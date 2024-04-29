Западные корпорации продолжают платить в бюджет РФ около $20-30 млрд в год, - финансист Сульжик
На Западе необходимо ввести обязательное декларирование всеми публичными корпорациями, чтобы знать, сколько они платят налогов в России.
Об этом в Facebook сообщил финансист Роман Сульжик, информирует Цензор.НЕТ,
"Уже пятеро знакомых иностранцев переслали сегодня статью Financial Times о том что иностранные банки уплатили рашке $800 млн налогов. Типа это шок.
Но еще больший шок был у них когда я им говорил, что по моим оценкам западные корпорации продолжают платить в бюджет мордора где-то 20-30 миллиардов долларов в год!!! Каждый третий доллар их бюджета идет на убийство украинцев, поэтому западные корпорации "спонсируют" войну где-то на 7-10 миллиардов", - говорится в сообщении.
По словам Сульжика, он борется, чтобы на Западе ввели обязательное декларирование всеми публичными корпорациями, сколько они платят налогов в России.
"Именно поэтому настоящие патриоты прям сейчас работают над восстановлением портала "международных спонсоров войны", который друзья россии смогли закрыть в НАПК. Мы сможем победить только когда задушим российскую военную машину экономически. Мы должны давить по всем каналам чтобы заставить западные компании наконец оставить россию.
И важным шагом будет именно обязательное декларирование уплаты денег в российский бюджет. И, для начала, требование платить уже сейчас 50% от того, что они заплатили на россии в "фонд восстановления Украины". Это будет справедливо, и это самое малое, что они должны сделать.
Продолжаю давить как могу. И особенно спасибо Financial Times за то, что приковали к этому внимание, но только банков мало - надо выводить на чистую воду всех, кто прям сейчас помогает россиянам убивать украинцев", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Facebook-sharing https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT+https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Twitter-sharing
viber://forward?text=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Viber-sharing+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT https://vkontakte.ru/share.php?url=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Vkontakte-sharing&title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Telegram-sharing&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT whatsapp://send?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%20-%20FT%20-%20https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Whatsapp-sharing fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/4fJkU%3Fmaca%3Duk-Facebook%20messenger-sharing