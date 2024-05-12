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Кулеба обговорив із новопризначеним главою МЗС Португалії імплементацію Формули миру

Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Португалії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Паулу Ранжелом, який нещодавно очолив МЗС Португалії.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, він привітав свого колегу з призначенням на посаду міністра закордонних справ Португалії. Крім цього, дипломати обговорили імплементацію Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та імплементацію "Формули миру" Президента України Володимира Зеленського", - повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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Також глава португальського МЗС висловив рішуче прагнення підтримувати Україну на шляху до членства в Європейський Союз.

До слова, на початку 2024 року Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що Сполучені Штати Америки просуватимуть Формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні.

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Автор: 

Португалія (206) Кулеба Дмитро (3604) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+3
Задовбали своїми форумами і формулами. Гинуть люди, руйнуються міста і промисловість і, саме страшне - серед керівників країни є зрадники, озброєння не вистачає. А наш найвеличніший і його шість помічників займаються примарним форумом миру.
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12.05.2024 18:56
+3
Яка НАХ "формула мира", коли Рашка наступає?!
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12.05.2024 19:25
+2
Наша песня хороша - начинай с начала. Формулу уже имплементировали по самые помидоры, Теперь "на часи" форум.
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12.05.2024 18:44
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Наша песня хороша - начинай с начала. Формулу уже имплементировали по самые помидоры, Теперь "на часи" форум.
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12.05.2024 18:44 Відповісти
Задовбали своїми форумами і формулами. Гинуть люди, руйнуються міста і промисловість і, саме страшне - серед керівників країни є зрадники, озброєння не вистачає. А наш найвеличніший і його шість помічників займаються примарним форумом миру.
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12.05.2024 18:56 Відповісти
Помічників наче поменшало, потужного Кубракова зняли, на черзі - Наєм.
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13.05.2024 09:59 Відповісти
В Португалии себе запасной аэродром подготавливает.
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12.05.2024 19:05 Відповісти
Недельку там побудет после Майдана.
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12.05.2024 19:34 Відповісти
заткни хлебало
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12.05.2024 20:32 Відповісти
Це потужне обговорення чи так собі?
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12.05.2024 18:46 Відповісти
Говорильня
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12.05.2024 18:55 Відповісти
Сюрреалізм.
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12.05.2024 19:11 Відповісти
А в нас там кацапи на Харків сунуть! Чи це не на часі? Головне бубочка з формулами.
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12.05.2024 19:21 Відповісти
Яка НАХ "формула мира", коли Рашка наступає?!
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12.05.2024 19:25 Відповісти
Знущаються...
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12.05.2024 19:30 Відповісти
Бред оба несут. Португалец из уважения к коллеге из Украины.
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12.05.2024 19:31 Відповісти
Очень интересная и любопытная страна. Для туристов. И всё. Провинция ЕС---провинциальность. Скажем деликатно, не бедные а скромные. Как болгары при совке. Есть много наших и давно---с 90гг. Так, для статистики и подписи Димка сганял. Это его уровень. В Англию Димку не пускать. Оно в кроссовках шмыгает. Лучше Лану Зеркаль. Эта сможет любой уровень запрячь в нашу телегу. Но мы и такую просрали тогда марте 19г.
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12.05.2024 19:34 Відповісти
Хоч би та "формула" не перетворилась в "будапешський меморандум" тільки в більш широкому складі.
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12.05.2024 20:24 Відповісти
Це ще гірше. Це марення !
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12.05.2024 21:49 Відповісти
Я знаю лише одну формулу. Формулу Ейнштейна. Все інше від політиків, від Боневтіка - це заяви ! Вау, а скільки їх було ! Тільки ***** вже кілька томів НАЗАЯВЛЯВ. Так наш Боневтік хоче перемогти ***** у кількості томів ?
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12.05.2024 21:24 Відповісти
 
 