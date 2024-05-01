Україна може інтегруватися в ЄС і до завершення війни, - колишній посол ЄС Мінгареллі
Україна може поступово інтегруватися до Євросоюзу ще до того, як завершаться бойові дії.
Про це колишній посол ЄС у Києві Х’юг Мінгареллі розповів в інтерв’ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Це не означає, що поступова інтеграція України під час війни неможлива. Вона можлива. Я вважаю, що найреалістичніший сценарій - це якраз градуальний вступ. Власне так, як це сталося з балтійськими країнами", - сказав Мінгареллі.
За його словами, цей підхід передбачає, що українське законодавство поступово адаптують до європейського. У відповідь Україна отримає доступ до ринку та систем фінансування.
"Перший етап градуальної інтеграції - це доступ до спільного ринку й поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі. Це для України пріоритет.
Те саме має відбутися з енергетичною системою. Українська енергосистема приєдналася до енергосистеми ЄС ще в березні 2022 року. Те саме має відбутися на рівні транс'європейської транспортної мережі", - сказав Мінгареллі.
Він додав, що є чимало європейських механізмів, до яких Україна може доєднатися ще до того, як отримає повноцінне членство в ЄС.
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