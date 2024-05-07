Выплаты военным ВСУ за уничтоженную технику оккупантов: Минобороны разъяснило алгоритм действий

За уничтоженную или захваченную технику российского оккупанта военнослужащие Сил обороны получают дополнительное вознаграждение. Уничтожение техники нужно подтвердить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.

Что нужно для начисления выплаты

"Для подтверждения факта уничтожения или захвата техники есть указанный алгоритм. Нужен соответствующий рапорт командира, запись в журнале боевых действий, донесения "смежников", которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники, данные фото- или видеофиксации, акт оприходования трофейного имущества - относительно захваченной техники", - пояснила Калмыкова.

Заместитель министра обороны добавила, что указанные документы передаются по вертикали в органы управления, где принимается решение.

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Ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин также рассказал о выплатах за уничтоженную технику россиян: 50 тысяч гривен за танк и 100 тысяч за самолет или вертолет.