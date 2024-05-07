Дополнительную выплату в 70 тысяч грн смогут получить военные, выполняющие боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны, - Минобороны

Доплата 70 тыс. грн военным на передовой - это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата. Их получают военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Для кого предусмотрена

"Кабинет министров утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. 70 тысяч гривен - это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой", - подчеркнула Калмыкова.

Она отметила, что эти средства получают военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские.

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Нюансы дополнительной выплаты

"Эта выплата предусмотрена именно для тех, кто непосредственно находится на линии соприкосновения с врагом. Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны, или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях, а также на территории врага", - пояснила заместитель министра.

В то же время Калмыкова отметила, что с выплатой этих средств есть нюанс.

"Боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, поэтому по выплате 70 тысяч формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач". То есть к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач", - добавила Калмыкова.

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