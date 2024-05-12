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Новости
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Кулеба обсудил с новоназначенным главой МИД Португалии имплементацию Формулы мира

Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним главою МЗС Португалії

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Паулу Ранжелом, недавно возглавившим МИД Португалии.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, он поздравил своего коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Португалии. Кроме этого, дипломаты обсудили имплементацию Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Мы обсудили нашу двустороннюю повестку дня и имплементацию "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского", - сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Также глава португальского МИД выразил решительное стремление поддерживать Украину на пути к членству в Европейский Союз.

К слову, в начале 2024 года Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты Америки будут продвигать Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского на международном уровне.

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Автор: 

Португалия (197) Кулеба Дмитрий (2880) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+3
Задовбали своїми форумами і формулами. Гинуть люди, руйнуються міста і промисловість і, саме страшне - серед керівників країни є зрадники, озброєння не вистачає. А наш найвеличніший і його шість помічників займаються примарним форумом миру.
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12.05.2024 18:56
+3
Яка НАХ "формула мира", коли Рашка наступає?!
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12.05.2024 19:25
+2
Наша песня хороша - начинай с начала. Формулу уже имплементировали по самые помидоры, Теперь "на часи" форум.
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12.05.2024 18:44
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Правила форума Совет форумчан
Наша песня хороша - начинай с начала. Формулу уже имплементировали по самые помидоры, Теперь "на часи" форум.
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12.05.2024 18:44 Ответить
Задовбали своїми форумами і формулами. Гинуть люди, руйнуються міста і промисловість і, саме страшне - серед керівників країни є зрадники, озброєння не вистачає. А наш найвеличніший і його шість помічників займаються примарним форумом миру.
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12.05.2024 18:56 Ответить
Помічників наче поменшало, потужного Кубракова зняли, на черзі - Наєм.
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13.05.2024 09:59 Ответить
В Португалии себе запасной аэродром подготавливает.
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12.05.2024 19:05 Ответить
Недельку там побудет после Майдана.
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12.05.2024 19:34 Ответить
заткни хлебало
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12.05.2024 20:32 Ответить
Це потужне обговорення чи так собі?
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12.05.2024 18:46 Ответить
Говорильня
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12.05.2024 18:55 Ответить
Сюрреалізм.
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12.05.2024 19:11 Ответить
А в нас там кацапи на Харків сунуть! Чи це не на часі? Головне бубочка з формулами.
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12.05.2024 19:21 Ответить
Яка НАХ "формула мира", коли Рашка наступає?!
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12.05.2024 19:25 Ответить
Знущаються...
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12.05.2024 19:30 Ответить
Бред оба несут. Португалец из уважения к коллеге из Украины.
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12.05.2024 19:31 Ответить
Очень интересная и любопытная страна. Для туристов. И всё. Провинция ЕС---провинциальность. Скажем деликатно, не бедные а скромные. Как болгары при совке. Есть много наших и давно---с 90гг. Так, для статистики и подписи Димка сганял. Это его уровень. В Англию Димку не пускать. Оно в кроссовках шмыгает. Лучше Лану Зеркаль. Эта сможет любой уровень запрячь в нашу телегу. Но мы и такую просрали тогда марте 19г.
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12.05.2024 19:34 Ответить
Хоч би та "формула" не перетворилась в "будапешський меморандум" тільки в більш широкому складі.
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12.05.2024 20:24 Ответить
Це ще гірше. Це марення !
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12.05.2024 21:49 Ответить
Я знаю лише одну формулу. Формулу Ейнштейна. Все інше від політиків, від Боневтіка - це заяви ! Вау, а скільки їх було ! Тільки ***** вже кілька томів НАЗАЯВЛЯВ. Так наш Боневтік хоче перемогти ***** у кількості томів ?
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12.05.2024 21:24 Ответить
 
 