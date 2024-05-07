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Дополнительную выплату в 70 тысяч грн смогут получить военные, выполняющие боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны, - Минобороны

Міноборони пояснило, хто отримає додаткову виплату

Доплата 70 тыс. грн военным на передовой - это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата. Их получают военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Для кого предусмотрена

"Кабинет министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. 70 тысяч гривен - это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой", - подчеркнула Калмыкова.

Она отметила, что эти средства получают военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ - разъяснение Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Нюансы дополнительной выплаты

"Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны, или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага", - пояснила заместитель министра.

В то же время Калмыкова отметила, что с выплатой этих средств есть нюанс.

"Боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач". То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач", - добавила Калмыкова.

Читайте также: "Дополнительные риски на передовой": в Минобороны объяснили, кому будут выплачивать 70 тыс. грн

Автор: 

выплаты (644) Минобороны (9296) военнослужащие (6107) Калмыкова Наталья (22)


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Топ комментарии
+11
Дайте вгадаю, оці всі зможуть - СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.

А піхотинці в окопах - хрін.
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07.05.2024 10:55
+10
Держава кине тебе ,синку . Завжди.
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07.05.2024 11:11
+6
С такими хитрожопыми формулировками, никто ничего не получит.
1. Нет никакой "лінії зіткнення з ворогом". Есть "линия фронта", т.е. фортификационные сооружения (окопы, опорники и т.п.) и/или природные/искусственные сооружения (реки, каналы и т.п.) сразу за которыми находятся вражеские войска/позиции. Отдельной расшифровки требует "линия фронта" по Черному морю. Всего этого в постановлении каб.министров НЕТ.
2. " ...в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно".
Бред и сопли по асфальту! "Первый эшелон обороны" может быть растянут на глубину до 20-30 км. от линии фронта. Думаю не надо рассказывать о разнице в службе на "нуле" и в 20 км. от "нуля". И все это "первый эшелон обороны".
"Ротные опорные пункты" располагают там, где удобно/целесообразно/безопасно (ну или там где прикажут). Бывют РОПы и на опасных позициях (в смысле часто прилетает). Но это редкость, т.к. основная задача РОПа - сохранить систему управления войсками, т.е. они ДОЛЖНЫ находится в безопасности.
Почему нельзя было прописать в постановлении четко и конкретно: До 5 км. (например) от линии фронта (т.е. от "нуля")? К чему эти все расплывчатые и хитрожопые формулировки? У меня только один ответ - чтобы не платить.
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07.05.2024 11:21
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07.05.2024 10:43 Ответить
Про 15 мільйонів можна і поговорити. Коли чоловік живий, то сім'я скидується на екіп, а потім він сам собі купує за бойові. А коли загинув, то і 15 мільйонів знаходяться. Ви скажете, що це все жінці-дітям, але чоловік теж людина. Хто б міг подумати!
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07.05.2024 11:09 Ответить
Мені сім'я не скидувалася ні на що, всім забезпечила держава, 128 ОГШБр. Сам купив ніж, газовий пальник і тактичні окуляри. Все.
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07.05.2024 13:40 Ответить
Тю, а чинушки з селищних рад Одеської області з 1 травня отримають більше 100к!
Нащо ризикувати життям?
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07.05.2024 10:45 Ответить
зможуть, або не зможуть
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07.05.2024 10:51 Ответить
тарификация поминутная хоть?
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07.05.2024 10:52 Ответить
Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив'язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань", - додала . Джерело:

ЯКЩО залишишся живий сумарно 30 днів, та тебе не н..... комбат, то отримаєш, якщо ні, то ні.
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07.05.2024 10:55 Ответить
Ну нормально виногорода є виногородою. Раніше цього не було. Хлопців треба підтримувати бо хто надіяться щоорки що орки нам простять такого не буде. здаватися потрібно було 24 лютого 2022 року. департація у Сибір українців, всіх АТО- інвалідів війни , військових щло воювали - порозстріляють, на Заході там в загалі треш почнеться
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07.05.2024 11:14 Ответить
Дайте вгадаю, оці всі зможуть - СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.

А піхотинці в окопах - хрін.
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07.05.2024 10:55 Ответить
Чув ти "фахівець" херов. Я прикордонник, на війні вже третій рік. Нас ось як другий тиждень вивели з Харківської області, де ми виконували завдання на кордоні з підарашкою, де нас крили і в день і в ночі. А отримували ми не 100 К, а лише 30. Бо по документах то не зона бойових дій. В нашому підрозділі були і 200 і 300.
Зараз хочемо витребувати з частини документи, що ми там перебували і подавати до суду.
Але командування морозиться і нічого не хоче давати.
А ти розумнику, краще в ТЦКа сход, не бійся.
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07.05.2024 13:30 Ответить
То переведись у Західну або в Південну, в чому проблема. Будеш ухилянтів "переганяти" та контрабандистів "трясти". Ні? Не вийде? А чому?

Бачиш у чому проблема, не в одного тебе командування - гівно.
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07.05.2024 14:59 Ответить
Держава кине тебе ,синку . Завжди.
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07.05.2024 11:11 Ответить
Фінська держава фінна не кине.
Американська держава американця не кине.
Ізраільстка держава ізраільтянина не кине.
А в українців держава не українська.
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07.05.2024 11:24 Ответить
Давайте не будемо оцю муйню про національність .
Людина або чесна , або злодій. І це не залежить від національнотсі А злодій - не може бути патріотом .
Для прикладу - патріотичний Львів - одне з найбільш корупційних міст України .
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07.05.2024 11:27 Ответить
Такого етносу ,як американці взагалі немає - це збірка націй . І змогли побудувати нормальну державу . Коли за основу взяли Бога та дотримання законів
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07.05.2024 11:29 Ответить
А давайте ХОЧ РАЗ наберемо кабмін з етнічних українців.
І зразу стане видно, чи грає роль національність.
У Львові патріотичні саме прості мешканці - це вони донатять ЗСУ,
і корупції там нізвідки взятись.
Корупція з'являється на етапі розподілу - а це вже до "верхів",
які з українського мають тільки паспорт та прізвище, але не душу.
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07.05.2024 13:29 Ответить
В ЛЬвові - Садовий - етнічний українець . . Міська рада з українців . Вибирають ї х львів'яни - в основній масі українці - при чому знають ,що вибирають злодіїв . А корупція - як в Московії .

Де ще взяти більших українців чим в ЛЬвові ? Так чого вони крадуть в себе вдома так , як не крадуть євреї ,фіни та американці в своїх країнах?

Але якщо говорити про ДУШУ - то душа якраз національності і немає . Вона ні українська ,ні американська - вона - божої національності . Як Христос ,який ніс Дух не зважаючи на національність .

І взагалі поняття "нації " з'явилося не більше 3 століття назад . Тому ,що це по суті не фізичний об'єкт , ІДЕЯ - яка об'єднує певну спільноту людей . І якщо ця ідея стає способом дискримінації - коли про людину судять - не згідно її якостей - порядності , чесності та справделивості - а тільки по місцю народження та батькам - то місце цій ідеї на звалищі історії ...
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07.05.2024 13:37 Ответить
Знаєш про корупцію - пиши не на форумі, а в НАБУ, СБУ, ДАП і т.п. А то тут всі такі розумні, всі такі фахівці, всі все знають))))
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07.05.2024 13:42 Ответить
Садовий львів'янин, але це не робить його етнічним українцем.
Етніка - це виховання, культура, моральні цінності, а не місце народження.
Ярмольнік та Явлінський також щирі львів'яни, що виросли на українському хлібі,
а подивіться на їхні діла. Судити про людину слід за її справами.
Якби Садовий був українцем, то крав би сам у себе, але він краде у лбьвів'ян.
От і думайте, хто він.
Дуже схожий на блондина-очкарика з відомого фільму Гайдая.
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07.05.2024 17:08 Ответить
Нещодавно приїхав із Польщі.Там сидять " етнічні " українці зі Львівської області, Закарпаття,Івано-Франківської областей, і моляться щоб війна затягнулася,бо їм " по кайфу"( біженці, карти побиту та інше).
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07.05.2024 18:19 Ответить
С такими хитрожопыми формулировками, никто ничего не получит.
1. Нет никакой "лінії зіткнення з ворогом". Есть "линия фронта", т.е. фортификационные сооружения (окопы, опорники и т.п.) и/или природные/искусственные сооружения (реки, каналы и т.п.) сразу за которыми находятся вражеские войска/позиции. Отдельной расшифровки требует "линия фронта" по Черному морю. Всего этого в постановлении каб.министров НЕТ.
2. " ...в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно".
Бред и сопли по асфальту! "Первый эшелон обороны" может быть растянут на глубину до 20-30 км. от линии фронта. Думаю не надо рассказывать о разнице в службе на "нуле" и в 20 км. от "нуля". И все это "первый эшелон обороны".
"Ротные опорные пункты" располагают там, где удобно/целесообразно/безопасно (ну или там где прикажут). Бывют РОПы и на опасных позициях (в смысле часто прилетает). Но это редкость, т.к. основная задача РОПа - сохранить систему управления войсками, т.е. они ДОЛЖНЫ находится в безопасности.
Почему нельзя было прописать в постановлении четко и конкретно: До 5 км. (например) от линии фронта (т.е. от "нуля")? К чему эти все расплывчатые и хитрожопые формулировки? У меня только один ответ - чтобы не платить.
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07.05.2024 11:21 Ответить
Смысл в том, чтобы свои своим приписали всё по максимуиу.
А реальным бойцам - болт.
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07.05.2024 11:25 Ответить
У этих "свои" на фронте не воюют. Максимум по тылам шарятся. И в деньгах особо не нуждаются.
Это "постановление" 100% популизм с коррупционным механизмом реализации. Кто-то ожидал чего-то другого от этой власти? У них ВСЁ такое!
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07.05.2024 11:35 Ответить
Так же было и удостоверением чернобыльца.
Ушлые приезжали з зону, ставили печать в командировочное,
и уезжали, и получали потом льготы.
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07.05.2024 13:32 Ответить
зявилися фальшиві убд -істи...сидівши на диванах..їх писали в накази...за їх отримували гроші..тепер вони вже пільговики.. чи тут буде де саме?? мабуть..бо про схеми липових убдістів ніхто ще ніде не спробував ЗМІ РОЗСЛІДУВАТИ..МАБУТЬ ЦЕ ЗОНА ЗАБОРОНЕНА..
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07.05.2024 21:25 Ответить
70 тысяч це добре, але краще буде, сотні літаків, тисячі танків і мільйони снарядів.
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07.05.2024 11:23 Ответить
А поліцаї тут до чого?
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07.05.2024 16:28 Ответить
Гадаю, при гарантованій зарплатні 200,000 грн на місяць для воїнів, які перебувають в точках високого ризику зняло би питання мобілізації. Якщо сплачувати таку зарплатню для 100,000 воїнів, це буде $6 мільярдів на рік (минулого року захід надіслав більше $60 мільярдів грошима + зброя).
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07.05.2024 23:21 Ответить
 
 