Единовременная денежная помощь после заключения первого контракта: в Минобороны назвали сумму выплаты военнослужащим

В связи с заключением первого контракта в 2024 году единовременная денежная помощь военнослужащим для рядового состава составляет 24 224 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В соответствии с указами президента и решения Министерства обороны, с 1 февраля 2023 года минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения военного составляет 20 100 гривен. В связи с заключением первого контракта в 2024 году единовременное денежное пособие составляет: для рядового состава - 24 224 грн, для сержантского и старшинского состава - 27 252 грн, для офицерского состава - 30 280 грн", - отметили в Минобороны.

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Вознаграждения

Кроме того, предусмотрено дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях в размере 100 000 гривен с 24.02.2022 согласно постановлению Кабинета Министров.

Дополнительное вознаграждение за выполнение специальных задач вне боевых действий - в размере 30 000 грн, а также выплата 70 000 грн за каждые 30 дней пребывания на передовой.

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