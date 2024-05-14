Унаслідок атаки росіян на село Грем’яч на Чернігівщині загинула людина

Окупанти обстріляли село Грем’яч у Чернігівській області, є загиблий.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вдень ворог зі ствольної артилерії та міномета атакував село Грем’яч Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.

Унаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув мирний місцевий мешканець.

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Нагадаємо, у понеділок 13 травня ворог завдав декількох ударів безпілотниками по об’єктах цивільної інфраструктури в одному із сіл Новгород-Сіверської громади, унаслідок чого пошкоджень зазнали будівля місцевої пожежної частини та газорозподільчий пункт.