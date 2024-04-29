Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором "Российского университета спецназа имени Путина"

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором университета спецназа.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Так, своего сына Адама Кадыров назначил куратором Российского университета спецназа имени Путина.

"По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я решил назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что прекрасно справится с возложенными обязанностями", - написал Кадыров.

Российский университет спецназа - первое учебное заведение в РФ, созданное для подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года распоряжением Кадырова. В ноябре Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени шейха Мансура.

Адам Кадыров получил по меньшей мере 10 наград после избиения в СИЗО 19-летнего волгоградского студента Никиты Журавеля.

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