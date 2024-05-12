Кулеба обсудил с новоназначенным главой МИД Португалии имплементацию Формулы мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Паулу Ранжелом, недавно возглавившим МИД Португалии.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, он поздравил своего коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Португалии. Кроме этого, дипломаты обсудили имплементацию Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Мы обсудили нашу двустороннюю повестку дня и имплементацию "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского", - сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Также глава португальского МИД выразил решительное стремление поддерживать Украину на пути к членству в Европейский Союз.

К слову, в начале 2024 года Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты Америки будут продвигать Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского на международном уровне.

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