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Одноразова грошова допомога після укладення першого контракту: у Міноборони назвали суму виплати військовослужбовцям

Міноборони назвало суму виплати одноразової грошової допомоги військовим

У зв’язку з укладенням першого контракту у 2024 році одноразова грошова допомога військовослужбовцям для рядового складу становить 24 224 гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до указів Президента та рішення Міністерства оборони з 1 лютого 2023 року мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військового становить 20 100 гривень. У зв'язку з укладенням першого контракту в 2024 році одноразова грошова допомога складає: для рядового складу - 24 224 грн, для сержантського і старшинського складу - 27 252 грн, для офіцерського складу - 30 280 грн", - зазначили в Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виплати військовим ЗСУ за знищену техніку окупантів: Міноборони роз’яснило алгоритм дій

Винагороди

Крім того, передбачена додаткова винагорода за участь у бойових діях у розмірі 100 000 гривень з 24.02.2022 згідно з постановою Кабінету міністрів.

Додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями - у розмірі 30 000 грн, а також виплата 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передовій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткову виплату у 70 тисяч грн зможуть отримати військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, - Міноборони

Автор: 

виплати (1037) Міноборони (7329) військовослужбовці (4719)


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Топ коментарі
+29
"Контракт" у виконанні міноборони Умерова.

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11.05.2024 17:08
+15
Х..ло набагато більше своїм воякам платить.
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11.05.2024 17:03
+14
Издеваются?
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11.05.2024 17:02
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Зняв свій лайк з ганчіркою трикольоровою? Лапті - ви такі смердючі, що вас ні з ким не сплутати.
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12.05.2024 10:27 Відповісти
Сказав це одне, а зробив це зовсім інше
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12.05.2024 06:35 Відповісти
До алекса скелі, як воно перекинулося, не моє
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12.05.2024 00:26 Відповісти
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