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Пентагон разом із SpaceX протидіє використанню терміналів Starlink армією РФ в Україні, - Bloomberg

starlink

Пентагон зміг домовитись із SpaceX щодо припинення несанкціонованого використання російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою під час війни з Україною.

Про це сказав керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

США були "активно залучені до роботи з урядом України та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню Росією терміналів Starlink", — сказав Пламб.

"На даний момент ми успішно протидіємо, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку", — сказав представник Пентагону. Хоча "це й надалі залишатиметься проблемою, але ми подумали про це та знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", додав він.

Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією терміналів, які підключаються до флоту низькоорбітальних супутників SpaceX. 

Раніше Памб казав, що Пентагон не може змусити компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті.

Також читайте: Пентагон заплатив за контракт із SpaceX на розміщення терміналів Starlink в Україні $23 млн, - Bloomberg

Як зазначає Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламувати у Росії на таких платформах, як сайт електронної комерції Ozon. Їхні продавці кажуть, що вони працюють через підписки, оформлені від імені жителів європейських країн, де ліцензована технологія, і кажуть, що з’єднання працюють — не всередині Росії, а поблизу прикордонних регіонів, таких як окуповані території України. Однак цього тижня користувачі скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням.

Використання армією РФ терміналів Starlink

Нагадуємо, Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу у мережу Інтернет. Спеціальний термінал дає змогу отримаєте доступ в тих районах де немає звичайних наземних систем зв'язку.

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали Starlink. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". 

У березні у Палаті представників Конгресу США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи запроваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією сервісу Starlink у війні проти України.

Автор: 

Пентагон (1417) зв’язок (392) SpaceX (278) Starlink (264)


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Гарна новина...
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09.05.2024 23:11 Відповісти
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09.05.2024 23:24 Відповісти
У Маска там левова частина прибутку від контрактів із пентагоном та ЦРУ. А коли мова заходить про гроші, то весь популізм зникає - just business.
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09.05.2024 23:30 Відповісти
Чого тут вигадувати - автоматично отримувати координати тих старлінків та наводити дрони. П'ять-десять таких прильотів і кацапня буде шарахатися від тих терміналів як чорт від ладану
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09.05.2024 23:27 Відповісти
Главное не ошибиться и по своим не жахнуть...
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10.05.2024 00:09 Відповісти
Ну там уже хлопці з передової коригуватимуть перед запуском. Або там зробити систему "свій/чужий" із ключем шифрування, який щотижня змінюється
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10.05.2024 00:13 Відповісти
Такий брєд. Старлінки свої координати через GPS отримують, що зним на передовій, самі догадайтесь. І буде вам SpaceX ще систему воєних ключів для по суті цивільного звязку вводити.
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10.05.2024 02:12 Відповісти
Как я понял эти старлинки сильно фонят, километров так на 20-30. Но можно узнать точное местонахождение терминала до единиц метров, но это только с разрешения Маска, ну или если Пентагон пнёт Маска
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10.05.2024 00:27 Відповісти
С какой радости. Прикапывают чтобы по сторонам не фонил, только вверх на спутники смотрел, и все.
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10.05.2024 02:13 Відповісти
 
 