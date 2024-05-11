Одноразова грошова допомога після укладення першого контракту: у Міноборони назвали суму виплати військовослужбовцям

У зв’язку з укладенням першого контракту у 2024 році одноразова грошова допомога військовослужбовцям для рядового складу становить 24 224 гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до указів Президента та рішення Міністерства оборони з 1 лютого 2023 року мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військового становить 20 100 гривень. У зв'язку з укладенням першого контракту в 2024 році одноразова грошова допомога складає: для рядового складу - 24 224 грн, для сержантського і старшинського складу - 27 252 грн, для офіцерського складу - 30 280 грн", - зазначили в Міноборони.

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Винагороди

Крім того, передбачена додаткова винагорода за участь у бойових діях у розмірі 100 000 гривень з 24.02.2022 згідно з постановою Кабінету міністрів.

Додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями - у розмірі 30 000 грн, а також виплата 70 000 грн за кожні 30 днів перебування на передовій.

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