Кое-что из американской помощи уже начало поступать в Украину, - Зеленский

Определенные виды вооружения в рамках нового пакета помощи от США Украине уже начали поступать в нашу страну

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он акцентировал внимание на важности подписания соглашений по безопасности.

"Что касается документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно помогли в то время, когда мы ожидали поддержки от Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что вы понимаете стоимость противовоздушной обороны. В течение последних шести месяцев системы, или иногда и детали от соответствующих систем, поступали благодаря финансированию, которое было предусмотрено девятью соглашениями о гарантиях безопасности", - рассказал Зеленский.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту. 24 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине.