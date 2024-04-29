Західні корпорації продовжують сплачувати в бюджет РФ близько $20-30 млрд на рік, - фінансист Сульжик
На Заході необхідно запровадити обов’язкове декларування всіма публічними корпораціями, щоб знати, скільки вони сплачують податків у Росії.
Про це у Facebook повідомив фінансист Роман Сульжик, інформує Цензор.НЕТ,
"Вже п’ятеро знайомих іноземців переслали сьогодні статтю Financial Times про те що іноземні банки сплатити в рашці $800 млн податків. Типу це шок.
Але ще більший шок був у них коли я їм казав що по моїм оцінкам західні корпорації продовжують сплачувати в бюджет мордору десь 20-30 мільярдів доларів на рік!!! Кожен третій долар їх бюджету іде на вбивство українців, тому західні корпорації "спонсують" війну десь на 7-10 мільярдів", - йдеться в повідомленні.
За словами Сульжика, він бореться, щоб на Заході ввели обовʼязкове декларування всіма публічними корпораціями, скільки вони сплачують податків у Росії.
"Саме тому справжні патріоти прям зараз працюють над відновленням порталу "міжнародних спонсорів війни", який друзі россії змогли закрити в НАЗК. Ми зможемо перемогти тільки коли задушимо россійську військову машину економічно. Ми маємо тиснути по всім каналам щоб змусити західні компанії нарешті залишити россію.
І важливим кроком буде саме обовʼязкове декларування сплати грошей в россійський бюджет. І, для початку, вимога сплачувати вже зараз 50% від того що вони сплатили на россії в "фонд відновлення України". Це буде справедливо, і це найменше що вони мають зробити.
Продовжую тиснути як можу. І особливо дякую Financial Times за те що прикули до цього увагу, але тільки банків замало - треба виводити на чисту воду всіх хто прям зараз допомагає россіянам вбивати українців", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Facebook-sharing https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT+https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Twitter-sharing
viber://forward?text=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Viber-sharing+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT https://vkontakte.ru/share.php?url=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Vkontakte-sharing&title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Telegram-sharing&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT whatsapp://send?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT%20-%20https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Whatsapp-sharing fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Facebook%20messenger-sharing