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Единовременная денежная помощь после заключения первого контракта: в Минобороны назвали сумму выплаты военнослужащим

Міноборони назвало суму виплати одноразової грошової допомоги військовим

В связи с заключением первого контракта в 2024 году единовременная денежная помощь военнослужащим для рядового состава составляет 24 224 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В соответствии с указами президента и решения Министерства обороны, с 1 февраля 2023 года минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения военного составляет 20 100 гривен. В связи с заключением первого контракта в 2024 году единовременное денежное пособие составляет: для рядового состава - 24 224 грн, для сержантского и старшинского состава - 27 252 грн, для офицерского состава - 30 280 грн", - отметили в Минобороны.

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Вознаграждения

Кроме того, предусмотрено дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях в размере 100 000 гривен с 24.02.2022 согласно постановлению Кабинета Министров.

Дополнительное вознаграждение за выполнение специальных задач вне боевых действий - в размере 30 000 грн, а также выплата 70 000 грн за каждые 30 дней пребывания на передовой.

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Автор: 

выплаты (644) Минобороны (9304) военнослужащие (6110)


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Топ комментарии
+29
"Контракт" у виконанні міноборони Умерова.

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11.05.2024 17:08
+15
Х..ло набагато більше своїм воякам платить.
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11.05.2024 17:03
+14
Издеваются?
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11.05.2024 17:02
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Зняв свій лайк з ганчіркою трикольоровою? Лапті - ви такі смердючі, що вас ні з ким не сплутати.
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12.05.2024 10:27 Ответить
Сказав це одне, а зробив це зовсім інше
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12.05.2024 06:35 Ответить
До алекса скелі, як воно перекинулося, не моє
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12.05.2024 00:26 Ответить
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