УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11006 відвідувачів онлайн
Новини
2 120 11

З початку року поліцейські доставили до військкоматів понад 2,3 тис. осіб

Ухилянтів доставляють у відділ поліції

З початку 2024 року столичні поліцейські розшукали та доставили до військкоматів понад 2,3 тис. осіб для складання адміністративних матеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua повідомили у відповіді на запит у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Встановлення місця перебування чоловіків 

"З початку 2024 року з ТЦК та СП до ГУНП у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП", - повідомили у столичній поліції. 

Цікаво, що майже місяць тому кількість звернень про розшук від ТЦК до столичної поліції становила 5387 осіб. Тобто до розшуку за цей час додалося майже пів тисячі ухилянтів.

Скільки осіб вже доставили до поліції?

Столичні правоохоронці також уточнили, що на теперішній час встановлено місце перебування та доправлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів 2319 осіб (ще місяць тому ця цифра за даними поліції становила 1416 осіб). Тобто за майже місяць розшукали да відвезли до військкоматів майже тисячу осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією від початку повномасштабного вторгнення, - румунська поліція

Як розшукують ухилянтів?

"Для встановлення місцеперебування зазначених осіб поліція використовує всі наявні можливості", - резюмували в поліції.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Хмельницькій області з метою реалізації заходів безпеки на період дії воєнного стану в Україні у громадян перевірятимуть документи, речі, транспортні засоби та службові приміщення.

Автор: 

Київ (19410) ухилянти (870) ТЦК та СП (559)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Якщо до 18 травня 2024 року, в законодавстві не було ніякої норми про доставлення до ТЦК, то на якій підставі взагалі людей туди доставляли??? Це нонсенс, поліція сама наголосила що вони займалися свавіллям та викрадали людей!
показати весь коментар
16.05.2024 11:25
+7
згоден.
мєнтам не можна в окопи.
замість себе, вони, п'ять тис дурніших, заштовхають в тцк.
показати весь коментар
16.05.2024 11:26
+3
Ії і після немає. Немає такої норми щоб дозволяла правоохоронним органам доставляти когось в цивільну організацію примусово. Вас же до ресторану поліція не може примусово привезти? Чого тоді то тцк може?

Країна скочуються в правовий нігелізм. І в кожен сам за себе. Повірте мені, гранати в броварах це лише квіточки.
показати весь коментар
16.05.2024 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо до 18 травня 2024 року, в законодавстві не було ніякої норми про доставлення до ТЦК, то на якій підставі взагалі людей туди доставляли??? Це нонсенс, поліція сама наголосила що вони займалися свавіллям та викрадали людей!
показати весь коментар
16.05.2024 11:25 Відповісти
Ії і після немає. Немає такої норми щоб дозволяла правоохоронним органам доставляти когось в цивільну організацію примусово. Вас же до ресторану поліція не може примусово привезти? Чого тоді то тцк може?

Країна скочуються в правовий нігелізм. І в кожен сам за себе. Повірте мені, гранати в броварах це лише квіточки.
показати весь коментар
16.05.2024 11:48 Відповісти
Сподіваюсь всіх цих поліцейських вже звільнили?
показати весь коментар
16.05.2024 11:26 Відповісти
Доставка до тцк є виключно в компетенції поліції за зверненням тцк. Бусилізація і є незаконною, а мусорня, яка це кришувала співучасники. Але якщо мєнти раніше вислужувались, то з 18 числа ім вже нецікаво, мотивації немає. Будуть саботувати, бо цікавіше навіть штормити пішоходів
показати весь коментар
16.05.2024 11:30 Відповісти
Це брехня, поліція не має жодних повноважень доставляти когось до ТЦК. В разі неявки особи за повісткою ТЦК складає протокол про адмін порушення і відправляє в виконавчу службу -- все. Всі данні в них є, в самій цій же повістці. Якщо людина ухиляється від служби то людину затримують згідно кримінального провадження, за санкцією суду, і доправляють у сізо, для обрання запобіжного заходу, і суду, а не до тцк.

Мусора самі зізнались що займаються викраденням людей і незаконним доставленням кудись там в якісь підвали тцк.

Мусора -- не люди (с).
показати весь коментар
16.05.2024 11:39 Відповісти
Наголошую НЕПЕРЕДБАЧЕНО ЖОДНОГО МЕХАНІЗМУ доставлення когось до тцк. Навіть в новому законі. Бо тцк це цивільна структура в підпорядкуванні міністерства оборони, так само було що затримати когось щоб доправити до державного хоспесу під керуванням мін. охорони здоров"я. Це дибілізм, мвс свідомо порушує всі конвенції з прав людей, про тцкшних людоловів взагалі мовчу -- вони довго жити не будуть.
показати весь коментар
16.05.2024 11:44 Відповісти
Це ти з окопу пишеш?
показати весь коментар
16.05.2024 11:50 Відповісти
згоден.
мєнтам не можна в окопи.
замість себе, вони, п'ять тис дурніших, заштовхають в тцк.
показати весь коментар
16.05.2024 11:26 Відповісти
Якщо у поліції немає доказів про вчинення вами порушення,ці "доставки"у тцк,на підставі якихось записів на планшеті незаконні,жидобільшовизм у всій своїй красі,жиди у zелених френчах та малороси із свинячими рилами на підтанцьовках
показати весь коментар
16.05.2024 11:38 Відповісти
А можна було б безболісно доставити половину поліцаїв - тисяч так 200.
показати весь коментар
16.05.2024 12:20 Відповісти
Вони і немовлят викрадали б і доставляли, аби самим не йти до війська та виконувати присягу. У випадку небезпеки тікають першими, а якщо окупують їх місто чи село, більшість цих офіційних "ухилянтів" що залишилися з таким самим завзяттям доставляють людей вже окупаційній владі.
показати весь коментар
16.05.2024 12:59 Відповісти
 
 