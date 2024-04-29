Західні корпорації продовжують сплачувати в бюджет РФ близько $20-30 млрд на рік, - фінансист Сульжик

На Заході необхідно запровадити обов’язкове декларування всіма публічними корпораціями, щоб знати, скільки вони сплачують податків у Росії.

Про це у Facebook повідомив фінансист Роман Сульжик, інформує Цензор.НЕТ,

"Вже п’ятеро знайомих іноземців переслали сьогодні статтю Financial Times про те що іноземні банки сплатити в рашці $800 млн податків. Типу це шок.

Але ще більший шок був у них коли я їм казав що по моїм оцінкам західні корпорації продовжують сплачувати в бюджет мордору десь 20-30 мільярдів доларів на рік!!! Кожен третій долар їх бюджету іде на вбивство українців, тому західні корпорації "спонсують" війну десь на 7-10 мільярдів", - йдеться в повідомленні.

За словами Сульжика, він бореться, щоб на Заході ввели обовʼязкове декларування всіма публічними корпораціями, скільки вони сплачують податків у Росії.

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"Саме тому справжні патріоти прям зараз працюють над відновленням порталу "міжнародних спонсорів війни", який друзі россії змогли закрити в НАЗК. Ми зможемо перемогти тільки коли задушимо россійську військову машину економічно. Ми маємо тиснути по всім каналам щоб змусити західні компанії нарешті залишити россію.

І важливим кроком буде саме обовʼязкове декларування сплати грошей в россійський бюджет. І, для початку, вимога сплачувати вже зараз 50% від того що вони сплатили на россії в "фонд відновлення України". Це буде справедливо, і це найменше що вони мають зробити.

Продовжую тиснути як можу. І особливо дякую Financial Times за те що прикули до цього увагу, але тільки банків замало - треба виводити на чисту воду всіх хто прям зараз допомагає россіянам вбивати українців", - підсумував він.

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