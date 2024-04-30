Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ - роз’яснення Міноборони. ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві оборони України пояснили, яке грошове забезпечення передбачено для військовослужбовців ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення складає 20100 грн.

Одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту у 2020 році складає:

рядовий склад - 24224 грн

сержантський і старшинський склад - 27252 грн

офіцерський склад - 30280 грн

Додаткова винагорода за участь у бойових діях - 100000 грн

Додаткова винагорода за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями - 30000 грн

Одноразова винагорода за завдання на лінії зіткнення (за кожні 30 днів) - 70000 грн

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Виплата пораненим, які не можуть виконувати свої обов'язки - 20100 грн

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів: 15000 - 30000 грн

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану - 2350 грн

Збереження грошового забезпечення у разі полону чи зникнення без вісти - 100000 грн.

Розмір винагороди за знищену (захоплену) техніку ворога складає від 12180 грн до 243600 грн.

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