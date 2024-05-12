Кулеба обговорив із новопризначеним главою МЗС Португалії імплементацію Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Паулу Ранжелом, який нещодавно очолив МЗС Португалії.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, він привітав свого колегу з призначенням на посаду міністра закордонних справ Португалії. Крім цього, дипломати обговорили імплементацію Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та імплементацію "Формули миру" Президента України Володимира Зеленського", - повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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Також глава португальського МЗС висловив рішуче прагнення підтримувати Україну на шляху до членства в Європейський Союз.

До слова, на початку 2024 року Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що Сполучені Штати Америки просуватимуть Формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні.

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