Будут судить иностранца, который, работая в ГФТГ, помогал уклонистам за $5,5 тыс. выехать за границу, - Нацполиция

В Киеве перед судом предстанет иностранец, который, прикрываясь службой в ГФТГ, продавал уклонистам справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Мужчину разоблачили в ноябре 2023 года. Он предоставлял призывникам документы о непригодности к военной службе, чтобы те могли выехать из Украины.

В чем заключалась схема

Гражданин одной из стран ближнего зарубежья, 1971 г.р. незаконно находится на территории Украины, используя поддельный вид на жительство.

"Следовательно, прикрываясь работой в добровольческом формировании территориальной громады столицы, мужчина изготавливал и продавал "клиентам" за 5 500 долларов США фейковое временное удостоверение военнообязанного, который якобы непригоден к службе по состоянию здоровья. Вместе с тем, нарушитель обещал уклонистам в случае возникновения проблем с пересечением госграницы, повлиять на работника РТЦК и СП, который бы подтвердил выдачу документа", - рассказали в Нацполиции.

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Также правоохранители установили, что за $3 тыс. мужчина изготавливал заказчикам пакет документов для выезда за границу под видом волонтера.

Тогда его задержали во время передачи им изготовленного так называемого "белого билета" клиенту и получения аванса в сумме 2 500 долларов США.

Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно, по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369 -2, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358.

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