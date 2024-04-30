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Новини Війна
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Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ - роз’яснення Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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У Міністерстві оборони України пояснили, яке грошове забезпечення передбачено для військовослужбовців ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Грошове забезпечення у ЗСУ

Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення складає 20100 грн.

Одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту у 2020 році складає:

  • рядовий склад - 24224 грн
  • сержантський і старшинський склад - 27252 грн
  • офіцерський склад - 30280 грн

Додаткова винагорода за участь у бойових діях - 100000 грн

Додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями - 30000 грн

Одноразова винагорода за завдання на лінії зіткнення (за кожні 30 днів) - 70000 грн

Грошове забезпечення у ЗСУ

Читайте також: "Додаткові ризики на передовій": у Міноборони пояснили, кому виплачуватимуть 70 тис. грн

Виплата пораненим, які не можуть виконувати свої обов'язки - 20100 грн

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів: 15000 - 30000 грн

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану - 2350 грн

Збереження грошового забезпечення у разі полону чи зникнення без вісти - 100000 грн.

Види грошового забезпечення у ЗСУ

Розмір винагороди за знищену (захоплену) техніку ворога складає від 12180 грн до 243600 грн.

Виплати за знищену техніку

Також читайте: Речник Міноборони Лазуткін розповів про виплати за знищену техніку росіян: 50 тисяч гривень за танк та 100 тисяч за літак чи гелікоптер

Автор: 

виплати (1034) Міноборони (7306) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+11
Роз'яснення від слуг урода ми вже чули:
"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і будете смоктати лапу. Джерело:
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30.04.2024 19:39
+8
А для покалічених хлопців так само 700 гр/місяць і виведення поза штат?
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30.04.2024 19:41
+8
Після слів "Держава гарантує" дальше можна не читати і не слухати.
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30.04.2024 20:15
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Роз'яснення від слуг урода ми вже чули:
"Я после завтра полечу у Дубай. Там питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудово почуватимуся. А ви сидітимете у війні далі і ховатиметеся в підвалах і будете смоктати лапу. Джерело:
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30.04.2024 19:39 Відповісти
От класно було б, що ти ще й парашинців так ненавидів.
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30.04.2024 19:43 Відповісти
от тільки управляють нашою країною не парашинці, а ті, хто на відео
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30.04.2024 20:12 Відповісти
А ця пані, яка таке заявила, хіба не парашниця? Ви подивіться на її ім'я і прізвище...
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30.04.2024 20:16 Відповісти
А для покалічених хлопців так само 700 гр/місяць і виведення поза штат?
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30.04.2024 19:41 Відповісти
Получается 5тыс баксов,против 2К$ кацапских-но желающих нет...Может за 3тыс нанимать кацапов и нехай друг с другом воюют,раз эти падлы без войны жить не могут...Когда друг друга уничтожат-мы войдем в Москву,открутить член куйлуше,оленеводу и патрушеву.
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30.04.2024 19:42 Відповісти
Ага.
Получається $5000 тільки якщо ти поранений інструктор учбових центрів у званні офіцер-сержант, 30 днів на нулі виконуєш спеціальні завданя поза бойовими діями
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30.04.2024 20:24 Відповісти
Да я насчитал,если на нуле воюещь 20К+100К+70К=190000 Кацапам получается меньше платят.. Я ж говорю,нужно рекрутировать их желающих за 2.5-3К,с обещаниями не ****...,не сажать на бутылку,не швабрить и выдавать НАТОвский сухпай....и нехай друг дружку гамселят двухтысячники против трехтысячников
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30.04.2024 20:54 Відповісти
Я так розумію що _або_100тис, _або_ 70тис.
Десь пійсятка ще пропала, яку отримують всякі штабні полкани. Мабуть не дуже хочуть афішувати цих "мазаних" )
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30.04.2024 23:13 Відповісти
Росіиськии легіон - якии заходив воювати в Білгородську обл - казав шо наикращі вояки в іх рядах - це бувші пригожинці
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30.04.2024 20:03 Відповісти
про техніку повне наїбалово. ще нікому нічого не заплатили, хоча були всі докази. артилеристи розказували і дронщики.
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30.04.2024 20:04 Відповісти
За крейсер мацкву заплатили, от це точно знаю... І машину подарували комусь там.
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30.04.2024 20:13 Відповісти
Після слів "Держава гарантує" дальше можна не читати і не слухати.
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30.04.2024 20:15 Відповісти
Профессиональных военных 30 -50 тысяч и в тылу устраивает. Плюс еще украсть ГСМ можно.
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30.04.2024 20:27 Відповісти
Так "устраіваєт" що черги бажаючих в ТЦК. ТЦКшніки бігають розганяють ці черги. Бусіками
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30.04.2024 23:23 Відповісти
З урахуванням + нових бригад, я так розумію, утримання буде нараховуватись за рахунок ТЦК-ашників, які підривають економічний потенціал держави бездарним виконанням наказу/пдану про поповнення особового складу
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30.04.2024 20:29 Відповісти
думаю шо буде все як і раніше-- все за свої кошти
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30.04.2024 20:37 Відповісти
Це як коломойша обіцяв платити за кожну голову
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30.04.2024 20:57 Відповісти
не Коломойша, Кало мойша!
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30.04.2024 21:20 Відповісти
Мабуть усі депутати побіжать контракт підписувати. Адже так не може бути, щоб людина, яка ризикує своїм життям заробляла менше, ніж яка протирає штани (шкодить) в тилу.
Чи може?
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01.05.2024 06:59 Відповісти
 
 