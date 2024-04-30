Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ - роз’яснення Міноборони. ІНФОГРАФІКА
У Міністерстві оборони України пояснили, яке грошове забезпечення передбачено для військовослужбовців ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення складає 20100 грн.
Одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту у 2020 році складає:
- рядовий склад - 24224 грн
- сержантський і старшинський склад - 27252 грн
- офіцерський склад - 30280 грн
Додаткова винагорода за участь у бойових діях - 100000 грн
Додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями - 30000 грн
Одноразова винагорода за завдання на лінії зіткнення (за кожні 30 днів) - 70000 грн
Виплата пораненим, які не можуть виконувати свої обов'язки - 20100 грн
Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів: 15000 - 30000 грн
Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану - 2350 грн
Збереження грошового забезпечення у разі полону чи зникнення без вісти - 100000 грн.
Розмір винагороди за знищену (захоплену) техніку ворога складає від 12180 грн до 243600 грн.
Будь ласка, зачекайте...
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"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і будете смоктати лапу. Джерело:
Получається $5000 тільки якщо ти поранений інструктор учбових центрів у званні офіцер-сержант, 30 днів на нулі виконуєш спеціальні завданя поза бойовими діями
Десь пійсятка ще пропала, яку отримують всякі штабні полкани. Мабуть не дуже хочуть афішувати цих "мазаних" )
Чи може?