Западные корпорации продолжают платить в бюджет РФ около $20-30 млрд в год, - финансист Сульжик

На Западе необходимо ввести обязательное декларирование всеми публичными корпорациями, чтобы знать, сколько они платят налогов в России.

Об этом в Facebook сообщил финансист Роман Сульжик, информирует Цензор.НЕТ,

"Уже пятеро знакомых иностранцев переслали сегодня статью Financial Times о том что иностранные банки уплатили рашке $800 млн налогов. Типа это шок.

Но еще больший шок был у них когда я им говорил, что по моим оценкам западные корпорации продолжают платить в бюджет мордора где-то 20-30 миллиардов долларов в год!!! Каждый третий доллар их бюджета идет на убийство украинцев, поэтому западные корпорации "спонсируют" войну где-то на 7-10 миллиардов", - говорится в сообщении.

По словам Сульжика, он борется, чтобы на Западе ввели обязательное декларирование всеми публичными корпорациями, сколько они платят налогов в России.

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"Именно поэтому настоящие патриоты прям сейчас работают над восстановлением портала "международных спонсоров войны", который друзья россии смогли закрыть в НАПК. Мы сможем победить только когда задушим российскую военную машину экономически. Мы должны давить по всем каналам чтобы заставить западные компании наконец оставить россию.

И важным шагом будет именно обязательное декларирование уплаты денег в российский бюджет. И, для начала, требование платить уже сейчас 50% от того, что они заплатили на россии в "фонд восстановления Украины". Это будет справедливо, и это самое малое, что они должны сделать.

Продолжаю давить как могу. И особенно спасибо Financial Times за то, что приковали к этому внимание, но только банков мало - надо выводить на чистую воду всех, кто прям сейчас помогает россиянам убивать украинцев", - подытожил он.

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