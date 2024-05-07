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Додаткову виплату у 70 тисяч грн зможуть отримати військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, - Міноборони

Міноборони пояснило, хто отримає додаткову виплату

Доплата 70 тис. грн військовим на передовій – це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата. Їх отримують військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Для кого передбачена

"Кабінет міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень - це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій", - наголосила Калмикова.

Вона відзначила, що ці кошти отримують військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ - роз’яснення Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Нюанси додаткової виплати

"Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога", - пояснила заступниця міністра.

Водночас Калмикова зауважила, що з виплатою цих коштів є нюанс.

"Бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань". Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань", - додала Калмикова.

Читайте також: "Додаткові ризики на передовій": у Міноборони пояснили, кому виплачуватимуть 70 тис. грн

Автор: 

виплати (1036) Міноборони (7318) військовослужбовці (4715) Калмикова Наталія (30)


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Топ коментарі
+11
Дайте вгадаю, оці всі зможуть - СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.

А піхотинці в окопах - хрін.
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07.05.2024 10:55
+10
Держава кине тебе ,синку . Завжди.
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07.05.2024 11:11
+6
С такими хитрожопыми формулировками, никто ничего не получит.
1. Нет никакой "лінії зіткнення з ворогом". Есть "линия фронта", т.е. фортификационные сооружения (окопы, опорники и т.п.) и/или природные/искусственные сооружения (реки, каналы и т.п.) сразу за которыми находятся вражеские войска/позиции. Отдельной расшифровки требует "линия фронта" по Черному морю. Всего этого в постановлении каб.министров НЕТ.
2. " ...в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно".
Бред и сопли по асфальту! "Первый эшелон обороны" может быть растянут на глубину до 20-30 км. от линии фронта. Думаю не надо рассказывать о разнице в службе на "нуле" и в 20 км. от "нуля". И все это "первый эшелон обороны".
"Ротные опорные пункты" располагают там, где удобно/целесообразно/безопасно (ну или там где прикажут). Бывют РОПы и на опасных позициях (в смысле часто прилетает). Но это редкость, т.к. основная задача РОПа - сохранить систему управления войсками, т.е. они ДОЛЖНЫ находится в безопасности.
Почему нельзя было прописать в постановлении четко и конкретно: До 5 км. (например) от линии фронта (т.е. от "нуля")? К чему эти все расплывчатые и хитрожопые формулировки? У меня только один ответ - чтобы не платить.
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07.05.2024 11:21
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07.05.2024 10:43 Відповісти
Про 15 мільйонів можна і поговорити. Коли чоловік живий, то сім'я скидується на екіп, а потім він сам собі купує за бойові. А коли загинув, то і 15 мільйонів знаходяться. Ви скажете, що це все жінці-дітям, але чоловік теж людина. Хто б міг подумати!
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07.05.2024 11:09 Відповісти
Мені сім'я не скидувалася ні на що, всім забезпечила держава, 128 ОГШБр. Сам купив ніж, газовий пальник і тактичні окуляри. Все.
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07.05.2024 13:40 Відповісти
Тю, а чинушки з селищних рад Одеської області з 1 травня отримають більше 100к!
Нащо ризикувати життям?
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07.05.2024 10:45 Відповісти
зможуть, або не зможуть
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07.05.2024 10:51 Відповісти
тарификация поминутная хоть?
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07.05.2024 10:52 Відповісти
Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив'язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань", - додала . Джерело:

ЯКЩО залишишся живий сумарно 30 днів, та тебе не н..... комбат, то отримаєш, якщо ні, то ні.
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07.05.2024 10:55 Відповісти
Ну нормально виногорода є виногородою. Раніше цього не було. Хлопців треба підтримувати бо хто надіяться щоорки що орки нам простять такого не буде. здаватися потрібно було 24 лютого 2022 року. департація у Сибір українців, всіх АТО- інвалідів війни , військових щло воювали - порозстріляють, на Заході там в загалі треш почнеться
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07.05.2024 11:14 Відповісти
Дайте вгадаю, оці всі зможуть - СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.

А піхотинці в окопах - хрін.
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07.05.2024 10:55 Відповісти
Чув ти "фахівець" херов. Я прикордонник, на війні вже третій рік. Нас ось як другий тиждень вивели з Харківської області, де ми виконували завдання на кордоні з підарашкою, де нас крили і в день і в ночі. А отримували ми не 100 К, а лише 30. Бо по документах то не зона бойових дій. В нашому підрозділі були і 200 і 300.
Зараз хочемо витребувати з частини документи, що ми там перебували і подавати до суду.
Але командування морозиться і нічого не хоче давати.
А ти розумнику, краще в ТЦКа сход, не бійся.
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07.05.2024 13:30 Відповісти
То переведись у Західну або в Південну, в чому проблема. Будеш ухилянтів "переганяти" та контрабандистів "трясти". Ні? Не вийде? А чому?

Бачиш у чому проблема, не в одного тебе командування - гівно.
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07.05.2024 14:59 Відповісти
Держава кине тебе ,синку . Завжди.
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07.05.2024 11:11 Відповісти
Фінська держава фінна не кине.
Американська держава американця не кине.
Ізраільстка держава ізраільтянина не кине.
А в українців держава не українська.
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07.05.2024 11:24 Відповісти
Давайте не будемо оцю муйню про національність .
Людина або чесна , або злодій. І це не залежить від національнотсі А злодій - не може бути патріотом .
Для прикладу - патріотичний Львів - одне з найбільш корупційних міст України .
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07.05.2024 11:27 Відповісти
Такого етносу ,як американці взагалі немає - це збірка націй . І змогли побудувати нормальну державу . Коли за основу взяли Бога та дотримання законів
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07.05.2024 11:29 Відповісти
А давайте ХОЧ РАЗ наберемо кабмін з етнічних українців.
І зразу стане видно, чи грає роль національність.
У Львові патріотичні саме прості мешканці - це вони донатять ЗСУ,
і корупції там нізвідки взятись.
Корупція з'являється на етапі розподілу - а це вже до "верхів",
які з українського мають тільки паспорт та прізвище, але не душу.
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07.05.2024 13:29 Відповісти
В ЛЬвові - Садовий - етнічний українець . . Міська рада з українців . Вибирають ї х львів'яни - в основній масі українці - при чому знають ,що вибирають злодіїв . А корупція - як в Московії .

Де ще взяти більших українців чим в ЛЬвові ? Так чого вони крадуть в себе вдома так , як не крадуть євреї ,фіни та американці в своїх країнах?

Але якщо говорити про ДУШУ - то душа якраз національності і немає . Вона ні українська ,ні американська - вона - божої національності . Як Христос ,який ніс Дух не зважаючи на національність .

І взагалі поняття "нації " з'явилося не більше 3 століття назад . Тому ,що це по суті не фізичний об'єкт , ІДЕЯ - яка об'єднує певну спільноту людей . І якщо ця ідея стає способом дискримінації - коли про людину судять - не згідно її якостей - порядності , чесності та справделивості - а тільки по місцю народження та батькам - то місце цій ідеї на звалищі історії ...
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07.05.2024 13:37 Відповісти
Знаєш про корупцію - пиши не на форумі, а в НАБУ, СБУ, ДАП і т.п. А то тут всі такі розумні, всі такі фахівці, всі все знають))))
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07.05.2024 13:42 Відповісти
Садовий львів'янин, але це не робить його етнічним українцем.
Етніка - це виховання, культура, моральні цінності, а не місце народження.
Ярмольнік та Явлінський також щирі львів'яни, що виросли на українському хлібі,
а подивіться на їхні діла. Судити про людину слід за її справами.
Якби Садовий був українцем, то крав би сам у себе, але він краде у лбьвів'ян.
От і думайте, хто він.
Дуже схожий на блондина-очкарика з відомого фільму Гайдая.
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07.05.2024 17:08 Відповісти
Нещодавно приїхав із Польщі.Там сидять " етнічні " українці зі Львівської області, Закарпаття,Івано-Франківської областей, і моляться щоб війна затягнулася,бо їм " по кайфу"( біженці, карти побиту та інше).
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07.05.2024 18:19 Відповісти
С такими хитрожопыми формулировками, никто ничего не получит.
1. Нет никакой "лінії зіткнення з ворогом". Есть "линия фронта", т.е. фортификационные сооружения (окопы, опорники и т.п.) и/или природные/искусственные сооружения (реки, каналы и т.п.) сразу за которыми находятся вражеские войска/позиции. Отдельной расшифровки требует "линия фронта" по Черному морю. Всего этого в постановлении каб.министров НЕТ.
2. " ...в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно".
Бред и сопли по асфальту! "Первый эшелон обороны" может быть растянут на глубину до 20-30 км. от линии фронта. Думаю не надо рассказывать о разнице в службе на "нуле" и в 20 км. от "нуля". И все это "первый эшелон обороны".
"Ротные опорные пункты" располагают там, где удобно/целесообразно/безопасно (ну или там где прикажут). Бывют РОПы и на опасных позициях (в смысле часто прилетает). Но это редкость, т.к. основная задача РОПа - сохранить систему управления войсками, т.е. они ДОЛЖНЫ находится в безопасности.
Почему нельзя было прописать в постановлении четко и конкретно: До 5 км. (например) от линии фронта (т.е. от "нуля")? К чему эти все расплывчатые и хитрожопые формулировки? У меня только один ответ - чтобы не платить.
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07.05.2024 11:21 Відповісти
Смысл в том, чтобы свои своим приписали всё по максимуиу.
А реальным бойцам - болт.
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07.05.2024 11:25 Відповісти
У этих "свои" на фронте не воюют. Максимум по тылам шарятся. И в деньгах особо не нуждаются.
Это "постановление" 100% популизм с коррупционным механизмом реализации. Кто-то ожидал чего-то другого от этой власти? У них ВСЁ такое!
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07.05.2024 11:35 Відповісти
Так же было и удостоверением чернобыльца.
Ушлые приезжали з зону, ставили печать в командировочное,
и уезжали, и получали потом льготы.
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07.05.2024 13:32 Відповісти
зявилися фальшиві убд -істи...сидівши на диванах..їх писали в накази...за їх отримували гроші..тепер вони вже пільговики.. чи тут буде де саме?? мабуть..бо про схеми липових убдістів ніхто ще ніде не спробував ЗМІ РОЗСЛІДУВАТИ..МАБУТЬ ЦЕ ЗОНА ЗАБОРОНЕНА..
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07.05.2024 21:25 Відповісти
70 тысяч це добре, але краще буде, сотні літаків, тисячі танків і мільйони снарядів.
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07.05.2024 11:23 Відповісти
А поліцаї тут до чого?
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07.05.2024 16:28 Відповісти
Гадаю, при гарантованій зарплатні 200,000 грн на місяць для воїнів, які перебувають в точках високого ризику зняло би питання мобілізації. Якщо сплачувати таку зарплатню для 100,000 воїнів, це буде $6 мільярдів на рік (минулого року захід надіслав більше $60 мільярдів грошима + зброя).
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07.05.2024 23:21 Відповісти
 
 