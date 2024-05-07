Выплаты военным ВСУ за уничтоженную технику оккупантов: Минобороны разъяснило алгоритм действий
За уничтоженную или захваченную технику российского оккупанта военнослужащие Сил обороны получают дополнительное вознаграждение. Уничтожение техники нужно подтвердить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.
Что нужно для начисления выплаты
"Для подтверждения факта уничтожения или захвата техники есть указанный алгоритм. Нужен соответствующий рапорт командира, запись в журнале боевых действий, донесения "смежников", которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники, данные фото- или видеофиксации, акт оприходования трофейного имущества - относительно захваченной техники", - пояснила Калмыкова.
Заместитель министра обороны добавила, что указанные документы передаются по вертикали в органы управления, где принимается решение.
Ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин также рассказал о выплатах за уничтоженную технику россиян: 50 тысяч гривен за танк и 100 тысяч за самолет или вертолет.
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Також взяти виписку з балансу у рашиків....
Це як міф про Стаханова. Працювала купа людей, але "рекорди" ставив сам Стаханов.
Якщо не буде запису в журналє учьота журнала - виплати не будєтъ
За танк - 50 тис гр. ?
ви самі підіть на передову і знищіть танк!
А ще ж є командири,які хоробрих бійців посилають в пекло,щоб ті загинули,бо в них багато
знищеної техніки ворога.....і тоді всі гроші йдуть в кишеню по вертикалі!
А ще потрібно,в разі загибелі Воїна віддавати рідним всі зароблені гроші!!!
значить оркам ви готові платити бешенні гроші,а ЗСУ копійки!
ось які тарифи встановила Верховна Рада:
Бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) - 1 млн доларів
Бойовий вертоліт - 500 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм включно - 25 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню калібру більше 122 мм - 35 тис. доларів
Танк, наземна артилерія (самохідна) - 100 тис. доларів
Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина - 50 тис. доларів
Військове авто, тягач, інженерні машини - 10 тис. доларів
Корабель 1 або 2 рангу - 1 млн доларів
Корабель 3 або 4 рангу - 500 тис. доларів
Судно військового (допоміжного) забезпечення - 200 тис. доларів
Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення - 50 тис. доларів