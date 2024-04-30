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Новости Война
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Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ – разъяснение Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Грошове забезпечення у ЗСУ

В Министерстве обороны Украины объяснили, какое денежное обеспечение предусмотрено для военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Грошове забезпечення у ЗСУ

Минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения составляет 20100 грн.

Единовременное денежное пособие при заключении первого контракта в 2020 году составляет:

  • рядовой состав - 24224 грн;
  • сержантский и старшинский состав - 27252 грн;
  • офицерский состав - 30280 грн.

Дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях - 100000 грн.

Дополнительное вознаграждение за выполнение специальных заданий вне боевых действий - 30000 грн.

Единовременное вознаграждение за задание на линии соприкосновения (за каждые 30 дней) - 70000 грн.

Грошове забезпечення у ЗСУ

Читайте также: "Дополнительные риски на передовой": в Минобороны объяснили, кому будут выплачивать 70 тыс. грн

Выплата раненым, которые не могут выполнять свои обязанности - 20100 грн.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров: 15000 - 30000 грн.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения - 2350 грн.

Сохранение денежного обеспечения в случае плена или пропажи без вести - 100000 грн.

Види грошового забезпечення у ЗСУ

Размер вознаграждения за уничтоженную (захваченную) технику врага составляет от 12180 грн до 243600 грн.

Виплати за знищену техніку

Читайте также: Спикер Минобороны Лазуткин рассказал о выплатах за уничтоженную технику россиян: 50 тысяч гривен - за танк и 100 тысяч - за самолет или вертолет

Автор: 

выплаты (642) Минобороны (9287) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+11
Роз'яснення від слуг урода ми вже чули:
"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і будете смоктати лапу. Джерело:
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30.04.2024 19:39
+8
А для покалічених хлопців так само 700 гр/місяць і виведення поза штат?
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30.04.2024 19:41
+8
Після слів "Держава гарантує" дальше можна не читати і не слухати.
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30.04.2024 20:15
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Правила форума Совет форумчан
Роз'яснення від слуг урода ми вже чули:
"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і будете смоктати лапу. Джерело:
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30.04.2024 19:39 Ответить
От класно було б, що ти ще й парашинців так ненавидів.
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30.04.2024 19:43 Ответить
от тільки управляють нашою країною не парашинці, а ті, хто на відео
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30.04.2024 20:12 Ответить
А ця пані, яка таке заявила, хіба не парашниця? Ви подивіться на її ім'я і прізвище...
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30.04.2024 20:16 Ответить
А для покалічених хлопців так само 700 гр/місяць і виведення поза штат?
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30.04.2024 19:41 Ответить
Получается 5тыс баксов,против 2К$ кацапских-но желающих нет...Может за 3тыс нанимать кацапов и нехай друг с другом воюют,раз эти падлы без войны жить не могут...Когда друг друга уничтожат-мы войдем в Москву,открутить член куйлуше,оленеводу и патрушеву.
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30.04.2024 19:42 Ответить
Ага.
Получається $5000 тільки якщо ти поранений інструктор учбових центрів у званні офіцер-сержант, 30 днів на нулі виконуєш спеціальні завданя поза бойовими діями
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30.04.2024 20:24 Ответить
Да я насчитал,если на нуле воюещь 20К+100К+70К=190000 Кацапам получается меньше платят.. Я ж говорю,нужно рекрутировать их желающих за 2.5-3К,с обещаниями не ****...,не сажать на бутылку,не швабрить и выдавать НАТОвский сухпай....и нехай друг дружку гамселят двухтысячники против трехтысячников
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30.04.2024 20:54 Ответить
Я так розумію що _або_100тис, _або_ 70тис.
Десь пійсятка ще пропала, яку отримують всякі штабні полкани. Мабуть не дуже хочуть афішувати цих "мазаних" )
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30.04.2024 23:13 Ответить
Росіиськии легіон - якии заходив воювати в Білгородську обл - казав шо наикращі вояки в іх рядах - це бувші пригожинці
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30.04.2024 20:03 Ответить
про техніку повне наїбалово. ще нікому нічого не заплатили, хоча були всі докази. артилеристи розказували і дронщики.
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30.04.2024 20:04 Ответить
За крейсер мацкву заплатили, от це точно знаю... І машину подарували комусь там.
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30.04.2024 20:13 Ответить
Після слів "Держава гарантує" дальше можна не читати і не слухати.
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30.04.2024 20:15 Ответить
Профессиональных военных 30 -50 тысяч и в тылу устраивает. Плюс еще украсть ГСМ можно.
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30.04.2024 20:27 Ответить
Так "устраіваєт" що черги бажаючих в ТЦК. ТЦКшніки бігають розганяють ці черги. Бусіками
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30.04.2024 23:23 Ответить
З урахуванням + нових бригад, я так розумію, утримання буде нараховуватись за рахунок ТЦК-ашників, які підривають економічний потенціал держави бездарним виконанням наказу/пдану про поповнення особового складу
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30.04.2024 20:29 Ответить
думаю шо буде все як і раніше-- все за свої кошти
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30.04.2024 20:37 Ответить
Це як коломойша обіцяв платити за кожну голову
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30.04.2024 20:57 Ответить
не Коломойша, Кало мойша!
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30.04.2024 21:20 Ответить
Мабуть усі депутати побіжать контракт підписувати. Адже так не може бути, щоб людина, яка ризикує своїм життям заробляла менше, ніж яка протирає штани (шкодить) в тилу.
Чи може?
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01.05.2024 06:59 Ответить
 
 