Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Харківщини четверо цивільних дістали поранення
Російські війська продовжують обстріл Харківської області. Постраждали четверо цивільних - мешканців Вовчанська та Липців
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
У місті Вовчанськ внаслідок сьогоднішніх обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих.
Через обстріл села Липці попередньо маємо одну потерпілу 1953 року народження, яку госпіталізували до медичного закладу.
Нагадаємо, силами поліції з 10 травня по 12:00 13 травня з прикордонних громад Харківської області евакуйовано 1741 громадянина.
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