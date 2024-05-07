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Выплаты военным ВСУ за уничтоженную технику оккупантов: Минобороны разъяснило алгоритм действий

Міноборони про виплати за знищену теїхніку росіян

За уничтоженную или захваченную технику российского оккупанта военнослужащие Сил обороны получают дополнительное вознаграждение. Уничтожение техники нужно подтвердить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.

Что нужно для начисления выплаты

"Для подтверждения факта уничтожения или захвата техники есть указанный алгоритм. Нужен соответствующий рапорт командира, запись в журнале боевых действий, донесения "смежников", которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники, данные фото- или видеофиксации, акт оприходования трофейного имущества - относительно захваченной техники", - пояснила Калмыкова.

Заместитель министра обороны добавила, что указанные документы передаются по вертикали в органы управления, где принимается решение.

Читайте: Дополнительную выплату в 70 тысяч грн смогут получить военные, выполняющие боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны, - Минобороны

Ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин также рассказал о выплатах за уничтоженную технику россиян: 50 тысяч гривен за танк и 100 тысяч за самолет или вертолет.

Автор: 

выплаты (644) Минобороны (9296) уничтожение (6842) техника (1733) Калмыкова Наталья (22)


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Топ комментарии
+8
Обовязково - підпис руzzкого камандіра ,який підтвердить факт унічтажєнія...
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07.05.2024 12:01
+8
Персональні виплати? Ну навіть не знаю. Лише для того, щоб підтвердити знищення, повинно попрацювати чимало людей. А ще хтось подавав патрони... Мабуть, справедливо нагороджувати задіяні підрозділи в цілому, а не окремих людей.
Це як міф про Стаханова. Працювала купа людей, але "рекорди" ставив сам Стаханов.
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07.05.2024 12:02
+5
совдєпія руліт
Якщо не буде запису в журналє учьота журнала - виплати не будєтъ
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07.05.2024 12:08
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Правила форума Совет форумчан
Обовязково - підпис руzzкого камандіра ,який підтвердить факт унічтажєнія...
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07.05.2024 12:01 Ответить
бо інакше ДБР відкриє кримінальну справу за перевищення ціни, як по Свинарчукам
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07.05.2024 12:19 Ответить
Потрібно викликати поліцейських щоб зафіксувати знищення, опитати свідків Єгови...
Також взяти виписку з балансу у рашиків....
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07.05.2024 12:02 Ответить
Й обов"язково справку від ТЦК, бо без їхнього "благословення" тепер навіть не перднеш.
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07.05.2024 13:11 Ответить
Персональні виплати? Ну навіть не знаю. Лише для того, щоб підтвердити знищення, повинно попрацювати чимало людей. А ще хтось подавав патрони... Мабуть, справедливо нагороджувати задіяні підрозділи в цілому, а не окремих людей.
Це як міф про Стаханова. Працювала купа людей, але "рекорди" ставив сам Стаханов.
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07.05.2024 12:02 Ответить
совдєпія руліт
Якщо не буде запису в журналє учьота журнала - виплати не будєтъ
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07.05.2024 12:08 Ответить
Алгорітм такий - за 23 рік в Україні з'явилось 1200 нових мільонерів, у доларах звичайно, і це не військові. Це при тому шо єкономіка стоїть. Начому вони стали мільонерами - тіки на розкраданні коштів в ЗСУ. А інваліди вимушені встроювати піши ходи, шоб зібрати побратиму на протези. Держава-ганьба, держава-гнида ,презедент-гнида. І шо далі.
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07.05.2024 12:13 Ответить
Ох і підари ці міністерські криси!
За танк - 50 тис гр. ?
ви самі підіть на передову і знищіть танк!
А ще ж є командири,які хоробрих бійців посилають в пекло,щоб ті загинули,бо в них багато
знищеної техніки ворога.....і тоді всі гроші йдуть в кишеню по вертикалі!
А ще потрібно,в разі загибелі Воїна віддавати рідним всі зароблені гроші!!!
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07.05.2024 12:21 Ответить
Тільки що скидував побратиму фото спаленої бехи. Перед нашими позиціями все забито спаленою технікою. Шось ніхто нам нічого не виплачував )))
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07.05.2024 12:25 Ответить
Кончена влада,чому ви так знецінюєте подвиг,та роботу Воїнів ЗСУ ?
значить оркам ви готові платити бешенні гроші,а ЗСУ копійки!
ось які тарифи встановила Верховна Рада:
Бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) - 1 млн доларів
Бойовий вертоліт - 500 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм включно - 25 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню калібру більше 122 мм - 35 тис. доларів
Танк, наземна артилерія (самохідна) - 100 тис. доларів
Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина - 50 тис. доларів
Військове авто, тягач, інженерні машини - 10 тис. доларів
Корабель 1 або 2 рангу - 1 млн доларів
Корабель 3 або 4 рангу - 500 тис. доларів
Судно військового (допоміжного) забезпечення - 200 тис. доларів
Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення - 50 тис. доларів
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07.05.2024 12:28 Ответить
Гарне питання. Тобто, ті хто сидять в окопах і перші приймають на себе КАБи, танкові та артилерійські снаряди, то вони не приймають участі у знищені ТЕХНІКИ ? Лише ті мають премії, хто приїхав, вистрілив чи направив дрон-камікадзе ? От несправедливо ! Мають всі в бригаді, батальйоні отримувати ці виплати або розділити їх у якомусь співвідношенні. Оце й справедливо. Платити треба за ризик.
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07.05.2024 12:31 Ответить
Дно! Всі чудово знають, що ніяких виплат не було й не буде. Все це дешева балаканина. Взагалі не розумію, навіщо цензор розміщує такого роду "новини" у себе на сторінках, бо це стає дуже схожим на "новини" телемархфону.
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07.05.2024 13:13 Ответить
Коротше, простіше здати танк в прійомку чим цей совок пройти
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07.05.2024 19:54 Ответить
 
 