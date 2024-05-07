Судитимуть іноземця, який, працюючи у ДФТГ, допомагав ухилянтам за $5,5 тис. виїхати за кордон, - Нацполіція

У Києві перед судом постане іноземець, який, прикриваючись службою у ДФТГ, продавав ухилянтам довідки про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Чоловіка викрили у листопаді 2023 року. Він надавав призовникам документи про непридатність до військової служби, щоб ті могли виїхати з України.

У чому полягала схема

Громадянин однієї з країн близького зарубіжжя, 1971 р.н. незаконно перебуває на території України, використовуючи підроблену посвідку на тимчасове проживання.

"Відтак, прикриваючись роботою у добровольчому формуванні територіальної громади столиці, чоловік виготовляв та продавав "клієнтам" за 5 500 доларів США фейкове тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, який нібито непридатний до служби за станом здоров’я. Разом з тим, порушник обіцяв ухилянтам у разі виникнення проблем із перетином держкордону, вплинути на працівника РТЦК та СП, який би підтвердив видачу документа", - розповіли у Нацполіції.

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Також правоохоронці встановили, що за $3 тис. чоловік також виготовляв замовникам пакет документів для виїзду за кордон під виглядом волонтера.

Тоді його затримали під час передачі ним виготовленого так званого "білого квитка" клієнту та отримання авансу у сумі 2 500 доларів США.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру у скоєнні низки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме, за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369 -2, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358.

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