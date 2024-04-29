Дещо з американської допомоги вже почало надходити в Україну, - Зеленський
Певні види озброєння у рамках нового пакету допомоги від США Україні вже почали надходити до нашої країни
Про це заявив глава держави Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад", - наголосив Зеленський.
Окрім того, він акцентував увагу на важливості підписання безпекових угод.
"Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо допомогли в той час, коли ми очікували підтримки від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони. Протягом останніх шести місяців системи, або іноді й деталі від відповідних систем, надходили завдяки фінансуванню, яке було передбачене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки", – розповів Зеленський.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.
У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.
У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту. 24 квітня стало відомо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо допомоги Україні.
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Семенова Ксенія ІгорівнаРік народження: 1990
https://www.facebook.com/shelevytska
https://www.chesno.org/politician/190960/#general Загальна інформація
Опис політика
Депутатка Київської міської ради 9-го скликання від "Слуги народу", викладачка та волонтерка. В.о. ректора НАУ (з 2024 року)
У березні 2024 року https://forbes.ua/news/nau-priznachiv-vo-rektora-universitet-vpershe-ocholila-zhinka-10042024-20445 призначена https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid02ENWYyG8i1MPYn3TA9LhQgp3uZdMEX2iEtTx5vq4iipRtJbeDbndqRX6xDJTz6BApl виконувачкою обов'язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ).
У 2022 році https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=64534659#express-universal-file стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", який спеціалізується на тактичній медицині, гуманітарному розмінуванні, авто для військових та організації пунктів незламності.
З 2021 року - https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia директорка освітніх програм в бізнес інкубаторі ***.
У 2020 була https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia обрана до Київської міської ради 9 скликання від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга Народу" (18 у загальному списку і перший номер у 12 окрузі). Заступниця голови комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.
З 2019 року працювала помічницею нардепа від https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуги народу" Верховної ради 9 скликання https://www.chesno.org/politician/157943/ Романа Грищука .
З 2017 по 2021 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia очолювала комунікації у мережі академічних бізнес-інкубаторів ***, що займається бізнес-освітою для молоді та розвиває підприємницьку екосистему України
З 2017 по 2019 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала інженеркою у компанії Radionics у напрямку алгоритмів обробки сигналів та симуляції сигналу радарів.
З 2015 по 2018 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала керівницею напряму в українській секції американського Інституту інженерів з електротехніки та електроніки.
З 2013 року https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала викладачкою в Національному авіаційному університеті України. Також часто виступає співорганізаторкою серії щорічних наукових фестивалів та подій: Наукові пікніки, Медичні пікніки, Дні науки, Марш за науку, День жінок та дівчат в науці.
У 2013 році https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia закінчила Національний авіаційний університет (НАУ) за напрямом "Електронні пристрої та системи", у 2016 році закінчила аспірантуру.
Одружена, виховує доньку.
Народилась 3 березня 1990 року у Кривому Розі.
https://babel.ua/texts/106417-nacionalniy-aviaciyniy-universitet-mav-rozroblyati-droni-natomist-buduvav-zhk-i-vliz-u-borgi-zminiti-situaciyu-maye-nova-v-o-rektora-kseniya-semenova-tezi-z-velikogo-interv-yu
ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
а самольоти напотом... !"
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картина маслом художник невідомий