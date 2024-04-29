Кое-что из американской помощи уже начало поступать в Украину, - Зеленский
Определенные виды вооружения в рамках нового пакета помощи от США Украине уже начали поступать в нашу страну
Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он акцентировал внимание на важности подписания соглашений по безопасности.
"Что касается документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно помогли в то время, когда мы ожидали поддержки от Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что вы понимаете стоимость противовоздушной обороны. В течение последних шести месяцев системы, или иногда и детали от соответствующих систем, поступали благодаря финансированию, которое было предусмотрено девятью соглашениями о гарантиях безопасности", - рассказал Зеленский.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту. 24 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.
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Семенова Ксенія ІгорівнаРік народження: 1990
https://www.facebook.com/shelevytska
https://www.chesno.org/politician/190960/#general Загальна інформація
Опис політика
Депутатка Київської міської ради 9-го скликання від "Слуги народу", викладачка та волонтерка. В.о. ректора НАУ (з 2024 року)
У березні 2024 року https://forbes.ua/news/nau-priznachiv-vo-rektora-universitet-vpershe-ocholila-zhinka-10042024-20445 призначена https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid02ENWYyG8i1MPYn3TA9LhQgp3uZdMEX2iEtTx5vq4iipRtJbeDbndqRX6xDJTz6BApl виконувачкою обов'язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ).
У 2022 році https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=64534659#express-universal-file стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", який спеціалізується на тактичній медицині, гуманітарному розмінуванні, авто для військових та організації пунктів незламності.
З 2021 року - https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia директорка освітніх програм в бізнес інкубаторі ***.
У 2020 була https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia обрана до Київської міської ради 9 скликання від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга Народу" (18 у загальному списку і перший номер у 12 окрузі). Заступниця голови комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.
З 2019 року працювала помічницею нардепа від https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуги народу" Верховної ради 9 скликання https://www.chesno.org/politician/157943/ Романа Грищука .
З 2017 по 2021 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia очолювала комунікації у мережі академічних бізнес-інкубаторів ***, що займається бізнес-освітою для молоді та розвиває підприємницьку екосистему України
З 2017 по 2019 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала інженеркою у компанії Radionics у напрямку алгоритмів обробки сигналів та симуляції сигналу радарів.
З 2015 по 2018 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала керівницею напряму в українській секції американського Інституту інженерів з електротехніки та електроніки.
З 2013 року https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала викладачкою в Національному авіаційному університеті України. Також часто виступає співорганізаторкою серії щорічних наукових фестивалів та подій: Наукові пікніки, Медичні пікніки, Дні науки, Марш за науку, День жінок та дівчат в науці.
У 2013 році https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia закінчила Національний авіаційний університет (НАУ) за напрямом "Електронні пристрої та системи", у 2016 році закінчила аспірантуру.
Одружена, виховує доньку.
Народилась 3 березня 1990 року у Кривому Розі.
https://babel.ua/texts/106417-nacionalniy-aviaciyniy-universitet-mav-rozroblyati-droni-natomist-buduvav-zhk-i-vliz-u-borgi-zminiti-situaciyu-maye-nova-v-o-rektora-kseniya-semenova-tezi-z-velikogo-interv-yu
ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
а самольоти напотом... !"
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картина маслом художник невідомий