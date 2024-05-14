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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок атаки росіян на село Грем’яч на Чернігівщині загинула людина

Окупанти атакували Чернігівщину

Окупанти обстріляли село Грем’яч у Чернігівській області, є загиблий.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вдень ворог зі ствольної артилерії та міномета атакував село Грем’яч Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.

Унаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув мирний місцевий мешканець.

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Нагадаємо, у понеділок 13 травня ворог завдав декількох ударів безпілотниками по об’єктах цивільної інфраструктури в одному із сіл Новгород-Сіверської громади, унаслідок чого пошкоджень зазнали будівля місцевої пожежної частини та газорозподільчий пункт

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обстріл (28339) Чернігівщина (1584)


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в Кременчуці 9 травня чоловік у військовій формі з трьох ударів рукою убив водія маршрутки Кременчук - Полтава . Є відос на "поганийКременчук"
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14.05.2024 17:55 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2024 18:01 Відповісти
 
 