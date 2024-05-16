З початку року поліцейські доставили до військкоматів понад 2,3 тис. осіб

З початку 2024 року столичні поліцейські розшукали та доставили до військкоматів понад 2,3 тис. осіб для складання адміністративних матеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua повідомили у відповіді на запит у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Встановлення місця перебування чоловіків

"З початку 2024 року з ТЦК та СП до ГУНП у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП", - повідомили у столичній поліції.

Цікаво, що майже місяць тому кількість звернень про розшук від ТЦК до столичної поліції становила 5387 осіб. Тобто до розшуку за цей час додалося майже пів тисячі ухилянтів.

Скільки осіб вже доставили до поліції?

Столичні правоохоронці також уточнили, що на теперішній час встановлено місце перебування та доправлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів 2319 осіб (ще місяць тому ця цифра за даними поліції становила 1416 осіб). Тобто за майже місяць розшукали да відвезли до військкоматів майже тисячу осіб.

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Як розшукують ухилянтів?

"Для встановлення місцеперебування зазначених осіб поліція використовує всі наявні можливості", - резюмували в поліції.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Хмельницькій області з метою реалізації заходів безпеки на період дії воєнного стану в Україні у громадян перевірятимуть документи, речі, транспортні засоби та службові приміщення.