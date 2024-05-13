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Новини Війна
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Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Харківщини четверо цивільних дістали поранення

Обстріл Вовчанська 27 квітня

Російські війська продовжують обстріл Харківської області. Постраждали четверо цивільних - мешканців Вовчанська та Липців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

У місті Вовчанськ внаслідок сьогоднішніх обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих.

Через обстріл села Липці попередньо маємо одну потерпілу 1953 року народження, яку госпіталізували до медичного закладу.

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Нагадаємо, силами поліції з 10 травня по 12:00 13 травня з прикордонних громад Харківської області евакуйовано 1741 громадянина.

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обстріл (28303) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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