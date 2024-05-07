Додаткову виплату у 70 тисяч грн зможуть отримати військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, - Міноборони
Доплата 70 тис. грн військовим на передовій – це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата. Їх отримують військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
Для кого передбачена
"Кабінет міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. 70 тисяч гривень - це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій", - наголосила Калмикова.
Вона відзначила, що ці кошти отримують військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.
Нюанси додаткової виплати
"Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно. Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях, а також на території ворога", - пояснила заступниця міністра.
Водночас Калмикова зауважила, що з виплатою цих коштів є нюанс.
"Бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань". Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань", - додала Калмикова.
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Нащо ризикувати життям?
ЯКЩО залишишся живий сумарно 30 днів, та тебе не н..... комбат, то отримаєш, якщо ні, то ні.
А піхотинці в окопах - хрін.
Зараз хочемо витребувати з частини документи, що ми там перебували і подавати до суду.
Але командування морозиться і нічого не хоче давати.
А ти розумнику, краще в ТЦКа сход, не бійся.
Бачиш у чому проблема, не в одного тебе командування - гівно.
Американська держава американця не кине.
Ізраільстка держава ізраільтянина не кине.
А в українців держава не українська.
Людина або чесна , або злодій. І це не залежить від національнотсі А злодій - не може бути патріотом .
Для прикладу - патріотичний Львів - одне з найбільш корупційних міст України .
І зразу стане видно, чи грає роль національність.
У Львові патріотичні саме прості мешканці - це вони донатять ЗСУ,
і корупції там нізвідки взятись.
Корупція з'являється на етапі розподілу - а це вже до "верхів",
які з українського мають тільки паспорт та прізвище, але не душу.
Де ще взяти більших українців чим в ЛЬвові ? Так чого вони крадуть в себе вдома так , як не крадуть євреї ,фіни та американці в своїх країнах?
Але якщо говорити про ДУШУ - то душа якраз національності і немає . Вона ні українська ,ні американська - вона - божої національності . Як Христос ,який ніс Дух не зважаючи на національність .
І взагалі поняття "нації " з'явилося не більше 3 століття назад . Тому ,що це по суті не фізичний об'єкт , ІДЕЯ - яка об'єднує певну спільноту людей . І якщо ця ідея стає способом дискримінації - коли про людину судять - не згідно її якостей - порядності , чесності та справделивості - а тільки по місцю народження та батькам - то місце цій ідеї на звалищі історії ...
Етніка - це виховання, культура, моральні цінності, а не місце народження.
Ярмольнік та Явлінський також щирі львів'яни, що виросли на українському хлібі,
а подивіться на їхні діла. Судити про людину слід за її справами.
Якби Садовий був українцем, то крав би сам у себе, але він краде у лбьвів'ян.
От і думайте, хто він.
Дуже схожий на блондина-очкарика з відомого фільму Гайдая.
1. Нет никакой "лінії зіткнення з ворогом". Есть "линия фронта", т.е. фортификационные сооружения (окопы, опорники и т.п.) и/или природные/искусственные сооружения (реки, каналы и т.п.) сразу за которыми находятся вражеские войска/позиции. Отдельной расшифровки требует "линия фронта" по Черному морю. Всего этого в постановлении каб.министров НЕТ.
2. " ...в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно".
Бред и сопли по асфальту! "Первый эшелон обороны" может быть растянут на глубину до 20-30 км. от линии фронта. Думаю не надо рассказывать о разнице в службе на "нуле" и в 20 км. от "нуля". И все это "первый эшелон обороны".
"Ротные опорные пункты" располагают там, где удобно/целесообразно/безопасно (ну или там где прикажут). Бывют РОПы и на опасных позициях (в смысле часто прилетает). Но это редкость, т.к. основная задача РОПа - сохранить систему управления войсками, т.е. они ДОЛЖНЫ находится в безопасности.
Почему нельзя было прописать в постановлении четко и конкретно: До 5 км. (например) от линии фронта (т.е. от "нуля")? К чему эти все расплывчатые и хитрожопые формулировки? У меня только один ответ - чтобы не платить.
А реальным бойцам - болт.
Это "постановление" 100% популизм с коррупционным механизмом реализации. Кто-то ожидал чего-то другого от этой власти? У них ВСЁ такое!
Ушлые приезжали з зону, ставили печать в командировочное,
и уезжали, и получали потом льготы.