Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ – разъяснение Минобороны. ИНФОГРАФИКА
В Министерстве обороны Украины объяснили, какое денежное обеспечение предусмотрено для военнослужащих ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения составляет 20100 грн.
Единовременное денежное пособие при заключении первого контракта в 2020 году составляет:
- рядовой состав - 24224 грн;
- сержантский и старшинский состав - 27252 грн;
- офицерский состав - 30280 грн.
Дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях - 100000 грн.
Дополнительное вознаграждение за выполнение специальных заданий вне боевых действий - 30000 грн.
Единовременное вознаграждение за задание на линии соприкосновения (за каждые 30 дней) - 70000 грн.
Выплата раненым, которые не могут выполнять свои обязанности - 20100 грн.
Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров: 15000 - 30000 грн.
Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения - 2350 грн.
Сохранение денежного обеспечения в случае плена или пропажи без вести - 100000 грн.
Размер вознаграждения за уничтоженную (захваченную) технику врага составляет от 12180 грн до 243600 грн.
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"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і будете смоктати лапу. Джерело:
Получається $5000 тільки якщо ти поранений інструктор учбових центрів у званні офіцер-сержант, 30 днів на нулі виконуєш спеціальні завданя поза бойовими діями
Десь пійсятка ще пропала, яку отримують всякі штабні полкани. Мабуть не дуже хочуть афішувати цих "мазаних" )
Чи може?