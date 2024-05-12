Повномасштабне вторгення РФ в Україну різко погіршило відносини "Газпрому" з Заходом, у 2023 році доходи компанії впали на 30%, - британська розвідка

На початку травня російський "Газпром" уперше за 25 років відзвітував про збитки за підсумками року. У 2023 році доходи "Газпрому" впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку в розмірі близько 6,9 мільярда доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", у британській розвідці проаналізували, як повномасштабне вторгнення РФ в Україну вплинуло на доходи "Газпрому".

"Вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин із Заходом серйозно обмежили діяльність "Газпрому".

Повна переорієнтація експорту "Газпрому" з європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки щонайменше до 2030 року", - пишуть британські аналітики.

Попри те, що компанії вдалося переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, через інфраструктурні обмеження, вони, ймовірно, становили лише від 5 до 10 відсотків втрачених європейських продажів у 2023 році, зазначено в огляді.

У розвідці припускають, що збільшення або майбутні продажі залежатимуть від будівництва нової інфраструктури, наприклад, газопроводу "Сила Сибіру 2".

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Високе оподаткування доходів "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило можливості та стимули для компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки.

У 2023 році "Газпром" сплатив до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, що становить близько 9% від загальних доходів бюджету РФ, зазначає британська розвідка.

Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення "Газпрому" скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%, додали у відомстві.

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