висновки.
наші керуни теж хочуть так.
незмінно керувати, передавати владу своїм дітям, і як казав "великий ленін"
(((красти, красти, красти!!!)))
Якщо інак, то це призведе до поганих наслідків. Так що "Лікар сказав до моргу, отже, до моргу."
Коли путя здохне, від щастя оніміють солов'ї.