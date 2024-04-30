Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ – разъяснение Минобороны. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве обороны Украины объяснили, какое денежное обеспечение предусмотрено для военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения составляет 20100 грн.

Единовременное денежное пособие при заключении первого контракта в 2020 году составляет:

рядовой состав - 24224 грн;

сержантский и старшинский состав - 27252 грн;

офицерский состав - 30280 грн.

Дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях - 100000 грн.

Дополнительное вознаграждение за выполнение специальных заданий вне боевых действий - 30000 грн.

Единовременное вознаграждение за задание на линии соприкосновения (за каждые 30 дней) - 70000 грн.

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Выплата раненым, которые не могут выполнять свои обязанности - 20100 грн.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров: 15000 - 30000 грн.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения - 2350 грн.

Сохранение денежного обеспечения в случае плена или пропажи без вести - 100000 грн.

Размер вознаграждения за уничтоженную (захваченную) технику врага составляет от 12180 грн до 243600 грн.

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