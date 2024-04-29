РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости Война
3 114 22

Кое-что из американской помощи уже начало поступать в Украину, - Зеленский

Володимир Зеленський

Определенные виды вооружения в рамках нового пакета помощи от США Украине уже начали поступать в нашу страну

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он акцентировал внимание на важности подписания соглашений по безопасности.

"Что касается документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно помогли в то время, когда мы ожидали поддержки от Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что вы понимаете стоимость противовоздушной обороны. В течение последних шести месяцев системы, или иногда и детали от соответствующих систем, поступали благодаря финансированию, которое было предусмотрено девятью соглашениями о гарантиях безопасности", - рассказал Зеленский.

Также читайте: США уже на этой неделе начинают отправлять оружие Украине, - Байден

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту. 24 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) помощь (7760) США (26401)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Нізачьот!
Де маршрути поставок?
Де координати?
показать весь комментарий
29.04.2024 15:52
+5
показать весь комментарий
29.04.2024 16:11
+4
Національний авіаційний університет мав розробляти дрони, натомість будував ЖК і вліз у борги. Змінити ситуацію має нова в. о. ректора Ксенія Семенова. Тези з великого і нервю
https://babel.ua/texts/106417-nacionalniy-aviaciyniy-universitet-mav-rozroblyati-droni-natomist-buduvav-zhk-i-vliz-u-borgi-zminiti-situaciyu-maye-nova-v-o-rektora-kseniya-semenova-tezi-z-velikogo-interv-yu
ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
показать весь комментарий
29.04.2024 15:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нізачьот!
Де маршрути поставок?
Де координати?
показать весь комментарий
29.04.2024 15:52 Ответить
Каже дещо доходить... Ню-ню, а дещо, виходить і не доходить, зате комусь хрипатенькому не дещо, а бабло на офшорні рахунки файно заходить 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
29.04.2024 16:08 Ответить
ЧЕРВІНСЬКОМУ ВОЛЮ! ЗАЛУЖНОГО З КОМАНДОЮ ПОКЛАСТИ НА МІСЦЕ ДЕ ****** ВКРАВ!
показать весь комментарий
29.04.2024 16:25 Ответить
Відзвітував кремлю в закритому режимі!
показать весь комментарий
29.04.2024 17:49 Ответить
https://www.chesno.org/politician/ Політики https://www.chesno.org/traitors/ Зрадники https://www.chesno.org/political-ads/ Агітація https://www.chesno.org/politician/190960/ Парламент https://www.chesno.org/politician/190960/ Повноваження

Інформація на сторінках ПолітХаб оновлюється. Вибачте за незручності



Семенова Ксенія ІгорівнаРік народження: 1990

https://www.facebook.com/shelevytska

https://www.chesno.org/politician/190960/#general Загальна інформація

Опис політика

Депутатка Київської міської ради 9-го скликання від "Слуги народу", викладачка та волонтерка. В.о. ректора НАУ (з 2024 року)

У березні 2024 року https://forbes.ua/news/nau-priznachiv-vo-rektora-universitet-vpershe-ocholila-zhinka-10042024-20445 призначена https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid02ENWYyG8i1MPYn3TA9LhQgp3uZdMEX2iEtTx5vq4iipRtJbeDbndqRX6xDJTz6BApl виконувачкою обов'язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ).

У 2022 році https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=64534659#express-universal-file стала співзасновницею благодійного фонду "Солом'янські котики", який спеціалізується на тактичній медицині, гуманітарному розмінуванні, авто для військових та організації пунктів незламності.

З 2021 року - https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia директорка освітніх програм в бізнес інкубаторі ***.

У 2020 була https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia обрана до Київської міської ради 9 скликання від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга Народу" (18 у загальному списку і перший номер у 12 окрузі). Заступниця голови комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.

З 2019 року працювала помічницею нардепа від https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуги народу" Верховної ради 9 скликання https://www.chesno.org/politician/157943/ Романа Грищука .

З 2017 по 2021 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia очолювала комунікації у мережі академічних бізнес-інкубаторів ***, що займається бізнес-освітою для молоді та розвиває підприємницьку екосистему України

З 2017 по 2019 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала інженеркою у компанії Radionics у напрямку алгоритмів обробки сигналів та симуляції сигналу радарів.

З 2015 по 2018 рік https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала керівницею напряму в українській секції американського Інституту інженерів з електротехніки та електроніки.

З 2013 року https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia працювала викладачкою в Національному авіаційному університеті України. Також часто виступає співорганізаторкою серії щорічних наукових фестивалів та подій: Наукові пікніки, Медичні пікніки, Дні науки, Марш за науку, День жінок та дівчат в науці.

У 2013 році https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia закінчила Національний авіаційний університет (НАУ) за напрямом "Електронні пристрої та системи", у 2016 році закінчила аспірантуру.

Одружена, виховує доньку.

Народилась 3 березня 1990 року у Кривому Розі.
показать весь комментарий
29.04.2024 15:52 Ответить
виконувачуток (прости Господи за матєрщину !) тепер за місцем народження у Криворожжі призначають ?
показать весь комментарий
29.04.2024 15:57 Ответить
Національний авіаційний університет мав розробляти дрони, натомість будував ЖК і вліз у борги. Змінити ситуацію має нова в. о. ректора Ксенія Семенова. Тези з великого і нервю
https://babel.ua/texts/106417-nacionalniy-aviaciyniy-universitet-mav-rozroblyati-droni-natomist-buduvav-zhk-i-vliz-u-borgi-zminiti-situaciyu-maye-nova-v-o-rektora-kseniya-semenova-tezi-z-velikogo-interv-yu
ТРИ З ПОРЛОВИНОЮ РОКИ ШУКАЛИ ЦЕ ДЄВОЧКУ у себе в СЛУГАХ ЗЕ !!!
показать весь комментарий
29.04.2024 15:58 Ответить
"патаму. патаму что ми пілоти,
а самольоти напотом... !"

.
показать весь комментарий
29.04.2024 16:01 Ответить
язик за зубами тримати ? нє ?
показать весь комментарий
29.04.2024 15:55 Ответить
а яку таємницу він видав ? Вся техніка відкрито пересувалась по авто шляхам і залізницям Німеччини та Польщі , хто хоті вже порахував скільки і чого везли , навіть на ютубі якійсь кацап виклав відео з рухом колон , теж мені таємниця
показать весь комментарий
29.04.2024 16:14 Ответить
Якби ж то дехто меньше триндів про дещо..
показать весь комментарий
29.04.2024 15:55 Ответить
"ЗЄля, подоляк та совєтніки ОПи"
картина маслом художник невідомий
показать весь комментарий
29.04.2024 15:59 Ответить
От така воназемля криворогая, таких талантів Україні навидавала
показать весь комментарий
29.04.2024 16:00 Ответить
На місяць би раніше - бо рашка поперла
показать весь комментарий
29.04.2024 16:02 Ответить
Маршрути вже на столі в кремлі?
показать весь комментарий
29.04.2024 16:03 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2024 16:11 Ответить
Царство Небесне Юрію Каракаю. Провидцю нашого часу.

показать весь комментарий
29.04.2024 17:46 Ответить
Дякуємо США, що попри корупцію однієї "зеленої" шобли, все-таки вирішили допомогти війську. А де наша зброя Володю? Де наші ракети і снаряди? Де наші дрони і РЕБ? Коли ти і твої 6 менеджерів вже нажеруться?
показать весь комментарий
29.04.2024 16:18 Ответить
А от уклоністу не доходить, що таке не розпатякують!
показать весь комментарий
29.04.2024 16:38 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2024 16:48 Ответить
Оце навибирали, гидко.
показать весь комментарий
29.04.2024 16:54 Ответить
А чого мармиза така незадоволена? Хазяїн з кремля насварив мабуть!
показать весь комментарий
29.04.2024 17:52 Ответить
 
 