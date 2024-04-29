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Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором "Российского университета спецназа имени Путина"

Адам Кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором университета спецназа.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, своего сына Адама Кадыров назначил куратором Российского университета спецназа имени Путина.

"По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я решил назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что прекрасно справится с возложенными обязанностями", - написал Кадыров.

Российский университет спецназа - первое учебное заведение в РФ, созданное для подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года распоряжением Кадырова. В ноябре Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени шейха Мансура.

Адам Кадыров получил по меньшей мере 10 наград после избиения в СИЗО 19-летнего волгоградского студента Никиты Журавеля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть Кадырова может втянуть Путина в новую войну, - The Times

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) россия (95361)


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Топ комментарии
+13
Його повинні були призначити ректором Чеченського університету наукового **********.
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29.04.2024 14:24
+11
знайомтесь: нова виконувачка (прости Господи !!!) обов'язків ректора Київського авіаційного - ніхто і звать нікак

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29.04.2024 14:27
+5
Спішить, спішить…. Відчувє кроки старої з косою!
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29.04.2024 14:31
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Його повинні були призначити ректором Чеченського університету наукового **********.
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29.04.2024 14:24 Ответить
Ну дууууже цікава інформація!!! 😁
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29.04.2024 14:25 Ответить
знайомтесь: нова виконувачка (прости Господи !!!) обов'язків ректора Київського авіаційного - ніхто і звать нікак

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29.04.2024 14:27 Ответить
кожна ЗЄльона кухарка навіть без кандидатської дисертациї може керувати університетом:

"Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ (стара назва НАУ - ред.) теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату", - https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid02ENWYyG8i1MPYn3TA9LhQgp3uZdMEX2iEtTx5vq4iipRtJbeDbndqRX6xDJTz6BApl зазначила у своєму дописі Семенова.

Ксенія Семенова стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", діяльність якого зосереджена на тактичній медицині та розмінуванні.
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29.04.2024 14:32 Ответить
я спадковий мільйонер..де мій мільйон?
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29.04.2024 15:04 Ответить
Да она лонжерона от гандона не отличит!!!
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29.04.2024 15:13 Ответить
На її думку це одне і те ж.тільки лонжерон то для негрів...
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29.04.2024 16:49 Ответить
Спішить, спішить…. Відчувє кроки старої з косою!
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29.04.2024 14:31 Ответить
гидко на таке дивитися
але мусимо дивитися та робити висновки.
наші керуни теж хочуть так.
незмінно керувати, передавати владу своїм дітям, і як казав "великий ленін"
(((красти, красти, красти!!!)))
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29.04.2024 14:32 Ответить
После смерти Кадырова этого мальца уберут подальше. А пока папка жив, то пытается его вовлечь в бизнес.
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29.04.2024 14:32 Ответить
Пусть знают свое место еще в учебке. Спецура) Элита войск России под крышей охреневшего малолетки. Это просто прелесть!
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29.04.2024 14:33 Ответить
Ім'я навчального закладу може бути присвоєне тільки після загибелі.

Якщо інак, то це призведе до поганих наслідків. Так що "Лікар сказав до моргу, отже, до моргу."
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29.04.2024 14:47 Ответить
Адам, першому росіянину, твій татусь перерізав горло в 16 років, будь як татусь Адаме, ріж голови цім баранам
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29.04.2024 14:50 Ответить
опередил
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29.04.2024 15:03 Ответить
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29.04.2024 15:22 Ответить
Фсьо правильна! Уже двух баранов трахнул... Значит-музчина, боец. Надо принимать участие в управлении Чечни. Папа, конечно в этом возрасте головы русским отрезал. Но сейчас мирное время в Чечне. А головы подрастают.
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29.04.2024 14:50 Ответить
Дебилизм не излечивается.
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29.04.2024 14:53 Ответить
Не куратор, а кусок курдючного жира з-під хвоста....
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29.04.2024 14:55 Ответить
Це на стільки потрібно себе не поважати щоб цей вилупок лічинка кимось командував.
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29.04.2024 15:19 Ответить
Бородата шлюха "жжот"...)))
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29.04.2024 15:26 Ответить
Пісець підкрався непомітно
Коли путя здохне, від щастя оніміють солов'ї.
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29.04.2024 15:26 Ответить
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29.04.2024 15:46 Ответить
Скоро буде призначати на державні посади 5-ти міясчні зародки своїх вагітних жінок.
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29.04.2024 15:54 Ответить
Дуже цікава назва посади - куратор. Це вже смотрящій, чи ще ні? Взагалі то декілька років проіснувавши з 1991, держава "росія" перетворилася на банду на територіальному утворенні, та ще й з нещодавно підтверженою міжнародними інституціями нелегитимністю "президента'.
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29.04.2024 16:27 Ответить
 
 