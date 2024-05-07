Дополнительную выплату в 70 тысяч грн смогут получить военные, выполняющие боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны, - Минобороны
Доплата 70 тыс. грн военным на передовой - это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата. Их получают военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Для кого предусмотрена
"Кабинет министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. 70 тысяч гривен - это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой", - подчеркнула Калмыкова.
Она отметила, что эти средства получают военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.
Нюансы дополнительной выплаты
"Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны, или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага", - пояснила заместитель министра.
В то же время Калмыкова отметила, что с выплатой этих средств есть нюанс.
"Боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач". То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач", - добавила Калмыкова.
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Нащо ризикувати життям?
ЯКЩО залишишся живий сумарно 30 днів, та тебе не н..... комбат, то отримаєш, якщо ні, то ні.
А піхотинці в окопах - хрін.
Зараз хочемо витребувати з частини документи, що ми там перебували і подавати до суду.
Але командування морозиться і нічого не хоче давати.
А ти розумнику, краще в ТЦКа сход, не бійся.
Бачиш у чому проблема, не в одного тебе командування - гівно.
Американська держава американця не кине.
Ізраільстка держава ізраільтянина не кине.
А в українців держава не українська.
Людина або чесна , або злодій. І це не залежить від національнотсі А злодій - не може бути патріотом .
Для прикладу - патріотичний Львів - одне з найбільш корупційних міст України .
І зразу стане видно, чи грає роль національність.
У Львові патріотичні саме прості мешканці - це вони донатять ЗСУ,
і корупції там нізвідки взятись.
Корупція з'являється на етапі розподілу - а це вже до "верхів",
які з українського мають тільки паспорт та прізвище, але не душу.
Де ще взяти більших українців чим в ЛЬвові ? Так чого вони крадуть в себе вдома так , як не крадуть євреї ,фіни та американці в своїх країнах?
Але якщо говорити про ДУШУ - то душа якраз національності і немає . Вона ні українська ,ні американська - вона - божої національності . Як Христос ,який ніс Дух не зважаючи на національність .
І взагалі поняття "нації " з'явилося не більше 3 століття назад . Тому ,що це по суті не фізичний об'єкт , ІДЕЯ - яка об'єднує певну спільноту людей . І якщо ця ідея стає способом дискримінації - коли про людину судять - не згідно її якостей - порядності , чесності та справделивості - а тільки по місцю народження та батькам - то місце цій ідеї на звалищі історії ...
Етніка - це виховання, культура, моральні цінності, а не місце народження.
Ярмольнік та Явлінський також щирі львів'яни, що виросли на українському хлібі,
а подивіться на їхні діла. Судити про людину слід за її справами.
Якби Садовий був українцем, то крав би сам у себе, але він краде у лбьвів'ян.
От і думайте, хто він.
Дуже схожий на блондина-очкарика з відомого фільму Гайдая.
1. Нет никакой "лінії зіткнення з ворогом". Есть "линия фронта", т.е. фортификационные сооружения (окопы, опорники и т.п.) и/или природные/искусственные сооружения (реки, каналы и т.п.) сразу за которыми находятся вражеские войска/позиции. Отдельной расшифровки требует "линия фронта" по Черному морю. Всего этого в постановлении каб.министров НЕТ.
2. " ...в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно".
Бред и сопли по асфальту! "Первый эшелон обороны" может быть растянут на глубину до 20-30 км. от линии фронта. Думаю не надо рассказывать о разнице в службе на "нуле" и в 20 км. от "нуля". И все это "первый эшелон обороны".
"Ротные опорные пункты" располагают там, где удобно/целесообразно/безопасно (ну или там где прикажут). Бывют РОПы и на опасных позициях (в смысле часто прилетает). Но это редкость, т.к. основная задача РОПа - сохранить систему управления войсками, т.е. они ДОЛЖНЫ находится в безопасности.
Почему нельзя было прописать в постановлении четко и конкретно: До 5 км. (например) от линии фронта (т.е. от "нуля")? К чему эти все расплывчатые и хитрожопые формулировки? У меня только один ответ - чтобы не платить.
А реальным бойцам - болт.
Это "постановление" 100% популизм с коррупционным механизмом реализации. Кто-то ожидал чего-то другого от этой власти? У них ВСЁ такое!
Ушлые приезжали з зону, ставили печать в командировочное,
и уезжали, и получали потом льготы.