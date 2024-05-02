Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності за використання хімічної зброї , - у МЗС привітали нові санкції США проти РФ

Міністерство закордонних справ України вітає США від 1 травня 2024 року щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів проти РФ, які пов’язані із розв’язанням державою-агресором повномасштабної війни проти України та застосуванням хімічної зброї.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

Міністерство висловлює вдячність США за те, що за результатами плідної співпраці з Україною, передані українською стороною свідчення систематичного застосування Російською Федерацією хлорпікрину в порушення Конвенції про заборону хімічної зброї знайшли своє закономірне відображення на рівні офіційних заяв державних органів Сполучених Штатів Америки.

У заяві міністерства також йдеться, що Росія продовжує скоювати злочини на території України, пов’язані із застосуванням хлорпікрину, а також інших боєприпасів, які заборонені Конвенцією про заборону хімічної зброї.

"Російська Федерація продовжує скоювати злочини на території України, пов’язані із застосуванням хлорпікрину та спеціальних боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами, проти військовослужбовців Сил безпеки і оборони України. Разом з іншими, велика кількість боєприпасів, що були застосовані, – це ручні газові гранати різного типу, які є засобами боротьби із заворушеннями та є забороненими для використання як засобів ведення війни відповідно до пункту 5 статті І Конвенції про заборону хімічної зброї", - зазначає відомство.

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Також у заяві міністерства йдеться про те, що попри реакцію міжнародної спільноти Росія продовжує нехтувати та брутально порушувати норми міжнародного права.

"Компетентні органи України вживають всіх необхідних заходів, зокрема в рамках досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, з метою притягнення винних осіб Російської Федерації до відповідальності", - йдеться у повідомленні МЗС.

У міністерстві додали, що країні-агресорці не вдасться уникнути відповідальності за скоєні злочини, а винні особи постануть перед справедливим міжнародним судом.

"Маховик правосуддя працює. Жодна країна та посадова особа не матимуть імунітету від відповідальності за скоєні злочини. Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності, а винні особи постануть перед справедливим міжнародним судом", - заявляють у відомстві.

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Напередодні у Сполучених Штатах визнали, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином. Спираючись на це, у Держдепі оголосили про санкції щодо військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони РФ, російського Науково-дослідного інституту прикладної акустики та 48 Центрального науково-дослідного інституту російського міноборони.