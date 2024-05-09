Пентагон разом із SpaceX протидіє використанню терміналів Starlink армією РФ в Україні, - Bloomberg

Пентагон зміг домовитись із SpaceX щодо припинення несанкціонованого використання російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою під час війни з Україною.

Про це сказав керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

США були "активно залучені до роботи з урядом України та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню Росією терміналів Starlink", — сказав Пламб.

"На даний момент ми успішно протидіємо, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку", — сказав представник Пентагону. Хоча "це й надалі залишатиметься проблемою, але ми подумали про це та знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", додав він.

Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією терміналів, які підключаються до флоту низькоорбітальних супутників SpaceX.

Раніше Памб казав, що Пентагон не може змусити компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті.

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Як зазначає Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламувати у Росії на таких платформах, як сайт електронної комерції Ozon. Їхні продавці кажуть, що вони працюють через підписки, оформлені від імені жителів європейських країн, де ліцензована технологія, і кажуть, що з’єднання працюють — не всередині Росії, а поблизу прикордонних регіонів, таких як окуповані території України. Однак цього тижня користувачі скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням.

Використання армією РФ терміналів Starlink

Нагадуємо, Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу у мережу Інтернет. Спеціальний термінал дає змогу отримаєте доступ в тих районах де немає звичайних наземних систем зв'язку.

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано".

У березні у Палаті представників Конгресу США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи запроваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією сервісу Starlink у війні проти України.